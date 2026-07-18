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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Energy Web, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Energy Web, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Energy Web (EWT) Hari Ini

Analisis Teknis Energy Web (EWT) Hari Ini

Halaman Analisis Energy Web menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EWT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Energy Web di bawah ini.

Perubahan Harga Energy Web (EWT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2954--+2.35%-8.32%-31.40%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Energy Web

Indikator Teknikal Energy Web

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Energy Web di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 4
Beli 14
Moving Averages:BeliJual 3Netral 0Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
97.04
97.02
R2
97.02
97.0085
R1
97.01
97.0014
PP
96.99
96.99
S1
96.98
96.9785
S2
96.96
96.9714
S3
96.95
96.96

Sinyal Pasar Energy Web

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.15M
$3.69 M
$3.84 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.31 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Energy Web

Aliran Masuk BersihHarga EWTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.30
2026-07-27$0.00 M0.30
2026-07-26$0.00 M0.28
2026-07-25$0.00 M0.28
2026-07-24$0.00 M0.28

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Energy Web (EWT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Energy Web secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EWT/USDT
$0.2954
$0.2954$0.2954
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EWT = 0.2954 USD

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