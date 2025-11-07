Apa yang dimaksud dengan Gram (GRAM)

Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON).

Gram tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GRAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Gram di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gram dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gram (USD)

Berapa nilai Gram (GRAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gram (GRAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gram.

Cek prediksi harga Gram sekarang!

Tokenomi Gram (GRAM)

Memahami tokenomi Gram (GRAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRAM sekarang!

Cara membeli Gram (GRAM)

Ingin mengetahui cara membeli Gram? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gram di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GRAM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Gram

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gram, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gram Berapa nilai Gram (GRAM) hari ini? Harga live GRAM dalam USD adalah 0.00291 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GRAM ke USD saat ini? $ 0.00291 . Cobalah Harga GRAM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gram? Kapitalisasi pasar GRAM adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GRAM? Suplai beredar GRAM adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GRAM? GRAM mencapai harga ATH sebesar 0.08392920352249823 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GRAM? GRAM mencapai harga ATL 0.0000039432576 USD . Berapa volume perdagangan GRAM? Volume perdagangan 24 jam live GRAM adalah $ 23.58K USD . Akankah harga GRAM naik lebih tinggi tahun ini? GRAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gram (GRAM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

