Analisis Teknis LimeWire (LMWR) Hari Ini Halaman Analisis LimeWire menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LMWR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LimeWire di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga LimeWire (LMWR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.011019 -- +16.60% -5.26% -45.21%

Indikator Teknikal LimeWire

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LimeWire di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 5 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 2 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01116 0.01114 R2 0.01114 0.01112 R1 0.0111 0.01111 PP 0.01108 0.01108 S1 0.01104 0.01106 S2 0.01102 0.01105 S3 0.01098 0.01102

Sinyal Pasar LimeWire Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $0.20 M $0.23 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.58 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.59 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.59 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.59 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal LimeWire Aliran Masuk Bersih Harga LMWRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.02 M 0.01 2026-07-26 $0.01 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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