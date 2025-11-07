BursaDEX+
Harga live Robinhood xStock hari ini adalah 128.4 USD. Lacak informasi harga aktual HOODX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOODX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Robinhood xStock

Harga Robinhood xStock(HOODX)

Harga Live 1 HOODX ke USD:

Grafik Harga Live Robinhood xStock (HOODX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:59 (UTC+8)

Informasi Harga Robinhood xStock (HOODX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual Robinhood xStock (HOODX) adalah $ 128.4. Selama 24 jam terakhir, HOODX diperdagangkan antara low $ 126.75 dan high $ 143.6, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOODX adalah $ 153.08036045849482, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 91.00407335090168.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOODX telah berubah sebesar -0.28% selama 1 jam terakhir, -1.04% selama 24 jam, dan -9.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Robinhood xStock (HOODX)

No.1448

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

$ 62.02K
$ 62.02K$ 62.02K

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84548497
30,999.84548497 30,999.84548497

SOL

Kapitalisasi Pasar Robinhood xStock saat ini adalah $ 3.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.02K. Suplai beredar HOODX adalah 31.00K, dan total suplainya sebesar 30999.84548497. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.98M.

Riwayat Harga Robinhood xStock (HOODX) USD

Pantau perubahan harga Robinhood xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.3488-1.04%
30 Days$ -16.11-11.15%
60 Hari$ +21.01+19.56%
90 Hari$ +13.96+12.19%
Perubahan Harga Robinhood xStock Hari Ini

Hari ini, HOODX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.3488 (-1.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Robinhood xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -16.11 (-11.15%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Robinhood xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOODX terlihat mengalami perubahan $ +21.01 (+19.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Robinhood xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +13.96 (+12.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Robinhood xStock (HOODX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Robinhood xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Robinhood xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOODX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Robinhood xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Robinhood xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Robinhood xStock (USD)

Berapa nilai Robinhood xStock (HOODX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Robinhood xStock (HOODX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Robinhood xStock.

Cek prediksi harga Robinhood xStock sekarang!

Tokenomi Robinhood xStock (HOODX)

Memahami tokenomi Robinhood xStock (HOODX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOODX sekarang!

Cara membeli Robinhood xStock (HOODX)

Ingin mengetahui cara membeli Robinhood xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Robinhood xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOODX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Robinhood xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Robinhood xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Robinhood xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Robinhood xStock

Berapa nilai Robinhood xStock (HOODX) hari ini?
Harga live HOODX dalam USD adalah 128.4 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOODX ke USD saat ini?
Harga HOODX ke USD saat ini adalah $ 128.4. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Robinhood xStock?
Kapitalisasi pasar HOODX adalah $ 3.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOODX?
Suplai beredar HOODX adalah 31.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOODX?
HOODX mencapai harga ATH sebesar 153.08036045849482 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOODX?
HOODX mencapai harga ATL 91.00407335090168 USD.
Berapa volume perdagangan HOODX?
Volume perdagangan 24 jam live HOODX adalah $ 62.02K USD.
Akankah harga HOODX naik lebih tinggi tahun ini?
HOODX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOODX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

