Juicy.Meme adalah launchpad kreatif yang mempertemukan budaya internet, komunitas, dan blockchain. Kami percaya bahwa meme lebih dari sekadar lelucon—meme adalah bentuk paling murni dari penceritaan viral dan imajinasi kolektif. Misi kami adalah memberdayakan setiap kreator dengan platform yang adil dan transparan untuk meluncurkan ide-ide mereka yang terinspirasi meme, mengubah inspirasi menjadi token nyata yang dapat diperdagangkan.

JUICY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JUICY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Berapa nilai JUICY (JUICY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JUICY (JUICY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JUICY.

Tokenomi JUICY (JUICY)

Memahami tokenomi JUICY (JUICY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JUICY sekarang!

Sumber Daya JUICY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JUICY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JUICY Berapa nilai JUICY (JUICY) hari ini? Harga live JUICY dalam USD adalah 0.0926 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga JUICY ke USD saat ini? $ 0.0926 . Cobalah Harga JUICY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar JUICY? Kapitalisasi pasar JUICY adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar JUICY? Suplai beredar JUICY adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JUICY? JUICY mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JUICY? JUICY mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan JUICY? Volume perdagangan 24 jam live JUICY adalah $ 3.10M USD . Akankah harga JUICY naik lebih tinggi tahun ini? JUICY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JUICY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting JUICY (JUICY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

