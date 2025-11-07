BursaDEX+
Harga live Exotic Markets hari ini adalah 0.579 USD. Lacak informasi harga aktual EXO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EXO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Exotic Markets

Harga Exotic Markets(EXO)

Harga Live 1 EXO ke USD:

$0.579
-5.26%1D
USD
Grafik Harga Live Exotic Markets (EXO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:40:47 (UTC+8)

Informasi Harga Exotic Markets (EXO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5356
Low 24 Jam
$ 0.6919
High 24 Jam

$ 0.5356
$ 0.6919
--
--
-2.58%

-5.26%

-21.49%

-21.49%

Harga aktual Exotic Markets (EXO) adalah $ 0.579. Selama 24 jam terakhir, EXO diperdagangkan antara low $ 0.5356 dan high $ 0.6919, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEXO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EXO telah berubah sebesar -2.58% selama 1 jam terakhir, -5.26% selama 24 jam, dan -21.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Exotic Markets (EXO)

--
$ 57.60K
$ 0.00
--
--
SOL

Kapitalisasi Pasar Exotic Markets saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.60K. Suplai beredar EXO adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Exotic Markets (EXO) USD

Pantau perubahan harga Exotic Markets untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.032146-5.26%
30 Days$ -2.273-79.70%
60 Hari$ -4.421-88.42%
90 Hari$ -4.421-88.42%
Perubahan Harga Exotic Markets Hari Ini

Hari ini, EXO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.032146 (-5.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Exotic Markets 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.273 (-79.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Exotic Markets 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EXO terlihat mengalami perubahan $ -4.421 (-88.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Exotic Markets 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -4.421 (-88.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Exotic Markets (EXO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Exotic Markets sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Exotic Markets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EXO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Exotic Markets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Exotic Markets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Exotic Markets (USD)

Berapa nilai Exotic Markets (EXO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Exotic Markets (EXO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Exotic Markets.

Cek prediksi harga Exotic Markets sekarang!

Tokenomi Exotic Markets (EXO)

Memahami tokenomi Exotic Markets (EXO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EXO sekarang!

Cara membeli Exotic Markets (EXO)

Ingin mengetahui cara membeli Exotic Markets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Exotic Markets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EXO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Exotic Markets

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Exotic Markets, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Exotic Markets

Berapa nilai Exotic Markets (EXO) hari ini?
Harga live EXO dalam USD adalah 0.579 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EXO ke USD saat ini?
Harga EXO ke USD saat ini adalah $ 0.579. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Exotic Markets?
Kapitalisasi pasar EXO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EXO?
Suplai beredar EXO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EXO?
EXO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EXO?
EXO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan EXO?
Volume perdagangan 24 jam live EXO adalah $ 57.60K USD.
Akankah harga EXO naik lebih tinggi tahun ini?
EXO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EXO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Exotic Markets (EXO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

