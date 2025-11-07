BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Immutable X hari ini adalah 0.412 USD. Lacak informasi harga aktual IMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IMX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Immutable X hari ini adalah 0.412 USD. Lacak informasi harga aktual IMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IMX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IMX

Info Harga IMX

Penjelasan IMX

Whitepaper IMX

Situs Web Resmi IMX

Tokenomi IMX

Prakiraan Harga IMX

Riwayat IMX

Panduan Membeli IMX

Konverter IMX ke Mata Uang Fiat

Spot IMX

Futures USDT-M IMX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Immutable X

Harga Immutable X(IMX)

Harga Live 1 IMX ke USD:

$0.4116
$0.4116$0.4116
+3.93%1D
USD
Grafik Harga Live Immutable X (IMX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:32 (UTC+8)

Informasi Harga Immutable X (IMX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3901
$ 0.3901$ 0.3901
Low 24 Jam
$ 0.4211
$ 0.4211$ 0.4211
High 24 Jam

$ 0.3901
$ 0.3901$ 0.3901

$ 0.4211
$ 0.4211$ 0.4211

$ 9.49739338704633
$ 9.49739338704633$ 9.49739338704633

$ 0
$ 0$ 0

-1.86%

+3.93%

-16.65%

-16.65%

Harga aktual Immutable X (IMX) adalah $ 0.412. Selama 24 jam terakhir, IMX diperdagangkan antara low $ 0.3901 dan high $ 0.4211, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIMX adalah $ 9.49739338704633, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IMX telah berubah sebesar -1.86% selama 1 jam terakhir, +3.93% selama 24 jam, dan -16.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Immutable X (IMX)

No.75

$ 819.46M
$ 819.46M$ 819.46M

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 824.00M
$ 824.00M$ 824.00M

1.99B
1.99B 1.99B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

99.44%

0.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar Immutable X saat ini adalah $ 819.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.34M. Suplai beredar IMX adalah 1.99B, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 824.00M.

Riwayat Harga Immutable X (IMX) USD

Pantau perubahan harga Immutable X untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.015564+3.93%
30 Days$ -0.3077-42.76%
60 Hari$ -0.112-21.38%
90 Hari$ -0.1406-25.45%
Perubahan Harga Immutable X Hari Ini

Hari ini, IMX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.015564 (+3.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Immutable X 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3077 (-42.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Immutable X 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IMX terlihat mengalami perubahan $ -0.112 (-21.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Immutable X 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1406 (-25.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Immutable X (IMX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Immutable X sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Immutable X (IMX)

Immutable X adalah solusi penskalaan lapisan dua (L2) pertama untuk token non-fungible (NFT) di Ethereum, dengan perdagangan instan, skalabilitas besar-besaran, dan biaya gas nol untuk pencetakan dan perdagangan, semuanya tanpa mengorbankan keamanan pengguna atau aset. Immutable X adalah solusi paling canggih secara teknis untuk penskalaan NFT yang pernah dibangun, dikembangkan dengan teknologi STARK prover dan rollup StarkWare yang kuat. Token IMX adalah token utilitas ERC20 asli dari protokol Immutable X, yang dapat diperoleh pengguna dengan melakukan aktivitas pro-jaringan seperti perdagangan, dan yang dapat digunakan untuk membayar biaya, melakukan tata kelola atau stake protokol.

Immutable X tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Immutable X Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IMX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Immutable X di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Immutable X dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Immutable X (USD)

Berapa nilai Immutable X (IMX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Immutable X (IMX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Immutable X.

Cek prediksi harga Immutable X sekarang!

Tokenomi Immutable X (IMX)

Memahami tokenomi Immutable X (IMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IMX sekarang!

Cara membeli Immutable X (IMX)

Ingin mengetahui cara membeli Immutable X? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Immutable X di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IMX ke Mata Uang Lokal

1 Immutable X(IMX) ke VND
10,841.78
1 Immutable X(IMX) ke AUD
A$0.63448
1 Immutable X(IMX) ke GBP
0.31312
1 Immutable X(IMX) ke EUR
0.35432
1 Immutable X(IMX) ke USD
$0.412
1 Immutable X(IMX) ke MYR
RM1.71804
1 Immutable X(IMX) ke TRY
17.3864
1 Immutable X(IMX) ke JPY
¥63.036
1 Immutable X(IMX) ke ARS
ARS$597.96444
1 Immutable X(IMX) ke RUB
33.475
1 Immutable X(IMX) ke INR
36.53204
1 Immutable X(IMX) ke IDR
Rp6,866.66392
1 Immutable X(IMX) ke PHP
24.31624
1 Immutable X(IMX) ke EGP
￡E.19.48348
1 Immutable X(IMX) ke BRL
R$2.2042
1 Immutable X(IMX) ke CAD
C$0.58092
1 Immutable X(IMX) ke BDT
50.26812
1 Immutable X(IMX) ke NGN
592.80208
1 Immutable X(IMX) ke COP
$1,578.54092
1 Immutable X(IMX) ke ZAR
R.7.15644
1 Immutable X(IMX) ke UAH
17.32872
1 Immutable X(IMX) ke TZS
T.Sh.1,012.284
1 Immutable X(IMX) ke VES
Bs93.524
1 Immutable X(IMX) ke CLP
$388.516
1 Immutable X(IMX) ke PKR
Rs116.44768
1 Immutable X(IMX) ke KZT
216.72436
1 Immutable X(IMX) ke THB
฿13.34056
1 Immutable X(IMX) ke TWD
NT$12.76376
1 Immutable X(IMX) ke AED
د.إ1.51204
1 Immutable X(IMX) ke CHF
Fr0.3296
1 Immutable X(IMX) ke HKD
HK$3.20124
1 Immutable X(IMX) ke AMD
֏157.5488
1 Immutable X(IMX) ke MAD
.د.م3.8316
1 Immutable X(IMX) ke MXN
$7.65496
1 Immutable X(IMX) ke SAR
ريال1.545
1 Immutable X(IMX) ke ETB
Br63.40268
1 Immutable X(IMX) ke KES
KSh53.20568
1 Immutable X(IMX) ke JOD
د.أ0.292108
1 Immutable X(IMX) ke PLN
1.51616
1 Immutable X(IMX) ke RON
лв1.8128
1 Immutable X(IMX) ke SEK
kr3.94284
1 Immutable X(IMX) ke BGN
лв0.69628
1 Immutable X(IMX) ke HUF
Ft137.92936
1 Immutable X(IMX) ke CZK
8.68908
1 Immutable X(IMX) ke KWD
د.ك0.126072
1 Immutable X(IMX) ke ILS
1.34724
1 Immutable X(IMX) ke BOB
Bs2.8428
1 Immutable X(IMX) ke AZN
0.7004
1 Immutable X(IMX) ke TJS
SM3.79864
1 Immutable X(IMX) ke GEL
1.11652
1 Immutable X(IMX) ke AOA
Kz377.63508
1 Immutable X(IMX) ke BHD
.د.ب0.155324
1 Immutable X(IMX) ke BMD
$0.412
1 Immutable X(IMX) ke DKK
kr2.66564
1 Immutable X(IMX) ke HNL
L10.85208
1 Immutable X(IMX) ke MUR
18.92728
1 Immutable X(IMX) ke NAD
$7.15644
1 Immutable X(IMX) ke NOK
kr4.19828
1 Immutable X(IMX) ke NZD
$0.72924
1 Immutable X(IMX) ke PAB
B/.0.412
1 Immutable X(IMX) ke PGK
K1.7304
1 Immutable X(IMX) ke QAR
ر.ق1.49968
1 Immutable X(IMX) ke RSD
дин.41.84684
1 Immutable X(IMX) ke UZS
soʻm4,963.85428
1 Immutable X(IMX) ke ALL
L34.5462
1 Immutable X(IMX) ke ANG
ƒ0.73748
1 Immutable X(IMX) ke AWG
ƒ0.7416
1 Immutable X(IMX) ke BBD
$0.824
1 Immutable X(IMX) ke BAM
KM0.69628
1 Immutable X(IMX) ke BIF
Fr1,214.988
1 Immutable X(IMX) ke BND
$0.5356
1 Immutable X(IMX) ke BSD
$0.412
1 Immutable X(IMX) ke JMD
$66.0642
1 Immutable X(IMX) ke KHR
1,654.61672
1 Immutable X(IMX) ke KMF
Fr173.04
1 Immutable X(IMX) ke LAK
8,956.52156
1 Immutable X(IMX) ke LKR
රු125.60644
1 Immutable X(IMX) ke MDL
L7.004
1 Immutable X(IMX) ke MGA
Ar1,855.854
1 Immutable X(IMX) ke MOP
P3.296
1 Immutable X(IMX) ke MVR
6.3448
1 Immutable X(IMX) ke MWK
MK715.27732
1 Immutable X(IMX) ke MZN
MT26.3474
1 Immutable X(IMX) ke NPR
रु58.3804
1 Immutable X(IMX) ke PYG
2,921.904
1 Immutable X(IMX) ke RWF
Fr597.812
1 Immutable X(IMX) ke SBD
$3.39076
1 Immutable X(IMX) ke SCR
5.768
1 Immutable X(IMX) ke SRD
$15.862
1 Immutable X(IMX) ke SVC
$3.60088
1 Immutable X(IMX) ke SZL
L7.15232
1 Immutable X(IMX) ke TMT
m1.442
1 Immutable X(IMX) ke TND
د.ت1.219108
1 Immutable X(IMX) ke TTD
$2.78924
1 Immutable X(IMX) ke UGX
Sh1,440.352
1 Immutable X(IMX) ke XAF
Fr234.016
1 Immutable X(IMX) ke XCD
$1.1124
1 Immutable X(IMX) ke XOF
Fr234.016
1 Immutable X(IMX) ke XPF
Fr42.436
1 Immutable X(IMX) ke BWP
P5.5414
1 Immutable X(IMX) ke BZD
$0.82812
1 Immutable X(IMX) ke CVE
$39.48608
1 Immutable X(IMX) ke DJF
Fr72.924
1 Immutable X(IMX) ke DOP
$26.49572
1 Immutable X(IMX) ke DZD
د.ج53.75776
1 Immutable X(IMX) ke FJD
$0.93936
1 Immutable X(IMX) ke GNF
Fr3,582.34
1 Immutable X(IMX) ke GTQ
Q3.15592
1 Immutable X(IMX) ke GYD
$86.17392
1 Immutable X(IMX) ke ISK
kr51.912

Sumber Daya Immutable X

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Immutable X, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Immutable X
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Immutable X

Berapa nilai Immutable X (IMX) hari ini?
Harga live IMX dalam USD adalah 0.412 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IMX ke USD saat ini?
Harga IMX ke USD saat ini adalah $ 0.412. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Immutable X?
Kapitalisasi pasar IMX adalah $ 819.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IMX?
Suplai beredar IMX adalah 1.99B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IMX?
IMX mencapai harga ATH sebesar 9.49739338704633 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IMX?
IMX mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan IMX?
Volume perdagangan 24 jam live IMX adalah $ 1.34M USD.
Akankah harga IMX naik lebih tinggi tahun ini?
IMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Immutable X (IMX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator IMX ke USD

Jumlah

IMX
IMX
USD
USD

1 IMX = 0.412 USD

Perdagangkan IMX

IMX/USDT
$0.4116
$0.4116$0.4116
+3.88%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,994.23
$100,994.23$100,994.23

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.95
$3,293.95$3,293.95

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-0.64%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0080
$1.0080$1.0080

+17.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,994.23
$100,994.23$100,994.23

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.95
$3,293.95$3,293.95

-0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1959
$2.1959$2.1959

-1.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-0.64%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0012
$1.0012$1.0012

-1.46%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0845
$0.0845$0.0845

+69.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012526
$0.012526$0.012526

+1,152.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.388
$4.388$4.388

+338.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009335
$0.009335$0.009335

+337.44%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0845
$0.0845$0.0845

+69.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001754
$0.00001754$0.00001754

+62.85%