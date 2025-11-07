Apa yang dimaksud dengan GOLD BNB (GBNB)

GOLD BNB is a community-driven digital asset forged with the spirit of strength, value, and long-term growth . Inspired by the power of gold and the energy of innovation, it brings together a global community seeking stability while exploring limitless possibilities. GOLD BNB is a community-driven digital asset forged with the spirit of strength, value, and long-term growth . Inspired by the power of gold and the energy of innovation, it brings together a global community seeking stability while exploring limitless possibilities.

GOLD BNB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GOLD BNB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GBNB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang GOLD BNB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GOLD BNB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GOLD BNB (USD)

Berapa nilai GOLD BNB (GBNB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GOLD BNB (GBNB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GOLD BNB.

Tokenomi GOLD BNB (GBNB)

Memahami tokenomi GOLD BNB (GBNB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GBNB sekarang!

Cara membeli GOLD BNB (GBNB)

Ingin mengetahui cara membeli GOLD BNB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GOLD BNB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GBNB ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya GOLD BNB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GOLD BNB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GOLD BNB Berapa nilai GOLD BNB (GBNB) hari ini? Harga live GBNB dalam USD adalah 0.0000000000000789 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GBNB ke USD saat ini? $ 0.0000000000000789 . Cobalah Harga GBNB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GOLD BNB? Kapitalisasi pasar GBNB adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GBNB? Suplai beredar GBNB adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GBNB? GBNB mencapai harga ATH sebesar 0.000000000003975821 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GBNB? GBNB mencapai harga ATL 0.000000000000013105 USD . Berapa volume perdagangan GBNB? Volume perdagangan 24 jam live GBNB adalah $ 21.72K USD . Akankah harga GBNB naik lebih tinggi tahun ini? GBNB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GBNB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GOLD BNB (GBNB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

