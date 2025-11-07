Apa yang dimaksud dengan Giza (GIZA)

Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention.

Tokenomi Giza (GIZA)

Memahami tokenomi Giza (GIZA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GIZA sekarang!

Cara membeli Giza (GIZA)

Ingin mengetahui cara membeli Giza? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Giza di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GIZA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Giza

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Giza, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Giza (GIZA) hari ini? Harga live GIZA dalam USD adalah 0.07395 USD . Berapa harga GIZA ke USD saat ini? $ 0.07395 . Berapa kapitalisasi pasar Giza? Kapitalisasi pasar GIZA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar GIZA? Suplai beredar GIZA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GIZA? GIZA mencapai harga ATH sebesar 6.747890493815697 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GIZA? GIZA mencapai harga ATL 0.03671627840748957 USD . Berapa volume perdagangan GIZA? Volume perdagangan 24 jam live GIZA adalah $ 100.36K USD .

Perkembangan Industri Penting Giza (GIZA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

