Harga live GOLD BNB hari ini adalah 0.0000000000000789 USD. Lacak informasi harga aktual GBNB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GBNB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GBNB

Info Harga GBNB

Penjelasan GBNB

Situs Web Resmi GBNB

Tokenomi GBNB

Prakiraan Harga GBNB

Riwayat GBNB

Panduan Membeli GBNB

Konverter GBNB ke Mata Uang Fiat

Spot GBNB

Logo GOLD BNB

Harga GOLD BNB(GBNB)

Harga Live 1 GBNB ke USD:

$0.0000000000000789
$0.0000000000000789$0.0000000000000789
+4.78%1D
USD
Grafik Harga Live GOLD BNB (GBNB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:41 (UTC+8)

Informasi Harga GOLD BNB (GBNB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000000000729
$ 0.0000000000000729$ 0.0000000000000729
Low 24 Jam
$ 0.0000000000000993
$ 0.0000000000000993$ 0.0000000000000993
High 24 Jam

$ 0.0000000000000729
$ 0.0000000000000729$ 0.0000000000000729

$ 0.0000000000000993
$ 0.0000000000000993$ 0.0000000000000993

$ 0.000000000003975821
$ 0.000000000003975821$ 0.000000000003975821

$ 0.000000000000013105
$ 0.000000000000013105$ 0.000000000000013105

-1.38%

+4.78%

-36.01%

-36.01%

Harga aktual GOLD BNB (GBNB) adalah $ 0.0000000000000789. Selama 24 jam terakhir, GBNB diperdagangkan antara low $ 0.0000000000000729 dan high $ 0.0000000000000993, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGBNB adalah $ 0.000000000003975821, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000000013105.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GBNB telah berubah sebesar -1.38% selama 1 jam terakhir, +4.78% selama 24 jam, dan -36.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GOLD BNB (GBNB)

No.4855

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.72K
$ 21.72K$ 21.72K

$ 33.19K
$ 33.19K$ 33.19K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar GOLD BNB saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.72K. Suplai beredar GBNB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 420690000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.19K.

Riwayat Harga GOLD BNB (GBNB) USD

Pantau perubahan harga GOLD BNB untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000000003599+4.78%
30 Days$ -0.0000000000002211-73.70%
60 Hari$ -0.0000000000002211-73.70%
90 Hari$ -0.0000000000002211-73.70%
Perubahan Harga GOLD BNB Hari Ini

Hari ini, GBNB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000000000003599 (+4.78%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GOLD BNB 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000000000002211 (-73.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GOLD BNB 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GBNB terlihat mengalami perubahan $ -0.0000000000002211 (-73.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GOLD BNB 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000000000002211 (-73.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GOLD BNB (GBNB)?

Lihat halaman Riwayat Harga GOLD BNB sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GOLD BNB (GBNB)

GOLD BNB is a community-driven digital asset forged with the spirit of strength, value, and long-term growth . Inspired by the power of gold and the energy of innovation, it brings together a global community seeking stability while exploring limitless possibilities.

GOLD BNB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GOLD BNB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GBNB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GOLD BNB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GOLD BNB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GOLD BNB (USD)

Berapa nilai GOLD BNB (GBNB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GOLD BNB (GBNB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GOLD BNB.

Cek prediksi harga GOLD BNB sekarang!

Tokenomi GOLD BNB (GBNB)

Memahami tokenomi GOLD BNB (GBNB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GBNB sekarang!

Cara membeli GOLD BNB (GBNB)

Ingin mengetahui cara membeli GOLD BNB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GOLD BNB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya GOLD BNB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GOLD BNB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi GOLD BNB
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GOLD BNB

Berapa nilai GOLD BNB (GBNB) hari ini?
Harga live GBNB dalam USD adalah 0.0000000000000789 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GBNB ke USD saat ini?
Harga GBNB ke USD saat ini adalah $ 0.0000000000000789. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GOLD BNB?
Kapitalisasi pasar GBNB adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GBNB?
Suplai beredar GBNB adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GBNB?
GBNB mencapai harga ATH sebesar 0.000000000003975821 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GBNB?
GBNB mencapai harga ATL 0.000000000000013105 USD.
Berapa volume perdagangan GBNB?
Volume perdagangan 24 jam live GBNB adalah $ 21.72K USD.
Akankah harga GBNB naik lebih tinggi tahun ini?
GBNB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GBNB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GOLD BNB (GBNB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

