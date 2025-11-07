BursaDEX+
Harga live Brainedge hari ini adalah 0.01282 USD. Lacak informasi harga aktual LEARN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LEARN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 LEARN ke USD:

$0.01282
-1.53%1D
USD
Grafik Harga Live Brainedge (LEARN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:45:06 (UTC+8)

Informasi Harga Brainedge (LEARN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01268
Low 24 Jam
$ 0.01322
High 24 Jam

$ 0.01268
$ 0.01322
$ 0.05109173269308641
$ 0.012458895622362517
0.00%

-1.53%

-6.97%

-6.97%

Harga aktual Brainedge (LEARN) adalah $ 0.01282. Selama 24 jam terakhir, LEARN diperdagangkan antara low $ 0.01268 dan high $ 0.01322, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLEARN adalah $ 0.05109173269308641, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012458895622362517.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LEARN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.53% selama 24 jam, dan -6.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Brainedge (LEARN)

No.4513

$ 0.00
$ 79.79K
$ 12.82M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Brainedge saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 79.79K. Suplai beredar LEARN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.82M.

Riwayat Harga Brainedge (LEARN) USD

Pantau perubahan harga Brainedge untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001992-1.53%
30 Days$ -0.00287-18.30%
60 Hari$ -0.00404-23.97%
90 Hari$ -0.00832-39.36%
Perubahan Harga Brainedge Hari Ini

Hari ini, LEARN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001992 (-1.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Brainedge 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00287 (-18.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Brainedge 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LEARN terlihat mengalami perubahan $ -0.00404 (-23.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Brainedge 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00832 (-39.36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Brainedge (LEARN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Brainedge sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Brainedge (LEARN)

Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market.

Brainedge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Brainedge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LEARN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Brainedge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Brainedge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Brainedge (USD)

Berapa nilai Brainedge (LEARN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Brainedge (LEARN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brainedge.

Cek prediksi harga Brainedge sekarang!

Tokenomi Brainedge (LEARN)

Memahami tokenomi Brainedge (LEARN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LEARN sekarang!

Cara membeli Brainedge (LEARN)

Ingin mengetahui cara membeli Brainedge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Brainedge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LEARN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Brainedge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Brainedge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Brainedge
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Brainedge

Berapa nilai Brainedge (LEARN) hari ini?
Harga live LEARN dalam USD adalah 0.01282 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LEARN ke USD saat ini?
Harga LEARN ke USD saat ini adalah $ 0.01282. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Brainedge?
Kapitalisasi pasar LEARN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LEARN?
Suplai beredar LEARN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LEARN?
LEARN mencapai harga ATH sebesar 0.05109173269308641 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LEARN?
LEARN mencapai harga ATL 0.012458895622362517 USD.
Berapa volume perdagangan LEARN?
Volume perdagangan 24 jam live LEARN adalah $ 79.79K USD.
Akankah harga LEARN naik lebih tinggi tahun ini?
LEARN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LEARN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Brainedge (LEARN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

