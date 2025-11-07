BursaDEX+
Harga live FEG Token hari ini adalah 0.00007487 USD. Lacak informasi harga aktual FEG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FEG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga FEG Token(FEG)

Harga Live 1 FEG ke USD:

$0.00007487
$0.00007487
+1.87%1D
USD
Grafik Harga Live FEG Token (FEG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:35:50 (UTC+8)

Informasi Harga FEG Token (FEG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00007248
$ 0.00007248
Low 24 Jam
$ 0.00007532
$ 0.00007532
High 24 Jam

$ 0.00007248
$ 0.00007248

$ 0.00007532
$ 0.00007532

$ 0.000511534971701919
$ 0.000511534971701919

$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158

+1.50%

+1.87%

+4.24%

+4.24%

Harga aktual FEG Token (FEG) adalah $ 0.00007487. Selama 24 jam terakhir, FEG diperdagangkan antara low $ 0.00007248 dan high $ 0.00007532, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFEG adalah $ 0.000511534971701919, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000099927831158.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FEG telah berubah sebesar +1.50% selama 1 jam terakhir, +1.87% selama 24 jam, dan +4.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FEG Token (FEG)

No.1276

$ 6.36M
$ 6.36M

$ 21.30K
$ 21.30K

$ 7.49M
$ 7.49M

85.01B
85.01B

100,000,000,000
100,000,000,000

96,731,474,076.37454
96,731,474,076.37454

85.01%

2021-05-13 00:00:00

BSC

Kapitalisasi Pasar FEG Token saat ini adalah $ 6.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.30K. Suplai beredar FEG adalah 85.01B, dan total suplainya sebesar 96731474076.37454. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.49M.

Riwayat Harga FEG Token (FEG) USD

Pantau perubahan harga FEG Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000013744+1.87%
30 Days$ -0.00001115-12.97%
60 Hari$ -0.00001113-12.95%
90 Hari$ -0.00001043-12.23%
Perubahan Harga FEG Token Hari Ini

Hari ini, FEG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000013744 (+1.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FEG Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001115 (-12.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FEG Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FEG terlihat mengalami perubahan $ -0.00001113 (-12.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FEG Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00001043 (-12.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FEG Token (FEG)?

Lihat halaman Riwayat Harga FEG Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FEG Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FEG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FEG Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FEG Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FEG Token (USD)

Berapa nilai FEG Token (FEG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FEG Token (FEG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FEG Token.

Cek prediksi harga FEG Token sekarang!

Tokenomi FEG Token (FEG)

Memahami tokenomi FEG Token (FEG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FEG sekarang!

Cara membeli FEG Token (FEG)

Ingin mengetahui cara membeli FEG Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FEG Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FEG ke Mata Uang Lokal

1 FEG Token(FEG) ke VND
1.97020405
1 FEG Token(FEG) ke AUD
A$0.0001152998
1 FEG Token(FEG) ke GBP
0.0000569012
1 FEG Token(FEG) ke EUR
0.0000643882
1 FEG Token(FEG) ke USD
$0.00007487
1 FEG Token(FEG) ke MYR
RM0.0003129566
1 FEG Token(FEG) ke TRY
0.003152027
1 FEG Token(FEG) ke JPY
¥0.01145511
1 FEG Token(FEG) ke ARS
ARS$0.1086640719
1 FEG Token(FEG) ke RUB
0.0060824388
1 FEG Token(FEG) ke INR
0.0066387229
1 FEG Token(FEG) ke IDR
Rp1.2478328342
1 FEG Token(FEG) ke PHP
0.0044195761
1 FEG Token(FEG) ke EGP
￡E.0.0035406023
1 FEG Token(FEG) ke BRL
R$0.0003998058
1 FEG Token(FEG) ke CAD
C$0.0001055667
1 FEG Token(FEG) ke BDT
0.0091348887
1 FEG Token(FEG) ke NGN
0.1077259508
1 FEG Token(FEG) ke COP
$0.2868576667
1 FEG Token(FEG) ke ZAR
R.0.0012997432
1 FEG Token(FEG) ke UAH
0.0031490322
1 FEG Token(FEG) ke TZS
T.Sh.0.18395559
1 FEG Token(FEG) ke VES
Bs0.01669601
1 FEG Token(FEG) ke CLP
$0.07052754
1 FEG Token(FEG) ke PKR
Rs0.0211612568
1 FEG Token(FEG) ke KZT
0.0393838661
1 FEG Token(FEG) ke THB
฿0.002425788
1 FEG Token(FEG) ke TWD
NT$0.0023202213
1 FEG Token(FEG) ke AED
د.إ0.0002747729
1 FEG Token(FEG) ke CHF
Fr0.000059896
1 FEG Token(FEG) ke HKD
HK$0.0005817399
1 FEG Token(FEG) ke AMD
֏0.028630288
1 FEG Token(FEG) ke MAD
.د.م0.0006970397
1 FEG Token(FEG) ke MXN
$0.0013903359
1 FEG Token(FEG) ke SAR
ريال0.0002807625
1 FEG Token(FEG) ke ETB
Br0.0114917963
1 FEG Token(FEG) ke KES
KSh0.0096687118
1 FEG Token(FEG) ke JOD
د.أ0.00005308283
1 FEG Token(FEG) ke PLN
0.0002747729
1 FEG Token(FEG) ke RON
лв0.000329428
1 FEG Token(FEG) ke SEK
kr0.0007157572
1 FEG Token(FEG) ke BGN
лв0.0001265303
1 FEG Token(FEG) ke HUF
Ft0.0250312871
1 FEG Token(FEG) ke CZK
0.0015775109
1 FEG Token(FEG) ke KWD
د.ك0.00002291022
1 FEG Token(FEG) ke ILS
0.0002448249
1 FEG Token(FEG) ke BOB
Bs0.000516603
1 FEG Token(FEG) ke AZN
0.000127279
1 FEG Token(FEG) ke TJS
SM0.0006903014
1 FEG Token(FEG) ke GEL
0.0002028977
1 FEG Token(FEG) ke AOA
Kz0.068311388
1 FEG Token(FEG) ke BHD
.د.ب0.00002815112
1 FEG Token(FEG) ke BMD
$0.00007487
1 FEG Token(FEG) ke DKK
kr0.0004836602
1 FEG Token(FEG) ke HNL
L0.0019675836
1 FEG Token(FEG) ke MUR
0.00344402
1 FEG Token(FEG) ke NAD
$0.0013004919
1 FEG Token(FEG) ke NOK
kr0.000763674
1 FEG Token(FEG) ke NZD
$0.0001325199
1 FEG Token(FEG) ke PAB
B/.0.00007487
1 FEG Token(FEG) ke PGK
K0.0003196949
1 FEG Token(FEG) ke QAR
ر.ق0.0002725268
1 FEG Token(FEG) ke RSD
дин.0.007599305
1 FEG Token(FEG) ke UZS
soʻm0.8913093812
1 FEG Token(FEG) ke ALL
L0.0062793469
1 FEG Token(FEG) ke ANG
ƒ0.0001340173
1 FEG Token(FEG) ke AWG
ƒ0.000134766
1 FEG Token(FEG) ke BBD
$0.00014974
1 FEG Token(FEG) ke BAM
KM0.0001265303
1 FEG Token(FEG) ke BIF
Fr0.22079163
1 FEG Token(FEG) ke BND
$0.000097331
1 FEG Token(FEG) ke BSD
$0.00007487
1 FEG Token(FEG) ke JMD
$0.0120054045
1 FEG Token(FEG) ke KHR
0.3006824122
1 FEG Token(FEG) ke KMF
Fr0.03196949
1 FEG Token(FEG) ke LAK
1.6276086631
1 FEG Token(FEG) ke LKR
රු0.0228256169
1 FEG Token(FEG) ke MDL
L0.0012810257
1 FEG Token(FEG) ke MGA
Ar0.337251915
1 FEG Token(FEG) ke MOP
P0.00059896
1 FEG Token(FEG) ke MVR
0.001152998
1 FEG Token(FEG) ke MWK
MK0.129757197
1 FEG Token(FEG) ke MZN
MT0.0047879365
1 FEG Token(FEG) ke NPR
रु0.010609079
1 FEG Token(FEG) ke PYG
0.53097804
1 FEG Token(FEG) ke RWF
Fr0.10878611
1 FEG Token(FEG) ke SBD
$0.0006154314
1 FEG Token(FEG) ke SCR
0.0011275422
1 FEG Token(FEG) ke SRD
$0.002882495
1 FEG Token(FEG) ke SVC
$0.0006543638
1 FEG Token(FEG) ke SZL
L0.0012989945
1 FEG Token(FEG) ke TMT
m0.000262045
1 FEG Token(FEG) ke TND
د.ت0.00022154033
1 FEG Token(FEG) ke TTD
$0.0005068699
1 FEG Token(FEG) ke UGX
Sh0.26174552
1 FEG Token(FEG) ke XAF
Fr0.04252616
1 FEG Token(FEG) ke XCD
$0.000202149
1 FEG Token(FEG) ke XOF
Fr0.04252616
1 FEG Token(FEG) ke XPF
Fr0.00771161
1 FEG Token(FEG) ke BWP
P0.0010070015
1 FEG Token(FEG) ke BZD
$0.0001504887
1 FEG Token(FEG) ke CVE
$0.0071755408
1 FEG Token(FEG) ke DJF
Fr0.01332686
1 FEG Token(FEG) ke DOP
$0.004814141
1 FEG Token(FEG) ke DZD
د.ج0.0097750272
1 FEG Token(FEG) ke FJD
$0.0001707036
1 FEG Token(FEG) ke GNF
Fr0.65099465
1 FEG Token(FEG) ke GTQ
Q0.0005735042
1 FEG Token(FEG) ke GYD
$0.0156598092
1 FEG Token(FEG) ke ISK
kr0.00943362

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FEG Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FEG Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FEG Token

Berapa nilai FEG Token (FEG) hari ini?
Harga live FEG dalam USD adalah 0.00007487 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FEG ke USD saat ini?
Harga FEG ke USD saat ini adalah $ 0.00007487. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FEG Token?
Kapitalisasi pasar FEG adalah $ 6.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FEG?
Suplai beredar FEG adalah 85.01B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FEG?
FEG mencapai harga ATH sebesar 0.000511534971701919 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FEG?
FEG mencapai harga ATL 0.000000099927831158 USD.
Berapa volume perdagangan FEG?
Volume perdagangan 24 jam live FEG adalah $ 21.30K USD.
Akankah harga FEG naik lebih tinggi tahun ini?
FEG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FEG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:35:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FEG Token (FEG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.00007487
$100,935.13

$3,319.20

$155.97

$1.0002

$1.1319

$100,935.13

$3,319.20

$155.97

$2.2083

$1.0083

$0.00000

$0.00000

$30.72

$0.1159

$0.0003974

$0.014756

$4.538

$0.005110

$0.1159

$0.0000002297

