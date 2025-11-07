Apa yang dimaksud dengan Immutable X (IMX)

Immutable X adalah solusi penskalaan lapisan dua (L2) pertama untuk token non-fungible (NFT) di Ethereum, dengan perdagangan instan, skalabilitas besar-besaran, dan biaya gas nol untuk pencetakan dan perdagangan, semuanya tanpa mengorbankan keamanan pengguna atau aset. Immutable X adalah solusi paling canggih secara teknis untuk penskalaan NFT yang pernah dibangun, dikembangkan dengan teknologi STARK prover dan rollup StarkWare yang kuat. Token IMX adalah token utilitas ERC20 asli dari protokol Immutable X, yang dapat diperoleh pengguna dengan melakukan aktivitas pro-jaringan seperti perdagangan, dan yang dapat digunakan untuk membayar biaya, melakukan tata kelola atau stake protokol.

Tokenomi Immutable X (IMX)

Memahami tokenomi Immutable X (IMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IMX sekarang!

Sumber Daya Immutable X

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Immutable X, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Immutable X Berapa nilai Immutable X (IMX) hari ini? Harga live IMX dalam USD adalah 0.412 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IMX ke USD saat ini? $ 0.412 . Cobalah Harga IMX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Immutable X? Kapitalisasi pasar IMX adalah $ 819.46M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IMX? Suplai beredar IMX adalah 1.99B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IMX? IMX mencapai harga ATH sebesar 9.49739338704633 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IMX? IMX mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan IMX? Volume perdagangan 24 jam live IMX adalah $ 1.34M USD . Akankah harga IMX naik lebih tinggi tahun ini? IMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

