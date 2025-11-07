BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Gari Token hari ini adalah 0.002029 USD. Lacak informasi harga aktual GARI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GARI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gari Token hari ini adalah 0.002029 USD. Lacak informasi harga aktual GARI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GARI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GARI

Info Harga GARI

Penjelasan GARI

Whitepaper GARI

Situs Web Resmi GARI

Tokenomi GARI

Prakiraan Harga GARI

Riwayat GARI

Panduan Membeli GARI

Konverter GARI ke Mata Uang Fiat

Spot GARI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gari Token

Harga Gari Token(GARI)

Harga Live 1 GARI ke USD:

$0.002032
$0.002032$0.002032
+3.72%1D
USD
Grafik Harga Live Gari Token (GARI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:26 (UTC+8)

Informasi Harga Gari Token (GARI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00186
$ 0.00186$ 0.00186
Low 24 Jam
$ 0.002209
$ 0.002209$ 0.002209
High 24 Jam

$ 0.00186
$ 0.00186$ 0.00186

$ 0.002209
$ 0.002209$ 0.002209

$ 1.0509175415173795
$ 1.0509175415173795$ 1.0509175415173795

$ 0.001662954237778263
$ 0.001662954237778263$ 0.001662954237778263

+0.39%

+3.72%

-25.00%

-25.00%

Harga aktual Gari Token (GARI) adalah $ 0.002029. Selama 24 jam terakhir, GARI diperdagangkan antara low $ 0.00186 dan high $ 0.002209, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGARI adalah $ 1.0509175415173795, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001662954237778263.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GARI telah berubah sebesar +0.39% selama 1 jam terakhir, +3.72% selama 24 jam, dan -25.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gari Token (GARI)

No.2046

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 57.02K
$ 57.02K$ 57.02K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

561.54M
561.54M 561.54M

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

57.33%

SOL

Kapitalisasi Pasar Gari Token saat ini adalah $ 1.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.02K. Suplai beredar GARI adalah 561.54M, dan total suplainya sebesar 979444315.55. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.99M.

Riwayat Harga Gari Token (GARI) USD

Pantau perubahan harga Gari Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00007288+3.72%
30 Days$ -0.001232-37.78%
60 Hari$ -0.002715-57.24%
90 Hari$ +0.000027+1.34%
Perubahan Harga Gari Token Hari Ini

Hari ini, GARI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00007288 (+3.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gari Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001232 (-37.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gari Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GARI terlihat mengalami perubahan $ -0.002715 (-57.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gari Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000027 (+1.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gari Token (GARI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gari Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gari Token (GARI)

"GARI Memberdayakan Pembuat Konten Video Pendek Dengan Token Sosial. Token GARI menawarkan pengguna Aplikasi Chingari sebuah gerbang ke ruang blockchain. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pembuat dan pemirsa di Aplikasi Chingari dengan alat teknologi untuk berinteraksi langsung satu sama lain dan memungkinkan semua pengguna di Aplikasi Chingari untuk berpartisipasi dalam arah jangka panjang ekonomi sosial yang berdampak pada Token GARI. Token GARI saling berhubungan dengan Aplikasi Chingari, membuka bagi pengguna Aplikasi Chingari dunia blockchain yang lebih luas di mana mereka secara langsung mengontrol aset mereka dan dapat menggunakan token mereka untuk terhubung dan bertransaksi dengan rekanan mereka, menempatkan suara tata kelola, dan mengkatalisasi keterlibatan platform dan pertumbuhan basis pengguna ."

Gari Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gari Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GARI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gari Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gari Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gari Token (USD)

Berapa nilai Gari Token (GARI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gari Token (GARI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gari Token.

Cek prediksi harga Gari Token sekarang!

Tokenomi Gari Token (GARI)

Memahami tokenomi Gari Token (GARI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GARI sekarang!

Cara membeli Gari Token (GARI)

Ingin mengetahui cara membeli Gari Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gari Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GARI ke Mata Uang Lokal

1 Gari Token(GARI) ke VND
53.393135
1 Gari Token(GARI) ke AUD
A$0.00312466
1 Gari Token(GARI) ke GBP
0.00154204
1 Gari Token(GARI) ke EUR
0.00174494
1 Gari Token(GARI) ke USD
$0.002029
1 Gari Token(GARI) ke MYR
RM0.00848122
1 Gari Token(GARI) ke TRY
0.0854209
1 Gari Token(GARI) ke JPY
¥0.310437
1 Gari Token(GARI) ke ARS
ARS$2.94482973
1 Gari Token(GARI) ke RUB
0.16483596
1 Gari Token(GARI) ke INR
0.17991143
1 Gari Token(GARI) ke IDR
Rp33.81665314
1 Gari Token(GARI) ke PHP
0.11977187
1 Gari Token(GARI) ke EGP
￡E.0.09595141
1 Gari Token(GARI) ke BRL
R$0.01083486
1 Gari Token(GARI) ke CAD
C$0.00286089
1 Gari Token(GARI) ke BDT
0.24755829
1 Gari Token(GARI) ke NGN
2.91940636
1 Gari Token(GARI) ke COP
$7.77393089
1 Gari Token(GARI) ke ZAR
R.0.03522344
1 Gari Token(GARI) ke UAH
0.08533974
1 Gari Token(GARI) ke TZS
T.Sh.4.985253
1 Gari Token(GARI) ke VES
Bs0.452467
1 Gari Token(GARI) ke CLP
$1.911318
1 Gari Token(GARI) ke PKR
Rs0.57347656
1 Gari Token(GARI) ke KZT
1.06731487
1 Gari Token(GARI) ke THB
฿0.0657396
1 Gari Token(GARI) ke TWD
NT$0.06287871
1 Gari Token(GARI) ke AED
د.إ0.00744643
1 Gari Token(GARI) ke CHF
Fr0.0016232
1 Gari Token(GARI) ke HKD
HK$0.01576533
1 Gari Token(GARI) ke AMD
֏0.7758896
1 Gari Token(GARI) ke MAD
.د.م0.01888999
1 Gari Token(GARI) ke MXN
$0.03767853
1 Gari Token(GARI) ke SAR
ريال0.00760875
1 Gari Token(GARI) ke ETB
Br0.31143121
1 Gari Token(GARI) ke KES
KSh0.26202506
1 Gari Token(GARI) ke JOD
د.أ0.001438561
1 Gari Token(GARI) ke PLN
0.00744643
1 Gari Token(GARI) ke RON
лв0.0089276
1 Gari Token(GARI) ke SEK
kr0.01939724
1 Gari Token(GARI) ke BGN
лв0.00342901
1 Gari Token(GARI) ke HUF
Ft0.67835557
1 Gari Token(GARI) ke CZK
0.04275103
1 Gari Token(GARI) ke KWD
د.ك0.000620874
1 Gari Token(GARI) ke ILS
0.00663483
1 Gari Token(GARI) ke BOB
Bs0.0140001
1 Gari Token(GARI) ke AZN
0.0034493
1 Gari Token(GARI) ke TJS
SM0.01870738
1 Gari Token(GARI) ke GEL
0.00549859
1 Gari Token(GARI) ke AOA
Kz1.8512596
1 Gari Token(GARI) ke BHD
.د.ب0.000762904
1 Gari Token(GARI) ke BMD
$0.002029
1 Gari Token(GARI) ke DKK
kr0.01310734
1 Gari Token(GARI) ke HNL
L0.05332212
1 Gari Token(GARI) ke MUR
0.093334
1 Gari Token(GARI) ke NAD
$0.03524373
1 Gari Token(GARI) ke NOK
kr0.0206958
1 Gari Token(GARI) ke NZD
$0.00359133
1 Gari Token(GARI) ke PAB
B/.0.002029
1 Gari Token(GARI) ke PGK
K0.00866383
1 Gari Token(GARI) ke QAR
ر.ق0.00738556
1 Gari Token(GARI) ke RSD
дин.0.2059435
1 Gari Token(GARI) ke UZS
soʻm24.15475804
1 Gari Token(GARI) ke ALL
L0.17017223
1 Gari Token(GARI) ke ANG
ƒ0.00363191
1 Gari Token(GARI) ke AWG
ƒ0.0036522
1 Gari Token(GARI) ke BBD
$0.004058
1 Gari Token(GARI) ke BAM
KM0.00342901
1 Gari Token(GARI) ke BIF
Fr5.983521
1 Gari Token(GARI) ke BND
$0.0026377
1 Gari Token(GARI) ke BSD
$0.002029
1 Gari Token(GARI) ke JMD
$0.32535015
1 Gari Token(GARI) ke KHR
8.14858574
1 Gari Token(GARI) ke KMF
Fr0.866383
1 Gari Token(GARI) ke LAK
44.10869477
1 Gari Token(GARI) ke LKR
රු0.61858123
1 Gari Token(GARI) ke MDL
L0.03471619
1 Gari Token(GARI) ke MGA
Ar9.1396305
1 Gari Token(GARI) ke MOP
P0.016232
1 Gari Token(GARI) ke MVR
0.0312466
1 Gari Token(GARI) ke MWK
MK3.5164599
1 Gari Token(GARI) ke MZN
MT0.12975455
1 Gari Token(GARI) ke NPR
रु0.2875093
1 Gari Token(GARI) ke PYG
14.389668
1 Gari Token(GARI) ke RWF
Fr2.948137
1 Gari Token(GARI) ke SBD
$0.01667838
1 Gari Token(GARI) ke SCR
0.03055674
1 Gari Token(GARI) ke SRD
$0.0781165
1 Gari Token(GARI) ke SVC
$0.01773346
1 Gari Token(GARI) ke SZL
L0.03520315
1 Gari Token(GARI) ke TMT
m0.0071015
1 Gari Token(GARI) ke TND
د.ت0.006003811
1 Gari Token(GARI) ke TTD
$0.01373633
1 Gari Token(GARI) ke UGX
Sh7.093384
1 Gari Token(GARI) ke XAF
Fr1.152472
1 Gari Token(GARI) ke XCD
$0.0054783
1 Gari Token(GARI) ke XOF
Fr1.152472
1 Gari Token(GARI) ke XPF
Fr0.208987
1 Gari Token(GARI) ke BWP
P0.02729005
1 Gari Token(GARI) ke BZD
$0.00407829
1 Gari Token(GARI) ke CVE
$0.19445936
1 Gari Token(GARI) ke DJF
Fr0.361162
1 Gari Token(GARI) ke DOP
$0.1304647
1 Gari Token(GARI) ke DZD
د.ج0.26490624
1 Gari Token(GARI) ke FJD
$0.00462612
1 Gari Token(GARI) ke GNF
Fr17.642155
1 Gari Token(GARI) ke GTQ
Q0.01554214
1 Gari Token(GARI) ke GYD
$0.42438564
1 Gari Token(GARI) ke ISK
kr0.255654

Sumber Daya Gari Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gari Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gari Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gari Token

Berapa nilai Gari Token (GARI) hari ini?
Harga live GARI dalam USD adalah 0.002029 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GARI ke USD saat ini?
Harga GARI ke USD saat ini adalah $ 0.002029. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gari Token?
Kapitalisasi pasar GARI adalah $ 1.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GARI?
Suplai beredar GARI adalah 561.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GARI?
GARI mencapai harga ATH sebesar 1.0509175415173795 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GARI?
GARI mencapai harga ATL 0.001662954237778263 USD.
Berapa volume perdagangan GARI?
Volume perdagangan 24 jam live GARI adalah $ 57.02K USD.
Akankah harga GARI naik lebih tinggi tahun ini?
GARI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GARI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gari Token (GARI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GARI ke USD

Jumlah

GARI
GARI
USD
USD

1 GARI = 0.002029 USD

Perdagangkan GARI

GARI/USDT
$0.002032
$0.002032$0.002032
+3.77%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,899.58
$100,899.58$100,899.58

-1.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.77
$3,320.77$3,320.77

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1477
$1.1477$1.1477

+33.76%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,899.58
$100,899.58$100,899.58

-1.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.77
$3,320.77$3,320.77

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2111
$2.2111$2.2111

-1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0104
$1.0104$1.0104

-0.56%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003963
$0.0003963$0.0003963

+164.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.455
$4.455$4.455

+345.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005306
$0.005306$0.005306

+148.64%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002288
$0.0000002288$0.0000002288

+52.53%