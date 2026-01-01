Harga FUNToken(FUNTOKEN)
Harga live FUNToken (FUNTOKEN) hari ini adalah $ 0.001898, dengan perubahan 2.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUNTOKEN ke USD saat ini adalah $ 0.001898 per FUNTOKEN.
FUNToken saat ini berada di peringkat #751 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20.51M, dengan suplai yang beredar 10.81B FUNTOKEN. Selama 24 jam terakhir, FUNTOKEN diperdagangkan antara $ 0.001861 (low) dan $ 0.001989 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.3378539979457855, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00105059450244.
Dalam kinerja jangka pendek, FUNTOKEN bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -3.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 81.26K.
No.751
ETH
Kapitalisasi Pasar FUNToken saat ini adalah $ 20.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 81.26K. Suplai beredar FUNTOKEN adalah 10.81B, dan total suplainya sebesar 10806201658.398026. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.51M.
-0.48%
-2.56%
-3.27%
-3.27%
Pantau perubahan harga FUNToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00004987
|-2.56%
|30 Days
|$ +0.000033
|+1.76%
|60 Hari
|$ -0.000203
|-9.67%
|90 Hari
|$ -0.002163
|-53.27%
Hari ini, FUNTOKEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004987 (-2.56%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000033 (+1.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FUNTOKEN terlihat mengalami perubahan $ -0.000203 (-9.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002163 (-53.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FUNToken (FUNTOKEN)?
Lihat halaman Riwayat Harga FUNToken sekarang.
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk FUNToken, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Pada tahun 2040, harga FUNToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
FunFair (FUN) adalah platform berbasis blockchain yang bertujuan untuk menyediakan pengalaman kasino berkualitas tinggi, transparan, dan berbiaya rendah yang 'Dijamin Adil'. Token utilitas asli platform, FUN, adalah bagian integral dari ekosistem dan digunakan untuk setiap aspek pengalaman bermain di platform. Token FUN menggerakkan setiap aspek platform dan protokol kasino berbasis Ethereum FunFair. Perubahan dalam fitur atau aturan platform dikelola oleh pemegang token FUN, menunjukkan protokol tata kelola demokratis. Platform FunFair dan token FUN-nya menawarkan lingkungan permainan terdesentralisasi, di mana kebutuhan akan perantara dihilangkan, dan pemain dapat memiliki kepercayaan penuh pada integritas permainan yang mereka mainkan.
Siap untuk memulai kripto dengan FUNToken? Pembelian FUNTOKEN dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli FUNToken. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian FUNToken (FUNTOKEN) Anda.
Dengan memiliki FUNToken, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Dengan membeli FUNToken (FUNTOKEN) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC
Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.
Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FUNToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-14 12:48:38
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
|01-13 21:31:46
|Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
|01-13 18:07:07
|Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
|01-13 12:48:54
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
|01-12 13:34:58
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
|01-12 13:21:15
|Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta
Ambil posisi long atau short pada FUNTOKEN dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FUNTOKEN USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FUNToken secara live, dan perdagangkan secara langsung.
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Jumlah
1 FUNTOKEN = 0.001898 USD