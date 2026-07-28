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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LimeWire, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LimeWire, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis LimeWire (LMWR) Hari Ini

Analisis Teknis LimeWire (LMWR) Hari Ini

Halaman Analisis LimeWire menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LMWR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LimeWire di bawah ini.

Perubahan Harga LimeWire (LMWR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.011019--+16.60%-5.26%-45.21%
Ketahui selengkapnya tentang Harga LimeWire

Indikator Teknikal LimeWire

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LimeWire di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 5
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 2Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01116
0.01114
R2
0.01114
0.01112
R1
0.0111
0.01111
PP
0.01108
0.01108
S1
0.01104
0.01106
S2
0.01102
0.01105
S3
0.01098
0.01102

Sinyal Pasar LimeWire

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$0.20 M
$0.23 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.58 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.59 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.59 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.59 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal LimeWire

Aliran Masuk BersihHarga LMWRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.02 M0.01
2026-07-26$0.01 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar LimeWire (LMWR) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LMWR/USDT
$0.011019
$0.011019$0.011019
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LMWR = 0.011019 USD

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