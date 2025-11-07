BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GRAM Ecosystem hari ini adalah 0.001247 USD. Lacak informasi harga aktual GRAMPUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRAMPUS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GRAM Ecosystem hari ini adalah 0.001247 USD. Lacak informasi harga aktual GRAMPUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRAMPUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRAMPUS

Info Harga GRAMPUS

Penjelasan GRAMPUS

Whitepaper GRAMPUS

Situs Web Resmi GRAMPUS

Tokenomi GRAMPUS

Prakiraan Harga GRAMPUS

Riwayat GRAMPUS

Panduan Membeli GRAMPUS

Konverter GRAMPUS ke Mata Uang Fiat

Spot GRAMPUS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GRAM Ecosystem

Harga GRAM Ecosystem(GRAMPUS)

Harga Live 1 GRAMPUS ke USD:

$0.001248
$0.001248$0.001248
-1.18%1D
USD
Grafik Harga Live GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:31:48 (UTC+8)

Informasi Harga GRAM Ecosystem (GRAMPUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237
Low 24 Jam
$ 0.001292
$ 0.001292$ 0.001292
High 24 Jam

$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237

$ 0.001292
$ 0.001292$ 0.001292

--
----

--
----

0.00%

-1.18%

-6.18%

-6.18%

Harga aktual GRAM Ecosystem (GRAMPUS) adalah $ 0.001247. Selama 24 jam terakhir, GRAMPUS diperdagangkan antara low $ 0.001237 dan high $ 0.001292, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRAMPUS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRAMPUS telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.18% selama 24 jam, dan -6.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

--
----

$ 62.89K
$ 62.89K$ 62.89K

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar GRAM Ecosystem saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.89K. Suplai beredar GRAMPUS adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.25M.

Riwayat Harga GRAM Ecosystem (GRAMPUS) USD

Pantau perubahan harga GRAM Ecosystem untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000149-1.18%
30 Days$ -0.000094-7.01%
60 Hari$ +0.000015+1.21%
90 Hari$ -0.00003-2.35%
Perubahan Harga GRAM Ecosystem Hari Ini

Hari ini, GRAMPUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000149 (-1.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GRAM Ecosystem 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000094 (-7.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GRAM Ecosystem 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GRAMPUS terlihat mengalami perubahan $ +0.000015 (+1.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GRAM Ecosystem 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00003 (-2.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GRAM Ecosystem (GRAMPUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga GRAM Ecosystem sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GRAM Ecosystem Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GRAMPUS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GRAM Ecosystem di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GRAM Ecosystem dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GRAM Ecosystem (USD)

Berapa nilai GRAM Ecosystem (GRAMPUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GRAM Ecosystem (GRAMPUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GRAM Ecosystem.

Cek prediksi harga GRAM Ecosystem sekarang!

Tokenomi GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Memahami tokenomi GRAM Ecosystem (GRAMPUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRAMPUS sekarang!

Cara membeli GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Ingin mengetahui cara membeli GRAM Ecosystem? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GRAM Ecosystem di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GRAMPUS ke Mata Uang Lokal

1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke VND
32.814805
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke AUD
A$0.00192038
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke GBP
0.00094772
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke EUR
0.00107242
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke USD
$0.001247
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MYR
RM0.00521246
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke TRY
0.05261093
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke JPY
¥0.189544
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke ARS
ARS$1.80985839
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke RUB
0.10130628
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke INR
0.11057149
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke IDR
Rp20.78332502
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke PHP
0.07359794
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke EGP
￡E.0.0589831
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BRL
R$0.00667145
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke CAD
C$0.00175827
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BDT
0.15214647
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke NGN
1.79423348
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke COP
$4.77776827
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke ZAR
R.0.02166039
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke UAH
0.05244882
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke TZS
T.Sh.3.063879
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke VES
Bs0.283069
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke CLP
$1.175921
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke PKR
Rs0.35245208
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke KZT
0.65595941
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke THB
฿0.0404028
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke TWD
NT$0.03864453
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke AED
د.إ0.00457649
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke CHF
Fr0.0009976
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke HKD
HK$0.00968919
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke AMD
֏0.4768528
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MAD
.د.م0.0115971
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MXN
$0.02315679
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke SAR
ريال0.00467625
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke ETB
Br0.19190083
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke KES
KSh0.16106252
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke JOD
د.أ0.000884123
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke PLN
0.00457649
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke RON
лв0.0054868
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke SEK
kr0.01193379
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BGN
лв0.00210743
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke HUF
Ft0.41690951
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke CZK
0.02626182
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke KWD
د.ك0.000381582
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke ILS
0.00407769
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BOB
Bs0.0086043
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke AZN
0.0021199
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke TJS
SM0.01149734
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke GEL
0.00337937
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke AOA
Kz1.14298773
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BHD
.د.ب0.000468872
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BMD
$0.001247
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke DKK
kr0.00805562
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke HNL
L0.03284598
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MUR
0.057362
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke NAD
$0.02166039
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke NOK
kr0.01270693
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke NZD
$0.00220719
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke PAB
B/.0.001247
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke PGK
K0.0052374
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke QAR
ر.ق0.00453908
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke RSD
дин.0.12653309
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke UZS
soʻm15.02409293
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke ALL
L0.10456095
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke ANG
ƒ0.00223213
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke AWG
ƒ0.0022446
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BBD
$0.002494
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BAM
KM0.00210743
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BIF
Fr3.677403
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BND
$0.0016211
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BSD
$0.001247
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke JMD
$0.19995645
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke KHR
5.00802682
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke KMF
Fr0.52374
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke LAK
27.10869511
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke LKR
රු0.38017289
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MDL
L0.021199
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MGA
Ar5.6171115
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MOP
P0.009976
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MVR
0.0192038
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MWK
MK2.16492917
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke MZN
MT0.07974565
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke NPR
रु0.1766999
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke PYG
8.843724
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke RWF
Fr1.809397
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke SBD
$0.01026281
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke SCR
0.01876735
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke SRD
$0.0480095
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke SVC
$0.01089878
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke SZL
L0.02164792
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke TMT
m0.0043645
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke TND
د.ت0.003689873
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke TTD
$0.00844219
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke UGX
Sh4.359512
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke XAF
Fr0.707049
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke XCD
$0.0033669
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke XOF
Fr0.707049
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke XPF
Fr0.128441
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BWP
P0.01677215
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke BZD
$0.00250647
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke CVE
$0.11951248
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke DJF
Fr0.220719
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke DOP
$0.08019457
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke DZD
د.ج0.16280832
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke FJD
$0.00284316
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke GNF
Fr10.842665
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke GTQ
Q0.00955202
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke GYD
$0.26082252
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) ke ISK
kr0.157122

Sumber Daya GRAM Ecosystem

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GRAM Ecosystem, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GRAM Ecosystem
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GRAM Ecosystem

Berapa nilai GRAM Ecosystem (GRAMPUS) hari ini?
Harga live GRAMPUS dalam USD adalah 0.001247 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRAMPUS ke USD saat ini?
Harga GRAMPUS ke USD saat ini adalah $ 0.001247. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GRAM Ecosystem?
Kapitalisasi pasar GRAMPUS adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRAMPUS?
Suplai beredar GRAMPUS adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRAMPUS?
GRAMPUS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRAMPUS?
GRAMPUS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan GRAMPUS?
Volume perdagangan 24 jam live GRAMPUS adalah $ 62.89K USD.
Akankah harga GRAMPUS naik lebih tinggi tahun ini?
GRAMPUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRAMPUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:31:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GRAMPUS ke USD

Jumlah

GRAMPUS
GRAMPUS
USD
USD

1 GRAMPUS = 0.001247 USD

Perdagangkan GRAMPUS

GRAMPUS/USDT
$0.001248
$0.001248$0.001248
-1.18%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,274.98
$101,274.98$101,274.98

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.26
$3,298.26$3,298.26

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.20
$154.20$154.20

-1.10%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0573
$1.0573$1.0573

+23.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,274.98
$101,274.98$101,274.98

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.26
$3,298.26$3,298.26

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.20
$154.20$154.20

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2013
$2.2013$2.2013

-1.48%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0033
$1.0033$1.0033

-1.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0500
$0.0500$0.0500

0.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012671
$0.012671$0.012671

+1,167.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.246
$4.246$4.246

+324.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008023
$0.008023$0.008023

+275.96%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001855
$0.001855$0.001855

+70.49%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002406
$0.0000002406$0.0000002406

+60.40%