Harga live FUNToken hari ini adalah 0.001898 USD. Kapitalisasi pasar FUNTOKEN adalah 20,510,170.747639453348 USD. Lacak informasi harga aktual FUNTOKEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FUNTOKEN

Info Harga FUNTOKEN

Penjelasan FUNTOKEN

Situs Web Resmi FUNTOKEN

Tokenomi FUNTOKEN

Prakiraan Harga FUNTOKEN

Riwayat FUNTOKEN

Panduan Membeli FUNTOKEN

Konverter FUNTOKEN ke Mata Uang Fiat

Spot FUNTOKEN

Futures USDT-M FUNTOKEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FUNToken

Harga FUNToken(FUNTOKEN)

Harga Live 1 FUNTOKEN ke USD:

$0.001898
$0.001898
-2.56%1D
USD
Grafik Harga Live FUNToken (FUNTOKEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:31:44 (UTC+8)

Harga FUNToken Hari Ini

Harga live FUNToken (FUNTOKEN) hari ini adalah $ 0.001898, dengan perubahan 2.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUNTOKEN ke USD saat ini adalah $ 0.001898 per FUNTOKEN.

FUNToken saat ini berada di peringkat #751 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20.51M, dengan suplai yang beredar 10.81B FUNTOKEN. Selama 24 jam terakhir, FUNTOKEN diperdagangkan antara $ 0.001861 (low) dan $ 0.001989 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.3378539979457855, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00105059450244.

Dalam kinerja jangka pendek, FUNTOKEN bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -3.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 81.26K.

Informasi Pasar FUNToken (FUNTOKEN)

No.751

$ 20.51M
$ 20.51M

$ 81.26K
$ 81.26K

$ 20.51M
$ 20.51M

10.81B
10.81B

10,806,201,658.398026
10,806,201,658.398026

ETH

Kapitalisasi Pasar FUNToken saat ini adalah $ 20.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 81.26K. Suplai beredar FUNTOKEN adalah 10.81B, dan total suplainya sebesar 10806201658.398026. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.51M.

Riwayat Harga FUNToken USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001861
$ 0.001861
Low 24 Jam
$ 0.001989
$ 0.001989
High 24 Jam

$ 0.001861
$ 0.001861

$ 0.001989
$ 0.001989

$ 0.3378539979457855
$ 0.3378539979457855

$ 0.00105059450244
$ 0.00105059450244

-0.48%

-2.56%

-3.27%

-3.27%

Riwayat Harga FUNToken (FUNTOKEN) USD

Pantau perubahan harga FUNToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004987-2.56%
30 Days$ +0.000033+1.76%
60 Hari$ -0.000203-9.67%
90 Hari$ -0.002163-53.27%
Perubahan Harga FUNToken Hari Ini

Hari ini, FUNTOKEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004987 (-2.56%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FUNToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000033 (+1.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FUNToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FUNTOKEN terlihat mengalami perubahan $ -0.000203 (-9.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FUNToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002163 (-53.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FUNToken (FUNTOKEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga FUNToken sekarang.

Analisis AI untuk FUNToken

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk FUNToken, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga FUNToken?

Harga FUNToken (FUN) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi platform gaming dan pertumbuhan pengguna di platform kasino blockchain FunFair
2. Pengumuman kemitraan dengan kasino online dan operator gaming
3. Perubahan regulasi yang memengaruhi perjudian online dan gaming berbasis blockchain
4. Sentimen pasar cryptocurrency secara keseluruhan serta pergerakan harga Bitcoin
5. Permintaan utilitas token untuk transaksi gaming dan biaya platform
6. Persaingan dari proyek-proyek gaming berbasis blockchain lainnya
7. Perkembangan teknis dan pembaruan platform
8. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
9. Spekulasi investor dan manipulasi pasar
10. Adopsi umum aplikasi gaming terdesentralisasi

Mengapa orang ingin tahu harga FUNToken hari ini?

Orang ingin mengetahui harga FUNToken (FUN) hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, analisis pasar, dan penentuan waktu investasi. Karena FUN digunakan di platform game online dan perjudian, pergerakan harga memengaruhi daya beli pengguna serta ekonomi platform tersebut.

Prediksi Harga untuk FUNToken

Prediksi Harga FUNToken (FUNTOKEN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FUNTOKEN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga FUNToken (FUNTOKEN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga FUNToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga FUNToken yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga FUNTOKEN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga FUNToken.

Tentang FUNToken

FunFair (FUN) adalah platform berbasis blockchain yang bertujuan untuk menyediakan pengalaman kasino berkualitas tinggi, transparan, dan berbiaya rendah yang 'Dijamin Adil'. Token utilitas asli platform, FUN, adalah bagian integral dari ekosistem dan digunakan untuk setiap aspek pengalaman bermain di platform. Token FUN menggerakkan setiap aspek platform dan protokol kasino berbasis Ethereum FunFair. Perubahan dalam fitur atau aturan platform dikelola oleh pemegang token FUN, menunjukkan protokol tata kelola demokratis. Platform FunFair dan token FUN-nya menawarkan lingkungan permainan terdesentralisasi, di mana kebutuhan akan perantara dihilangkan, dan pemain dapat memiliki kepercayaan penuh pada integritas permainan yang mereka mainkan.

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

Sumber Daya FUNToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FUNToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi FUNToken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FUNToken

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:31:44 (UTC+8)

FUNToken Berita Populer

Pump.fun Meluncurkan Pembagian Biaya Kreator ke Beberapa Dompet dan Alat Transfer Kepemilikan

Pump.fun Meluncurkan Pembagian Biaya Kreator ke Beberapa Dompet dan Alat Transfer Kepemilikan

January 11, 2026
Pump.fun Merevolusi Ekonomi Kreator dengan Fitur Pembagian Biaya yang Memberdayakan

Pump.fun Merevolusi Ekonomi Kreator dengan Fitur Pembagian Biaya yang Memberdayakan

January 12, 2026
Memecoin Paling Terpukul di Tahun Sulit yang Melihat 11,6 Juta Token Gagal

Memecoin Paling Terpukul di Tahun Sulit yang Melihat 11,6 Juta Token Gagal

January 12, 2026
Jelajahi FUNToken Selengkapnya

FUNTOKEN USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada FUNTOKEN dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FUNTOKEN USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar FUNToken (FUNTOKEN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FUNToken secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FUNTOKEN/USDT
$0.001898
$0.001898
-2.51%
0.00% (USDT)
FUNTOKEN/USDC
$0.001898
$0.001898
-2.46%
0.00% (USDT)

