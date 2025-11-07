BursaDEX+
Harga live Human hari ini adalah 0.008184 USD. Lacak informasi harga aktual HMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HMT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Human(HMT)

Harga Live 1 HMT ke USD:

$0.008171
+1.99%1D
USD
Grafik Harga Live Human (HMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:47:54 (UTC+8)

Informasi Harga Human (HMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007744
Low 24 Jam
$ 0.009123
High 24 Jam

$ 0.007744
$ 0.009123
$ 1.37403946
$ 0.007130619627758508
+0.60%

+1.99%

-17.55%

-17.55%

Harga aktual Human (HMT) adalah $ 0.008184. Selama 24 jam terakhir, HMT diperdagangkan antara low $ 0.007744 dan high $ 0.009123, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHMT adalah $ 1.37403946, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007130619627758508.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HMT telah berubah sebesar +0.60% selama 1 jam terakhir, +1.99% selama 24 jam, dan -17.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Human (HMT)

No.4292

$ 0.00
$ 47.42K
$ 8.18M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Human saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 47.42K. Suplai beredar HMT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.18M.

Riwayat Harga Human (HMT) USD

Pantau perubahan harga Human untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00015943+1.99%
30 Days$ -0.001882-18.70%
60 Hari$ -0.005746-41.25%
90 Hari$ -0.005016-38.00%
Perubahan Harga Human Hari Ini

Hari ini, HMT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00015943 (+1.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Human 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001882 (-18.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Human 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HMT terlihat mengalami perubahan $ -0.005746 (-41.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Human 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.005016 (-38.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Human (HMT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Human sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Human (HMT)

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

Human tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Human Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Human di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Human dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Human (USD)

Berapa nilai Human (HMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Human (HMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Human.

Cek prediksi harga Human sekarang!

Tokenomi Human (HMT)

Memahami tokenomi Human (HMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HMT sekarang!

Cara membeli Human (HMT)

Ingin mengetahui cara membeli Human? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Human di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HMT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Human

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Human, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Human
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Human

Berapa nilai Human (HMT) hari ini?
Harga live HMT dalam USD adalah 0.008184 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HMT ke USD saat ini?
Harga HMT ke USD saat ini adalah $ 0.008184. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Human?
Kapitalisasi pasar HMT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HMT?
Suplai beredar HMT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HMT?
HMT mencapai harga ATH sebesar 1.37403946 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HMT?
HMT mencapai harga ATL 0.007130619627758508 USD.
Berapa volume perdagangan HMT?
Volume perdagangan 24 jam live HMT adalah $ 47.42K USD.
Akankah harga HMT naik lebih tinggi tahun ini?
HMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:47:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

