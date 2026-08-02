Analisis Teknis ETHGAS (GWEI) Hari Ini Halaman Analisis ETHGAS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GWEI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ETHGAS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ETHGAS (GWEI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01585 -- -23.66% -88.35% -85.50%

Indikator Teknikal ETHGAS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ETHGAS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01603 0.01601 R2 0.01601 0.01599 R1 0.01599 0.01599 PP 0.01597 0.01597 S1 0.01596 0.01596 S2 0.01594 0.01596 S3 0.01593 0.01594

Sinyal Pasar ETHGAS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.12M $1.65 M $1.77 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ETHGAS Aliran Masuk Bersih Harga GWEIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-08-02 -$0.01 M 0.02 2026-08-01 -$0.04 M 0.02 2026-07-31 -$0.02 M 0.02 2026-07-30 -$0.08 M 0.02 2026-07-29 -$0.11 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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