Apa yang dimaksud dengan Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Robinhood xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HOODX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Robinhood xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Robinhood xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Robinhood xStock (USD)

Berapa nilai Robinhood xStock (HOODX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Robinhood xStock (HOODX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Robinhood xStock.

Cek prediksi harga Robinhood xStock sekarang!

Tokenomi Robinhood xStock (HOODX)

Memahami tokenomi Robinhood xStock (HOODX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOODX sekarang!

Cara membeli Robinhood xStock (HOODX)

Ingin mengetahui cara membeli Robinhood xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Robinhood xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOODX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Robinhood xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Robinhood xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Robinhood xStock Berapa nilai Robinhood xStock (HOODX) hari ini? Harga live HOODX dalam USD adalah 128.4 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOODX ke USD saat ini? $ 128.4 . Cobalah Harga HOODX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Robinhood xStock? Kapitalisasi pasar HOODX adalah $ 3.98M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOODX? Suplai beredar HOODX adalah 31.00K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOODX? HOODX mencapai harga ATH sebesar 153.08036045849482 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOODX? HOODX mencapai harga ATL 91.00407335090168 USD . Berapa volume perdagangan HOODX? Volume perdagangan 24 jam live HOODX adalah $ 62.02K USD . Akankah harga HOODX naik lebih tinggi tahun ini? HOODX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOODX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

