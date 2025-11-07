BursaDEX+
Harga live JUICY hari ini adalah 0.0926 USD. Lacak informasi harga aktual JUICY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JUICY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JUICY

Info Harga JUICY

Penjelasan JUICY

Whitepaper JUICY

Situs Web Resmi JUICY

Tokenomi JUICY

Prakiraan Harga JUICY

Riwayat JUICY

Panduan Membeli JUICY

Konverter JUICY ke Mata Uang Fiat

Spot JUICY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo JUICY

Harga JUICY(JUICY)

Harga Live 1 JUICY ke USD:

$0.0926
-45.97%1D
USD
Grafik Harga Live JUICY (JUICY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:01 (UTC+8)

Informasi Harga JUICY (JUICY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0914
Low 24 Jam
$ 0.2655
High 24 Jam

$ 0.0914
$ 0.2655
--
-18.78%

-45.97%

-95.88%

-95.88%

Harga aktual JUICY (JUICY) adalah $ 0.0926. Selama 24 jam terakhir, JUICY diperdagangkan antara low $ 0.0914 dan high $ 0.2655, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJUICY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JUICY telah berubah sebesar -18.78% selama 1 jam terakhir, -45.97% selama 24 jam, dan -95.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JUICY (JUICY)

--
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 926.00M
$ 926.00M$ 926.00M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar JUICY saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.10M. Suplai beredar JUICY adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 926.00M.

Riwayat Harga JUICY (JUICY) USD

Pantau perubahan harga JUICY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.078786-45.97%
30 Days$ +0.0676+270.40%
60 Hari$ +0.0676+270.40%
90 Hari$ +0.0676+270.40%
Perubahan Harga JUICY Hari Ini

Hari ini, JUICY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.078786 (-45.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga JUICY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0676 (+270.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga JUICY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JUICY terlihat mengalami perubahan $ +0.0676 (+270.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga JUICY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0676 (+270.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari JUICY (JUICY)?

Lihat halaman Riwayat Harga JUICY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan JUICY (JUICY)

Juicy.Meme adalah launchpad kreatif yang mempertemukan budaya internet, komunitas, dan blockchain. Kami percaya bahwa meme lebih dari sekadar lelucon—meme adalah bentuk paling murni dari penceritaan viral dan imajinasi kolektif. Misi kami adalah memberdayakan setiap kreator dengan platform yang adil dan transparan untuk meluncurkan ide-ide mereka yang terinspirasi meme, mengubah inspirasi menjadi token nyata yang dapat diperdagangkan.

JUICY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JUICY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JUICY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang JUICY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JUICY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JUICY (USD)

Berapa nilai JUICY (JUICY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JUICY (JUICY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JUICY.

Cek prediksi harga JUICY sekarang!

Tokenomi JUICY (JUICY)

Memahami tokenomi JUICY (JUICY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JUICY sekarang!

Cara membeli JUICY (JUICY)

Ingin mengetahui cara membeli JUICY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JUICY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JUICY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya JUICY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JUICY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi JUICY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JUICY

Berapa nilai JUICY (JUICY) hari ini?
Harga live JUICY dalam USD adalah 0.0926 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JUICY ke USD saat ini?
Harga JUICY ke USD saat ini adalah $ 0.0926. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JUICY?
Kapitalisasi pasar JUICY adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JUICY?
Suplai beredar JUICY adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JUICY?
JUICY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JUICY?
JUICY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan JUICY?
Volume perdagangan 24 jam live JUICY adalah $ 3.10M USD.
Akankah harga JUICY naik lebih tinggi tahun ini?
JUICY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JUICY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:01 (UTC+8)

Penafian

