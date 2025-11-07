Apa yang dimaksud dengan GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GRAM Ecosystem Berapa nilai GRAM Ecosystem (GRAMPUS) hari ini? Harga live GRAMPUS dalam USD adalah 0.001247 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GRAMPUS ke USD saat ini? $ 0.001247 . Cobalah Harga GRAMPUS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GRAM Ecosystem? Kapitalisasi pasar GRAMPUS adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GRAMPUS? Suplai beredar GRAMPUS adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GRAMPUS? GRAMPUS mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GRAMPUS? GRAMPUS mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan GRAMPUS? Volume perdagangan 24 jam live GRAMPUS adalah $ 62.89K USD . Akankah harga GRAMPUS naik lebih tinggi tahun ini? GRAMPUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRAMPUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

