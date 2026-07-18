Analisis Teknis Energy Web (EWT) Hari Ini Halaman Analisis Energy Web menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EWT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Energy Web di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Energy Web (EWT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2954 -- +2.35% -8.32% -31.40%

Indikator Teknikal Energy Web

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Energy Web di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 4 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 0 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 97.04 97.02 R2 97.02 97.0085 R1 97.01 97.0014 PP 96.99 96.99 S1 96.98 96.9785 S2 96.96 96.9714 S3 96.95 96.96

Sinyal Pasar Energy Web Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.15M $3.69 M $3.84 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.31 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Energy Web Aliran Masuk Bersih Harga EWTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.30 2026-07-27 $0.00 M 0.30 2026-07-26 $0.00 M 0.28 2026-07-25 $0.00 M 0.28 2026-07-24 $0.00 M 0.28 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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