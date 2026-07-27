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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ethena, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ethena, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Ethena (ENA) Hari Ini

Analisis Teknis Ethena (ENA) Hari Ini

Halaman Analisis Ethena menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ethena di bawah ini.

Perubahan Harga Ethena (ENA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08934--+7.79%+14.81%-16.38%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Ethena

Indikator Teknikal Ethena

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ethena di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 3
Beli 14
Moving Averages:BeliJual 4Netral 1Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 2Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08944
0.08943
R2
0.08943
0.08943
R1
0.08943
0.08943
PP
0.08942
0.08942
S1
0.08942
0.08942
S2
0.08941
0.08942
S3
0.08941
0.08941

Sinyal Pasar Ethena

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.52M
$26.35 M
$26.87 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.56M
Pembelian Aktif 3 Hari
$17.18 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$16.61 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.33M
Pembelian Aktif 7 Hari
$52.31 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$51.98 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Ethena

Aliran Masuk BersihHarga ENAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.35 M0.09
2026-07-26$0.11 M0.09
2026-07-25-$0.68 M0.09
2026-07-24-$2.77 M0.09
2026-07-23-$1.78 M0.09

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Ethena Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Ethena (ENA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ethena secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ENA/USDT
$0.08934
$0.08934$0.08934
0.00%
0.00% (USDT)
ENA/USDC
$0.08935
$0.08935$0.08935
0.00%
0.00% (USDT)
ENA/USDE
$0.08931
$0.08931$0.08931
0.00%
0.00% (USDT)
ENA/USD1
$0.08935
$0.08935$0.08935
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ENA = 0.08934 USD

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