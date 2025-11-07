BursaDEX+
Harga live Giza hari ini adalah 0.07395 USD. Lacak informasi harga aktual GIZA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GIZA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GIZA

Info Harga GIZA

Penjelasan GIZA

Whitepaper GIZA

Situs Web Resmi GIZA

Tokenomi GIZA

Prakiraan Harga GIZA

Riwayat GIZA

Panduan Membeli GIZA

Konverter GIZA ke Mata Uang Fiat

Spot GIZA

Futures USDT-M GIZA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Giza

Harga Giza(GIZA)

Harga Live 1 GIZA ke USD:

$0.07395
-4.83%1D
USD
Grafik Harga Live Giza (GIZA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:12 (UTC+8)

Informasi Harga Giza (GIZA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06774
Low 24 Jam
$ 0.08059
High 24 Jam

$ 0.06774
$ 0.08059
$ 6.747890493815697
$ 0.03671627840748957
-0.68%

-4.83%

-15.73%

-15.73%

Harga aktual Giza (GIZA) adalah $ 0.07395. Selama 24 jam terakhir, GIZA diperdagangkan antara low $ 0.06774 dan high $ 0.08059, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGIZA adalah $ 6.747890493815697, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03671627840748957.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GIZA telah berubah sebesar -0.68% selama 1 jam terakhir, -4.83% selama 24 jam, dan -15.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Giza (GIZA)

No.3767

$ 0.00
$ 100.36K
$ 73.95M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Giza saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.36K. Suplai beredar GIZA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.95M.

Riwayat Harga Giza (GIZA) USD

Pantau perubahan harga Giza untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0037531-4.83%
30 Days$ -0.06886-48.22%
60 Hari$ -0.13171-64.05%
90 Hari$ -0.17797-70.65%
Perubahan Harga Giza Hari Ini

Hari ini, GIZA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0037531 (-4.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Giza 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06886 (-48.22%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Giza 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GIZA terlihat mengalami perubahan $ -0.13171 (-64.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Giza 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.17797 (-70.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Giza (GIZA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Giza sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Giza (GIZA)

Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention.

Giza tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Giza Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GIZA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Giza di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Giza dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Giza (USD)

Berapa nilai Giza (GIZA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Giza (GIZA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Giza.

Cek prediksi harga Giza sekarang!

Tokenomi Giza (GIZA)

Memahami tokenomi Giza (GIZA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GIZA sekarang!

Cara membeli Giza (GIZA)

Ingin mengetahui cara membeli Giza? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Giza di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GIZA ke Mata Uang Lokal

1 Giza(GIZA) ke VND
1,945.99425
1 Giza(GIZA) ke AUD
A$0.113883
1 Giza(GIZA) ke GBP
0.056202
1 Giza(GIZA) ke EUR
0.063597
1 Giza(GIZA) ke USD
$0.07395
1 Giza(GIZA) ke MYR
RM0.309111
1 Giza(GIZA) ke TRY
3.113295
1 Giza(GIZA) ke JPY
¥11.31435
1 Giza(GIZA) ke ARS
ARS$107.3288115
1 Giza(GIZA) ke RUB
6.007698
1 Giza(GIZA) ke INR
6.5571465
1 Giza(GIZA) ke IDR
Rp1,232.499507
1 Giza(GIZA) ke PHP
4.3652685
1 Giza(GIZA) ke EGP
￡E.3.4970955
1 Giza(GIZA) ke BRL
R$0.394893
1 Giza(GIZA) ke CAD
C$0.1042695
1 Giza(GIZA) ke BDT
9.0226395
1 Giza(GIZA) ke NGN
106.402218
1 Giza(GIZA) ke COP
$283.3327695
1 Giza(GIZA) ke ZAR
R.1.283772
1 Giza(GIZA) ke UAH
3.110337
1 Giza(GIZA) ke TZS
T.Sh.181.69515
1 Giza(GIZA) ke VES
Bs16.49085
1 Giza(GIZA) ke CLP
$69.6609
1 Giza(GIZA) ke PKR
Rs20.901228
1 Giza(GIZA) ke KZT
38.8999185
1 Giza(GIZA) ke THB
฿2.39598
1 Giza(GIZA) ke TWD
NT$2.2917105
1 Giza(GIZA) ke AED
د.إ0.2713965
1 Giza(GIZA) ke CHF
Fr0.05916
1 Giza(GIZA) ke HKD
HK$0.5745915
1 Giza(GIZA) ke AMD
֏28.27848
1 Giza(GIZA) ke MAD
.د.م0.6884745
1 Giza(GIZA) ke MXN
$1.3732515
1 Giza(GIZA) ke SAR
ريال0.2773125
1 Giza(GIZA) ke ETB
Br11.3505855
1 Giza(GIZA) ke KES
KSh9.549903
1 Giza(GIZA) ke JOD
د.أ0.05243055
1 Giza(GIZA) ke PLN
0.2713965
1 Giza(GIZA) ke RON
лв0.32538
1 Giza(GIZA) ke SEK
kr0.706962
1 Giza(GIZA) ke BGN
лв0.1249755
1 Giza(GIZA) ke HUF
Ft24.7237035
1 Giza(GIZA) ke CZK
1.5581265
1 Giza(GIZA) ke KWD
د.ك0.0226287
1 Giza(GIZA) ke ILS
0.2418165
1 Giza(GIZA) ke BOB
Bs0.510255
1 Giza(GIZA) ke AZN
0.125715
1 Giza(GIZA) ke TJS
SM0.681819
1 Giza(GIZA) ke GEL
0.2004045
1 Giza(GIZA) ke AOA
Kz67.47198
1 Giza(GIZA) ke BHD
.د.ب0.0278052
1 Giza(GIZA) ke BMD
$0.07395
1 Giza(GIZA) ke DKK
kr0.477717
1 Giza(GIZA) ke HNL
L1.943406
1 Giza(GIZA) ke MUR
3.4017
1 Giza(GIZA) ke NAD
$1.2845115
1 Giza(GIZA) ke NOK
kr0.75429
1 Giza(GIZA) ke NZD
$0.1308915
1 Giza(GIZA) ke PAB
B/.0.07395
1 Giza(GIZA) ke PGK
K0.3157665
1 Giza(GIZA) ke QAR
ر.ق0.269178
1 Giza(GIZA) ke RSD
дин.7.505925
1 Giza(GIZA) ke UZS
soʻm880.357002
1 Giza(GIZA) ke ALL
L6.2021865
1 Giza(GIZA) ke ANG
ƒ0.1323705
1 Giza(GIZA) ke AWG
ƒ0.13311
1 Giza(GIZA) ke BBD
$0.1479
1 Giza(GIZA) ke BAM
KM0.1249755
1 Giza(GIZA) ke BIF
Fr218.07855
1 Giza(GIZA) ke BND
$0.096135
1 Giza(GIZA) ke BSD
$0.07395
1 Giza(GIZA) ke JMD
$11.8578825
1 Giza(GIZA) ke KHR
296.987637
1 Giza(GIZA) ke KMF
Fr31.57665
1 Giza(GIZA) ke LAK
1,607.6086635
1 Giza(GIZA) ke LKR
රු22.5451365
1 Giza(GIZA) ke MDL
L1.2652845
1 Giza(GIZA) ke MGA
Ar333.107775
1 Giza(GIZA) ke MOP
P0.5916
1 Giza(GIZA) ke MVR
1.13883
1 Giza(GIZA) ke MWK
MK128.162745
1 Giza(GIZA) ke MZN
MT4.7291025
1 Giza(GIZA) ke NPR
रु10.478715
1 Giza(GIZA) ke PYG
524.4534
1 Giza(GIZA) ke RWF
Fr107.44935
1 Giza(GIZA) ke SBD
$0.607869
1 Giza(GIZA) ke SCR
1.113687
1 Giza(GIZA) ke SRD
$2.847075
1 Giza(GIZA) ke SVC
$0.646323
1 Giza(GIZA) ke SZL
L1.2830325
1 Giza(GIZA) ke TMT
m0.258825
1 Giza(GIZA) ke TND
د.ت0.21881805
1 Giza(GIZA) ke TTD
$0.5006415
1 Giza(GIZA) ke UGX
Sh258.5292
1 Giza(GIZA) ke XAF
Fr42.0036
1 Giza(GIZA) ke XCD
$0.199665
1 Giza(GIZA) ke XOF
Fr42.0036
1 Giza(GIZA) ke XPF
Fr7.61685
1 Giza(GIZA) ke BWP
P0.9946275
1 Giza(GIZA) ke BZD
$0.1486395
1 Giza(GIZA) ke CVE
$7.087368
1 Giza(GIZA) ke DJF
Fr13.1631
1 Giza(GIZA) ke DOP
$4.754985
1 Giza(GIZA) ke DZD
د.ج9.654912
1 Giza(GIZA) ke FJD
$0.168606
1 Giza(GIZA) ke GNF
Fr642.99525
1 Giza(GIZA) ke GTQ
Q0.566457
1 Giza(GIZA) ke GYD
$15.467382
1 Giza(GIZA) ke ISK
kr9.3177

Sumber Daya Giza

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Giza, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Giza
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Giza

Berapa nilai Giza (GIZA) hari ini?
Harga live GIZA dalam USD adalah 0.07395 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GIZA ke USD saat ini?
Harga GIZA ke USD saat ini adalah $ 0.07395. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Giza?
Kapitalisasi pasar GIZA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GIZA?
Suplai beredar GIZA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GIZA?
GIZA mencapai harga ATH sebesar 6.747890493815697 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GIZA?
GIZA mencapai harga ATL 0.03671627840748957 USD.
Berapa volume perdagangan GIZA?
Volume perdagangan 24 jam live GIZA adalah $ 100.36K USD.
Akankah harga GIZA naik lebih tinggi tahun ini?
GIZA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GIZA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Giza (GIZA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.07395
$0.07395
$100,977.86
$100,977.86

$3,325.81
$3,325.81

$156.20
$156.20

$1.0004
$1.0004

$1.1535
$1.1535

$100,977.86
$100,977.86

$3,325.81
$3,325.81

$156.20
$156.20

$2.2138
$2.2138

$1.0111
$1.0111

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$30.75
$30.75

$0.1150
$0.1150

$0.0004010
$0.0004010

$0.014999
$0.014999

$4.448
$4.448

$0.005329
$0.005329

$0.1150
$0.1150

$0.0000002269
$0.0000002269

