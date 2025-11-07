Apa yang dimaksud dengan GOATS (GOATS)

GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GOATS Berapa nilai GOATS (GOATS) hari ini? Harga live GOATS dalam USD adalah 0.00005 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GOATS ke USD saat ini? $ 0.00005 . Cobalah Harga GOATS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GOATS? Kapitalisasi pasar GOATS adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GOATS? Suplai beredar GOATS adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GOATS? GOATS mencapai harga ATH sebesar 0.002312998195475341 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GOATS? GOATS mencapai harga ATL 0.000038361813035519 USD . Berapa volume perdagangan GOATS? Volume perdagangan 24 jam live GOATS adalah $ 7.34 USD . Akankah harga GOATS naik lebih tinggi tahun ini? GOATS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOATS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GOATS (GOATS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

