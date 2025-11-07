BursaDEX+
Harga live Lombard hari ini adalah 101340.16 USD. Lacak informasi harga aktual LBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LBTC

Info Harga LBTC

Penjelasan LBTC

Situs Web Resmi LBTC

Tokenomi LBTC

Prakiraan Harga LBTC

Riwayat LBTC

Panduan Membeli LBTC

Konverter LBTC ke Mata Uang Fiat

Spot LBTC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lombard

Harga Lombard(LBTC)

Harga Live 1 LBTC ke USD:

$101,374.03
-0.65%1D
USD
Grafik Harga Live Lombard (LBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:51 (UTC+8)

Informasi Harga Lombard (LBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100,423.49
Low 24 Jam
$ 104,210.52
High 24 Jam

$ 100,423.49
$ 104,210.52
$ 127,777.10143093918
$ 52,992.9830977622
+0.09%

-0.65%

-6.63%

-6.63%

Harga aktual Lombard (LBTC) adalah $ 101,340.16. Selama 24 jam terakhir, LBTC diperdagangkan antara low $ 100,423.49 dan high $ 104,210.52, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLBTC adalah $ 127,777.10143093918, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 52,992.9830977622.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LBTC telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -0.65% selama 24 jam, dan -6.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lombard (LBTC)

No.9159

$ 1.19B
$ 57.85K
$ 1.19B
11.78K
11,784.25882022
ETH

Kapitalisasi Pasar Lombard saat ini adalah $ 1.19B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.85K. Suplai beredar LBTC adalah 11.78K, dan total suplainya sebesar 11784.25882022. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.19B.

Riwayat Harga Lombard (LBTC) USD

Pantau perubahan harga Lombard untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -663.2423-0.65%
30 Days$ -20,665.22-16.94%
60 Hari$ +1,340.16+1.34%
90 Hari$ +1,340.16+1.34%
Perubahan Harga Lombard Hari Ini

Hari ini, LBTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -663.2423 (-0.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lombard 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -20,665.22 (-16.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lombard 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LBTC terlihat mengalami perubahan $ +1,340.16 (+1.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lombard 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1,340.16 (+1.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lombard (LBTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lombard sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lombard (LBTC)

LBTC adalah Bitcoin berperingkat institusional yang memberikan imbal hasil, didukung penuh oleh BTC, dan dapat dikomposisikan secara bebas di seluruh DeFi. LBTC memungkinkan para alokasi untuk mengembangkan kepemilikan BTC mereka sambil tetap mempertahankan eksposur inti terhadap aset tersebut. LBTC dijamin oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 pemimpin aset digital, dan merupakan LST Bitcoin terbesar yang menguasai 60% pasar. LBTC memberikan imbal hasil pasif yang diperoleh dari staking BTC yang mendasarinya ke Protokol Staking Bitcoin Babylon. LBTC adalah derivatif BTC terbesar keempat setelah token non-imbal hasil WBTC, CBBTC, dan BTBC.

Lombard tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lombard Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lombard di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lombard dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lombard (USD)

Berapa nilai Lombard (LBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lombard (LBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lombard.

Cek prediksi harga Lombard sekarang!

Tokenomi Lombard (LBTC)

Memahami tokenomi Lombard (LBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LBTC sekarang!

Cara membeli Lombard (LBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Lombard? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lombard di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LBTC ke Mata Uang Lokal

1 Lombard(LBTC) ke VND
2,666,766,310.4
1 Lombard(LBTC) ke AUD
A$156,063.8464
1 Lombard(LBTC) ke GBP
77,018.5216
1 Lombard(LBTC) ke EUR
87,152.5376
1 Lombard(LBTC) ke USD
1 Lombard(LBTC) ke MYR
RM423,601.8688
1 Lombard(LBTC) ke TRY
4,275,541.3504
1 Lombard(LBTC) ke JPY
¥15,403,704.32
1 Lombard(LBTC) ke ARS
ARS$147,082,068.0192
1 Lombard(LBTC) ke RUB
8,232,874.5984
1 Lombard(LBTC) ke INR
8,985,831.9872
1 Lombard(LBTC) ke IDR
Rp1,689,001,991.0656
1 Lombard(LBTC) ke PHP
5,975,015.8336
1 Lombard(LBTC) ke EGP
￡E.4,793,389.568
1 Lombard(LBTC) ke BRL
R$542,169.856
1 Lombard(LBTC) ke CAD
C$142,889.6256
1 Lombard(LBTC) ke BDT
12,364,512.9216
1 Lombard(LBTC) ke NGN
145,812,275.8144
1 Lombard(LBTC) ke COP
$388,275,702.4256
1 Lombard(LBTC) ke ZAR
R.1,761,291.9808
1 Lombard(LBTC) ke UAH
4,262,367.1296
1 Lombard(LBTC) ke TZS
T.Sh.248,992,773.12
1 Lombard(LBTC) ke VES
Bs23,004,216.32
1 Lombard(LBTC) ke CLP
$95,563,770.88
1 Lombard(LBTC) ke PKR
Rs28,642,782.8224
1 Lombard(LBTC) ke KZT
53,307,964.3648
1 Lombard(LBTC) ke THB
฿3,281,394.3808
1 Lombard(LBTC) ke TWD
NT$3,140,531.5584
1 Lombard(LBTC) ke AED
د.إ371,918.3872
1 Lombard(LBTC) ke CHF
Fr81,072.128
1 Lombard(LBTC) ke HKD
HK$787,413.0432
1 Lombard(LBTC) ke AMD
֏38,752,477.184
1 Lombard(LBTC) ke MAD
.د.م942,463.488
1 Lombard(LBTC) ke MXN
$1,881,886.7712
1 Lombard(LBTC) ke SAR
ريال380,025.6
1 Lombard(LBTC) ke ETB
Br15,595,237.2224
1 Lombard(LBTC) ke KES
KSh13,087,068.2624
1 Lombard(LBTC) ke JOD
د.أ71,850.17344
1 Lombard(LBTC) ke PLN
372,931.7888
1 Lombard(LBTC) ke RON
лв445,896.704
1 Lombard(LBTC) ke SEK
kr969,825.3312
1 Lombard(LBTC) ke BGN
лв171,264.8704
1 Lombard(LBTC) ke HUF
Ft33,904,363.9296
1 Lombard(LBTC) ke CZK
2,136,250.5728
1 Lombard(LBTC) ke KWD
د.ك31,010.08896
1 Lombard(LBTC) ke ILS
331,382.3232
1 Lombard(LBTC) ke BOB
Bs699,247.104
1 Lombard(LBTC) ke AZN
172,278.272
1 Lombard(LBTC) ke TJS
SM934,356.2752
1 Lombard(LBTC) ke GEL
274,631.8336
1 Lombard(LBTC) ke AOA
Kz92,887,377.2544
1 Lombard(LBTC) ke BHD
.د.ب38,103.90016
1 Lombard(LBTC) ke BMD
$101,340.16
1 Lombard(LBTC) ke DKK
kr655,670.8352
1 Lombard(LBTC) ke HNL
L2,669,299.8144
1 Lombard(LBTC) ke MUR
4,658,607.1552
1 Lombard(LBTC) ke NAD
$1,760,278.5792
1 Lombard(LBTC) ke NOK
kr1,033,669.632
1 Lombard(LBTC) ke NZD
$179,372.0832
1 Lombard(LBTC) ke PAB
B/.101,340.16
1 Lombard(LBTC) ke PGK
K425,628.672
1 Lombard(LBTC) ke QAR
ر.ق368,878.1824
1 Lombard(LBTC) ke RSD
дин.10,292,106.6496
1 Lombard(LBTC) ke UZS
soʻm1,220,965,502.3104
1 Lombard(LBTC) ke ALL
L8,497,372.416
1 Lombard(LBTC) ke ANG
ƒ181,398.8864
1 Lombard(LBTC) ke AWG
ƒ182,412.288
1 Lombard(LBTC) ke BBD
$202,680.32
1 Lombard(LBTC) ke BAM
KM171,264.8704
1 Lombard(LBTC) ke BIF
Fr298,852,131.84
1 Lombard(LBTC) ke BND
$131,742.208
1 Lombard(LBTC) ke BSD
$101,340.16
1 Lombard(LBTC) ke JMD
$16,249,894.656
1 Lombard(LBTC) ke KHR
406,988,162.9696
1 Lombard(LBTC) ke KMF
Fr42,562,867.2
1 Lombard(LBTC) ke LAK
2,203,046,912.4608
1 Lombard(LBTC) ke LKR
රු30,895,574.5792
1 Lombard(LBTC) ke MDL
L1,722,782.72
1 Lombard(LBTC) ke MGA
Ar456,486,750.72
1 Lombard(LBTC) ke MOP
P810,721.28
1 Lombard(LBTC) ke MVR
1,560,638.464
1 Lombard(LBTC) ke MWK
MK175,937,665.1776
1 Lombard(LBTC) ke MZN
MT6,480,703.232
1 Lombard(LBTC) ke NPR
रु14,359,900.672
1 Lombard(LBTC) ke PYG
718,704,414.72
1 Lombard(LBTC) ke RWF
Fr147,044,572.16
1 Lombard(LBTC) ke SBD
$834,029.5168
1 Lombard(LBTC) ke SCR
1,462,338.5088
1 Lombard(LBTC) ke SRD
$3,901,596.16
1 Lombard(LBTC) ke SVC
$885,712.9984
1 Lombard(LBTC) ke SZL
L1,759,265.1776
1 Lombard(LBTC) ke TMT
m354,690.56
1 Lombard(LBTC) ke TND
د.ت299,865.53344
1 Lombard(LBTC) ke TTD
$686,072.8832
1 Lombard(LBTC) ke UGX
Sh354,285,199.36
1 Lombard(LBTC) ke XAF
Fr57,561,210.88
1 Lombard(LBTC) ke XCD
$273,618.432
1 Lombard(LBTC) ke XOF
Fr57,561,210.88
1 Lombard(LBTC) ke XPF
Fr10,438,036.48
1 Lombard(LBTC) ke BWP
P1,363,025.152
1 Lombard(LBTC) ke BZD
$203,693.7216
1 Lombard(LBTC) ke CVE
$9,712,440.9344
1 Lombard(LBTC) ke DJF
Fr17,937,208.32
1 Lombard(LBTC) ke DOP
$6,517,185.6896
1 Lombard(LBTC) ke DZD
د.ج13,232,998.0928
1 Lombard(LBTC) ke FJD
$231,055.5648
1 Lombard(LBTC) ke GNF
Fr881,152,691.2
1 Lombard(LBTC) ke GTQ
Q776,265.6256
1 Lombard(LBTC) ke GYD
$21,196,307.8656
1 Lombard(LBTC) ke ISK
kr12,768,860.16

Sumber Daya Lombard

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lombard, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Lombard
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lombard

Berapa nilai Lombard (LBTC) hari ini?
Harga live LBTC dalam USD adalah 101,340.16 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LBTC ke USD saat ini?
Harga LBTC ke USD saat ini adalah $ 101,340.16. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lombard?
Kapitalisasi pasar LBTC adalah $ 1.19B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LBTC?
Suplai beredar LBTC adalah 11.78K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LBTC?
LBTC mencapai harga ATH sebesar 127,777.10143093918 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LBTC?
LBTC mencapai harga ATL 52,992.9830977622 USD.
Berapa volume perdagangan LBTC?
Volume perdagangan 24 jam live LBTC adalah $ 57.85K USD.
Akankah harga LBTC naik lebih tinggi tahun ini?
LBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lombard (LBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LBTC ke USD

Jumlah

LBTC
LBTC
USD
USD

1 LBTC = 101,340.16 USD

Perdagangkan LBTC

LBTC/USDC
$101,267.94
-0.77%
LBTC/USDT
$101,374.03
-0.67%

