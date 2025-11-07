Apa yang dimaksud dengan Loopring (LRC)

Loopring adalah protokol untuk pertukaran dan pembayaran yang terukur dan aman di Ethereum menggunakan zkRollup. Loopring's zkRollup sekarang tidak hanya mendukung perdagangan, tetapi juga transfer. Anda dapat mengirim token ETH dan ERC20 secara instan, gratis, dan dengan jaminan keamanan Ethereum 100% yang sama.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Loopring Berapa nilai Loopring (LRC) hari ini? Harga live LRC dalam USD adalah 0.06067 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LRC ke USD saat ini? $ 0.06067 . Cobalah Harga LRC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Loopring? Kapitalisasi pasar LRC adalah $ 82.94M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LRC? Suplai beredar LRC adalah 1.37B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LRC? LRC mencapai harga ATH sebesar 3.827154981643715 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LRC? LRC mencapai harga ATL 0.019860698096 USD . Berapa volume perdagangan LRC? Volume perdagangan 24 jam live LRC adalah $ 302.27K USD . Akankah harga LRC naik lebih tinggi tahun ini? LRC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LRC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Loopring (LRC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

