Apa yang dimaksud dengan Human (HMT)

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

Human tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Human Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Human di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Human dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Human (USD)

Berapa nilai Human (HMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Human (HMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Human.

Cek prediksi harga Human sekarang!

Tokenomi Human (HMT)

Memahami tokenomi Human (HMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HMT sekarang!

Cara membeli Human (HMT)

Ingin mengetahui cara membeli Human? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Human di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HMT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Human

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Human, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Human Berapa nilai Human (HMT) hari ini? Harga live HMT dalam USD adalah 0.008184 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HMT ke USD saat ini? $ 0.008184 . Cobalah Harga HMT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Human? Kapitalisasi pasar HMT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HMT? Suplai beredar HMT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HMT? HMT mencapai harga ATH sebesar 1.37403946 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HMT? HMT mencapai harga ATL 0.007130619627758508 USD . Berapa volume perdagangan HMT? Volume perdagangan 24 jam live HMT adalah $ 47.42K USD . Akankah harga HMT naik lebih tinggi tahun ini? HMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

