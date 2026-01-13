Harga AgentLISA Hari Ini

Harga live AgentLISA (LISA) hari ini adalah $ 0.0704, dengan perubahan 14.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LISA ke USD saat ini adalah $ 0.0704 per LISA.

AgentLISA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- LISA. Selama 24 jam terakhir, LISA diperdagangkan antara $ 0.0387 (low) dan $ 0.165 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, LISA bergerak -6.64% dalam satu jam terakhir dan -57.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 674.11K.

Informasi Pasar AgentLISA (LISA)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 674.11K$ 674.11K $ 674.11K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 70.40M$ 70.40M $ 70.40M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar AgentLISA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 674.11K. Suplai beredar LISA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.40M.