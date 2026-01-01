Harga FUNToken Hari Ini

Harga live FUNToken (FUNTOKEN) hari ini adalah $ 0.001898, dengan perubahan 2.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUNTOKEN ke USD saat ini adalah $ 0.001898 per FUNTOKEN.

FUNToken saat ini berada di peringkat #751 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20.51M, dengan suplai yang beredar 10.81B FUNTOKEN. Selama 24 jam terakhir, FUNTOKEN diperdagangkan antara $ 0.001861 (low) dan $ 0.001989 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.3378539979457855, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00105059450244.

Dalam kinerja jangka pendek, FUNTOKEN bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -3.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 81.26K.

Informasi Pasar FUNToken (FUNTOKEN)

Peringkat No.751 Kapitalisasi Pasar $ 20.51M$ 20.51M $ 20.51M Volume (24 Jam) $ 81.26K$ 81.26K $ 81.26K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.51M$ 20.51M $ 20.51M Suplai Peredaran 10.81B 10.81B 10.81B Total Suplai 10,806,201,658.398026 10,806,201,658.398026 10,806,201,658.398026 Blockchain Publik ETH

