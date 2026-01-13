Harga JEFF Hari Ini

Harga live JEFF (JEFF) hari ini adalah $ 0.00001527, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JEFF ke USD saat ini adalah $ 0.00001527 per JEFF.

JEFF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- JEFF. Selama 24 jam terakhir, JEFF diperdagangkan antara $ 0.00001486 (low) dan $ 0.00001574 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, JEFF bergerak -1.17% dalam satu jam terakhir dan -7.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 53.51K.

Informasi Pasar JEFF (JEFF)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 53.51K$ 53.51K $ 53.51K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar JEFF saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.51K. Suplai beredar JEFF adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.