Harga live Keep3rV1 hari ini adalah 3.111 USD. Lacak informasi harga aktual KP3R ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KP3R dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Keep3rV1(KP3R)

Harga Live 1 KP3R ke USD:

$3.111
+0.38%1D
USD
Grafik Harga Live Keep3rV1 (KP3R)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:57:00 (UTC+8)

Informasi Harga Keep3rV1 (KP3R) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.973
Low 24 Jam
$ 3.308
High 24 Jam

$ 2.973
$ 3.308
$ 2,056.096236418172
$ 2.8766188753611694
-0.42%

+0.38%

-8.93%

-8.93%

Harga aktual Keep3rV1 (KP3R) adalah $ 3.111. Selama 24 jam terakhir, KP3R diperdagangkan antara low $ 2.973 dan high $ 3.308, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKP3R adalah $ 2,056.096236418172, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.8766188753611694.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KP3R telah berubah sebesar -0.42% selama 1 jam terakhir, +0.38% selama 24 jam, dan -8.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Keep3rV1 (KP3R)

No.1972

$ 1.32M
$ 61.48K
$ 1.32M
425.18K
425,178
ETH

Kapitalisasi Pasar Keep3rV1 saat ini adalah $ 1.32M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.48K. Suplai beredar KP3R adalah 425.18K, dan total suplainya sebesar 425178. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.32M.

Riwayat Harga Keep3rV1 (KP3R) USD

Pantau perubahan harga Keep3rV1 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01178+0.38%
30 Days$ -1.496-32.48%
60 Hari$ -2.06-39.84%
90 Hari$ -3.033-49.37%
Perubahan Harga Keep3rV1 Hari Ini

Hari ini, KP3R tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.01178 (+0.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Keep3rV1 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.496 (-32.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Keep3rV1 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KP3R terlihat mengalami perubahan $ -2.06 (-39.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Keep3rV1 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.033 (-49.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Keep3rV1 (KP3R)?

Lihat halaman Riwayat Harga Keep3rV1 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Keep3rV1 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KP3R ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Keep3rV1 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Keep3rV1 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Keep3rV1 (USD)

Berapa nilai Keep3rV1 (KP3R) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Keep3rV1 (KP3R) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Keep3rV1.

Cek prediksi harga Keep3rV1 sekarang!

Tokenomi Keep3rV1 (KP3R)

Memahami tokenomi Keep3rV1 (KP3R) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KP3R sekarang!

Cara membeli Keep3rV1 (KP3R)

Ingin mengetahui cara membeli Keep3rV1? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Keep3rV1 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KP3R ke Mata Uang Lokal

1 Keep3rV1(KP3R) ke VND
1 Keep3rV1(KP3R) ke AUD
1 Keep3rV1(KP3R) ke GBP
1 Keep3rV1(KP3R) ke EUR
1 Keep3rV1(KP3R) ke USD
1 Keep3rV1(KP3R) ke MYR
1 Keep3rV1(KP3R) ke TRY
1 Keep3rV1(KP3R) ke JPY
1 Keep3rV1(KP3R) ke ARS
1 Keep3rV1(KP3R) ke RUB
1 Keep3rV1(KP3R) ke INR
1 Keep3rV1(KP3R) ke IDR
1 Keep3rV1(KP3R) ke PHP
1 Keep3rV1(KP3R) ke EGP
1 Keep3rV1(KP3R) ke BRL
1 Keep3rV1(KP3R) ke CAD
1 Keep3rV1(KP3R) ke BDT
1 Keep3rV1(KP3R) ke NGN
1 Keep3rV1(KP3R) ke COP
1 Keep3rV1(KP3R) ke ZAR
1 Keep3rV1(KP3R) ke UAH
1 Keep3rV1(KP3R) ke TZS
1 Keep3rV1(KP3R) ke VES
1 Keep3rV1(KP3R) ke CLP
1 Keep3rV1(KP3R) ke PKR
1 Keep3rV1(KP3R) ke KZT
1 Keep3rV1(KP3R) ke THB
1 Keep3rV1(KP3R) ke TWD
1 Keep3rV1(KP3R) ke AED
1 Keep3rV1(KP3R) ke CHF
1 Keep3rV1(KP3R) ke HKD
1 Keep3rV1(KP3R) ke AMD
1 Keep3rV1(KP3R) ke MAD
1 Keep3rV1(KP3R) ke MXN
1 Keep3rV1(KP3R) ke SAR
1 Keep3rV1(KP3R) ke ETB
1 Keep3rV1(KP3R) ke KES
1 Keep3rV1(KP3R) ke JOD
1 Keep3rV1(KP3R) ke PLN
1 Keep3rV1(KP3R) ke RON
1 Keep3rV1(KP3R) ke SEK
1 Keep3rV1(KP3R) ke BGN
1 Keep3rV1(KP3R) ke HUF
1 Keep3rV1(KP3R) ke CZK
1 Keep3rV1(KP3R) ke KWD
1 Keep3rV1(KP3R) ke ILS
1 Keep3rV1(KP3R) ke BOB
1 Keep3rV1(KP3R) ke AZN
1 Keep3rV1(KP3R) ke TJS
1 Keep3rV1(KP3R) ke GEL
1 Keep3rV1(KP3R) ke AOA
1 Keep3rV1(KP3R) ke BHD
1 Keep3rV1(KP3R) ke BMD
1 Keep3rV1(KP3R) ke DKK
1 Keep3rV1(KP3R) ke HNL
1 Keep3rV1(KP3R) ke MUR
1 Keep3rV1(KP3R) ke NAD
1 Keep3rV1(KP3R) ke NOK
1 Keep3rV1(KP3R) ke NZD
1 Keep3rV1(KP3R) ke PAB
1 Keep3rV1(KP3R) ke PGK
1 Keep3rV1(KP3R) ke QAR
1 Keep3rV1(KP3R) ke RSD
1 Keep3rV1(KP3R) ke UZS
1 Keep3rV1(KP3R) ke ALL
1 Keep3rV1(KP3R) ke ANG
1 Keep3rV1(KP3R) ke AWG
1 Keep3rV1(KP3R) ke BBD
1 Keep3rV1(KP3R) ke BAM
1 Keep3rV1(KP3R) ke BIF
1 Keep3rV1(KP3R) ke BND
1 Keep3rV1(KP3R) ke BSD
1 Keep3rV1(KP3R) ke JMD
1 Keep3rV1(KP3R) ke KHR
1 Keep3rV1(KP3R) ke KMF
1 Keep3rV1(KP3R) ke LAK
1 Keep3rV1(KP3R) ke LKR
1 Keep3rV1(KP3R) ke MDL
1 Keep3rV1(KP3R) ke MGA
1 Keep3rV1(KP3R) ke MOP
1 Keep3rV1(KP3R) ke MVR
1 Keep3rV1(KP3R) ke MWK
1 Keep3rV1(KP3R) ke MZN
1 Keep3rV1(KP3R) ke NPR
1 Keep3rV1(KP3R) ke PYG
1 Keep3rV1(KP3R) ke RWF
1 Keep3rV1(KP3R) ke SBD
1 Keep3rV1(KP3R) ke SCR
1 Keep3rV1(KP3R) ke SRD
1 Keep3rV1(KP3R) ke SVC
1 Keep3rV1(KP3R) ke SZL
1 Keep3rV1(KP3R) ke TMT
1 Keep3rV1(KP3R) ke TND
1 Keep3rV1(KP3R) ke TTD
1 Keep3rV1(KP3R) ke UGX
1 Keep3rV1(KP3R) ke XAF
1 Keep3rV1(KP3R) ke XCD
1 Keep3rV1(KP3R) ke XOF
1 Keep3rV1(KP3R) ke XPF
1 Keep3rV1(KP3R) ke BWP
1 Keep3rV1(KP3R) ke BZD
1 Keep3rV1(KP3R) ke CVE
1 Keep3rV1(KP3R) ke DJF
1 Keep3rV1(KP3R) ke DOP
1 Keep3rV1(KP3R) ke DZD
1 Keep3rV1(KP3R) ke FJD
1 Keep3rV1(KP3R) ke GNF
1 Keep3rV1(KP3R) ke GTQ
1 Keep3rV1(KP3R) ke GYD
1 Keep3rV1(KP3R) ke ISK
Sumber Daya Keep3rV1

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Keep3rV1, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Keep3rV1
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Keep3rV1

Berapa nilai Keep3rV1 (KP3R) hari ini?
Harga live KP3R dalam USD adalah 3.111 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KP3R ke USD saat ini?
Harga KP3R ke USD saat ini adalah $ 3.111. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Keep3rV1?
Kapitalisasi pasar KP3R adalah $ 1.32M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KP3R?
Suplai beredar KP3R adalah 425.18K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KP3R?
KP3R mencapai harga ATH sebesar 2,056.096236418172 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KP3R?
KP3R mencapai harga ATL 2.8766188753611694 USD.
Berapa volume perdagangan KP3R?
Volume perdagangan 24 jam live KP3R adalah $ 61.48K USD.
Akankah harga KP3R naik lebih tinggi tahun ini?
KP3R mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KP3R untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Keep3rV1 (KP3R)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

