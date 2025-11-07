Apa yang dimaksud dengan KiboShib (KIBSHI)

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. 'Kibo' is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

Tokenomi KiboShib (KIBSHI)

Memahami tokenomi KiboShib (KIBSHI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KIBSHI sekarang!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KiboShib, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KiboShib Berapa nilai KiboShib (KIBSHI) hari ini? Harga live KIBSHI dalam USD adalah 0.000004533 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KIBSHI ke USD saat ini? $ 0.000004533 . Cobalah Harga KIBSHI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KiboShib? Kapitalisasi pasar KIBSHI adalah $ 4.53M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KIBSHI? Suplai beredar KIBSHI adalah 1.00T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KIBSHI? KIBSHI mencapai harga ATH sebesar 0.000047560242401813 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KIBSHI? KIBSHI mencapai harga ATL 0.000000002587915911 USD . Berapa volume perdagangan KIBSHI? Volume perdagangan 24 jam live KIBSHI adalah $ 19.23K USD . Akankah harga KIBSHI naik lebih tinggi tahun ini? KIBSHI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KIBSHI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting KiboShib (KIBSHI)

