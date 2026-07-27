Analisis Teknis Ethena (ENA) Hari Ini Halaman Analisis Ethena menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ethena di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ethena (ENA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08934 -- +7.79% +14.81% -16.38%

Indikator Teknikal Ethena

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ethena di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 3 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08944 0.08943 R2 0.08943 0.08943 R1 0.08943 0.08943 PP 0.08942 0.08942 S1 0.08942 0.08942 S2 0.08941 0.08942 S3 0.08941 0.08941

Sinyal Pasar Ethena Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.52M $26.35 M $26.87 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.56M Pembelian Aktif 3 Hari $17.18 M Penjualan Aktif 3 Hari $16.61 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.33M Pembelian Aktif 7 Hari $52.31 M Penjualan Aktif 7 Hari $51.98 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ethena Aliran Masuk Bersih Harga ENAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.35 M 0.09 2026-07-26 $0.11 M 0.09 2026-07-25 -$0.68 M 0.09 2026-07-24 -$2.77 M 0.09 2026-07-23 -$1.78 M 0.09 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Ethena (ENA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ethena secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ENA / USDT $0.08934 $0.08934 $0.08934 0.00% 0.00% (USDT) Trade ENA / USDC $0.08935 $0.08935 $0.08935 0.00% 0.00% (USDT) Trade ENA / USDE $0.08931 $0.08931 $0.08931 0.00% 0.00% (USDT) Trade ENA / USD1 $0.08935 $0.08935 $0.08935 0.00% 0.00% (USDT) Trade