Apa yang dimaksud dengan Lombard (LBTC)

LBTC adalah Bitcoin berperingkat institusional yang memberikan imbal hasil, didukung penuh oleh BTC, dan dapat dikomposisikan secara bebas di seluruh DeFi. LBTC memungkinkan para alokasi untuk mengembangkan kepemilikan BTC mereka sambil tetap mempertahankan eksposur inti terhadap aset tersebut. LBTC dijamin oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 pemimpin aset digital, dan merupakan LST Bitcoin terbesar yang menguasai 60% pasar. LBTC memberikan imbal hasil pasif yang diperoleh dari staking BTC yang mendasarinya ke Protokol Staking Bitcoin Babylon. LBTC adalah derivatif BTC terbesar keempat setelah token non-imbal hasil WBTC, CBBTC, dan BTBC. LBTC adalah Bitcoin berperingkat institusional yang memberikan imbal hasil, didukung penuh oleh BTC, dan dapat dikomposisikan secara bebas di seluruh DeFi. LBTC memungkinkan para alokasi untuk mengembangkan kepemilikan BTC mereka sambil tetap mempertahankan eksposur inti terhadap aset tersebut. LBTC dijamin oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 pemimpin aset digital, dan merupakan LST Bitcoin terbesar yang menguasai 60% pasar. LBTC memberikan imbal hasil pasif yang diperoleh dari staking BTC yang mendasarinya ke Protokol Staking Bitcoin Babylon. LBTC adalah derivatif BTC terbesar keempat setelah token non-imbal hasil WBTC, CBBTC, dan BTBC.

Lombard tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lombard Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa LBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Lombard di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lombard dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lombard (USD)

Berapa nilai Lombard (LBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lombard (LBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lombard.

Cek prediksi harga Lombard sekarang!

Tokenomi Lombard (LBTC)

Memahami tokenomi Lombard (LBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LBTC sekarang!

Cara membeli Lombard (LBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Lombard? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lombard di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LBTC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Lombard

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lombard, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lombard Berapa nilai Lombard (LBTC) hari ini? Harga live LBTC dalam USD adalah 101,340.16 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LBTC ke USD saat ini? $ 101,340.16 . Cobalah Harga LBTC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Lombard? Kapitalisasi pasar LBTC adalah $ 1.19B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LBTC? Suplai beredar LBTC adalah 11.78K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LBTC? LBTC mencapai harga ATH sebesar 127,777.10143093918 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LBTC? LBTC mencapai harga ATL 52,992.9830977622 USD . Berapa volume perdagangan LBTC? Volume perdagangan 24 jam live LBTC adalah $ 57.85K USD . Akankah harga LBTC naik lebih tinggi tahun ini? LBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Lombard (LBTC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi