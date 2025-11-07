BursaDEX+
Harga live Loopring hari ini adalah 0.06067 USD. Lacak informasi harga aktual LRC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LRC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LRC

Info Harga LRC

Penjelasan LRC

Whitepaper LRC

Situs Web Resmi LRC

Tokenomi LRC

Prakiraan Harga LRC

Riwayat LRC

Panduan Membeli LRC

Konverter LRC ke Mata Uang Fiat

Spot LRC

Futures USDT-M LRC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Loopring

Harga Loopring(LRC)

Harga Live 1 LRC ke USD:

$0.06067
+4.20%1D
USD
Grafik Harga Live Loopring (LRC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:23 (UTC+8)

Informasi Harga Loopring (LRC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05792
Low 24 Jam
$ 0.06269
High 24 Jam

$ 0.05792
$ 0.06269
$ 3.827154981643715
$ 0.019860698096
-1.32%

+4.20%

-7.22%

-7.22%

Harga aktual Loopring (LRC) adalah $ 0.06067. Selama 24 jam terakhir, LRC diperdagangkan antara low $ 0.05792 dan high $ 0.06269, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLRC adalah $ 3.827154981643715, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.019860698096.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LRC telah berubah sebesar -1.32% selama 1 jam terakhir, +4.20% selama 24 jam, dan -7.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Loopring (LRC)

No.336

$ 82.94M
$ 302.27K
$ 83.35M
1.37B
1,373,873,397.4424574
2017-08-01 00:00:00

$ 0.053
ETH

Kapitalisasi Pasar Loopring saat ini adalah $ 82.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 302.27K. Suplai beredar LRC adalah 1.37B, dan total suplainya sebesar 1373873397.4424574. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 83.35M.

Riwayat Harga Loopring (LRC) USD

Pantau perubahan harga Loopring untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0024454+4.20%
30 Days$ -0.02296-27.46%
60 Hari$ -0.03743-38.16%
90 Hari$ -0.02739-31.11%
Perubahan Harga Loopring Hari Ini

Hari ini, LRC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0024454 (+4.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Loopring 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02296 (-27.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Loopring 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LRC terlihat mengalami perubahan $ -0.03743 (-38.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Loopring 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02739 (-31.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Loopring (LRC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Loopring sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Loopring (LRC)

Loopring adalah protokol untuk pertukaran dan pembayaran yang terukur dan aman di Ethereum menggunakan zkRollup. Loopring's zkRollup sekarang tidak hanya mendukung perdagangan, tetapi juga transfer. Anda dapat mengirim token ETH dan ERC20 secara instan, gratis, dan dengan jaminan keamanan Ethereum 100% yang sama.

Loopring tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Loopring Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LRC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Loopring di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Loopring dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Loopring (USD)

Berapa nilai Loopring (LRC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Loopring (LRC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Loopring.

Cek prediksi harga Loopring sekarang!

Tokenomi Loopring (LRC)

Memahami tokenomi Loopring (LRC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LRC sekarang!

Cara membeli Loopring (LRC)

Ingin mengetahui cara membeli Loopring? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Loopring di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LRC ke Mata Uang Lokal

1 Loopring(LRC) ke VND
1,596.53105
1 Loopring(LRC) ke AUD
A$0.0934318
1 Loopring(LRC) ke GBP
0.0461092
1 Loopring(LRC) ke EUR
0.0521762
1 Loopring(LRC) ke USD
$0.06067
1 Loopring(LRC) ke MYR
RM0.2529939
1 Loopring(LRC) ke TRY
2.560274
1 Loopring(LRC) ke JPY
¥9.28251
1 Loopring(LRC) ke ARS
ARS$88.0546179
1 Loopring(LRC) ke RUB
4.9288308
1 Loopring(LRC) ke INR
5.3796089
1 Loopring(LRC) ke IDR
Rp1,011.1662622
1 Loopring(LRC) ke PHP
3.5837769
1 Loopring(LRC) ke EGP
￡E.2.869691
1 Loopring(LRC) ke BRL
R$0.3245845
1 Loopring(LRC) ke CAD
C$0.0855447
1 Loopring(LRC) ke BDT
7.4023467
1 Loopring(LRC) ke NGN
87.2944228
1 Loopring(LRC) ke COP
$232.4516447
1 Loopring(LRC) ke ZAR
R.1.0544446
1 Loopring(LRC) ke UAH
2.5517802
1 Loopring(LRC) ke TZS
T.Sh.149.06619
1 Loopring(LRC) ke VES
Bs13.77209
1 Loopring(LRC) ke CLP
$57.21181
1 Loopring(LRC) ke PKR
Rs17.1477688
1 Loopring(LRC) ke KZT
31.9142401
1 Loopring(LRC) ke THB
฿1.965708
1 Loopring(LRC) ke TWD
NT$1.8801633
1 Loopring(LRC) ke AED
د.إ0.2226589
1 Loopring(LRC) ke CHF
Fr0.048536
1 Loopring(LRC) ke HKD
HK$0.4714059
1 Loopring(LRC) ke AMD
֏23.200208
1 Loopring(LRC) ke MAD
.د.م0.564231
1 Loopring(LRC) ke MXN
$1.1272486
1 Loopring(LRC) ke SAR
ريال0.2275125
1 Loopring(LRC) ke ETB
Br9.3365063
1 Loopring(LRC) ke KES
KSh7.8349238
1 Loopring(LRC) ke JOD
د.أ0.04301503
1 Loopring(LRC) ke PLN
0.2232656
1 Loopring(LRC) ke RON
лв0.266948
1 Loopring(LRC) ke SEK
kr0.5812186
1 Loopring(LRC) ke BGN
лв0.1025323
1 Loopring(LRC) ke HUF
Ft20.3177763
1 Loopring(LRC) ke CZK
1.2795303
1 Loopring(LRC) ke KWD
د.ك0.01856502
1 Loopring(LRC) ke ILS
0.1983909
1 Loopring(LRC) ke BOB
Bs0.418623
1 Loopring(LRC) ke AZN
0.103139
1 Loopring(LRC) ke TJS
SM0.5593774
1 Loopring(LRC) ke GEL
0.1644157
1 Loopring(LRC) ke AOA
Kz55.6095153
1 Loopring(LRC) ke BHD
.د.ب0.02287259
1 Loopring(LRC) ke BMD
$0.06067
1 Loopring(LRC) ke DKK
kr0.3925349
1 Loopring(LRC) ke HNL
L1.5980478
1 Loopring(LRC) ke MUR
2.7871798
1 Loopring(LRC) ke NAD
$1.0538379
1 Loopring(LRC) ke NOK
kr0.6194407
1 Loopring(LRC) ke NZD
$0.1073859
1 Loopring(LRC) ke PAB
B/.0.06067
1 Loopring(LRC) ke PGK
K0.254814
1 Loopring(LRC) ke QAR
ر.ق0.2208388
1 Loopring(LRC) ke RSD
дин.6.1634653
1 Loopring(LRC) ke UZS
soʻm730.9636873
1 Loopring(LRC) ke ALL
L5.0871795
1 Loopring(LRC) ke ANG
ƒ0.1085993
1 Loopring(LRC) ke AWG
ƒ0.109206
1 Loopring(LRC) ke BBD
$0.12134
1 Loopring(LRC) ke BAM
KM0.1025323
1 Loopring(LRC) ke BIF
Fr178.91583
1 Loopring(LRC) ke BND
$0.078871
1 Loopring(LRC) ke BSD
$0.06067
1 Loopring(LRC) ke JMD
$9.7284345
1 Loopring(LRC) ke KHR
243.6543602
1 Loopring(LRC) ke KMF
Fr25.4814
1 Loopring(LRC) ke LAK
1,318.9130171
1 Loopring(LRC) ke LKR
රු18.4964629
1 Loopring(LRC) ke MDL
L1.03139
1 Loopring(LRC) ke MGA
Ar273.288015
1 Loopring(LRC) ke MOP
P0.48536
1 Loopring(LRC) ke MVR
0.934318
1 Loopring(LRC) ke MWK
MK105.3297937
1 Loopring(LRC) ke MZN
MT3.8798465
1 Loopring(LRC) ke NPR
रु8.596939
1 Loopring(LRC) ke PYG
430.27164
1 Loopring(LRC) ke RWF
Fr88.03217
1 Loopring(LRC) ke SBD
$0.4993141
1 Loopring(LRC) ke SCR
0.84938
1 Loopring(LRC) ke SRD
$2.335795
1 Loopring(LRC) ke SVC
$0.5302558
1 Loopring(LRC) ke SZL
L1.0532312
1 Loopring(LRC) ke TMT
m0.212345
1 Loopring(LRC) ke TND
د.ت0.17952253
1 Loopring(LRC) ke TTD
$0.4107359
1 Loopring(LRC) ke UGX
Sh212.10232
1 Loopring(LRC) ke XAF
Fr34.46056
1 Loopring(LRC) ke XCD
$0.163809
1 Loopring(LRC) ke XOF
Fr34.46056
1 Loopring(LRC) ke XPF
Fr6.24901
1 Loopring(LRC) ke BWP
P0.8160115
1 Loopring(LRC) ke BZD
$0.1219467
1 Loopring(LRC) ke CVE
$5.8146128
1 Loopring(LRC) ke DJF
Fr10.73859
1 Loopring(LRC) ke DOP
$3.9016877
1 Loopring(LRC) ke DZD
د.ج7.9162216
1 Loopring(LRC) ke FJD
$0.1383276
1 Loopring(LRC) ke GNF
Fr527.52565
1 Loopring(LRC) ke GTQ
Q0.4647322
1 Loopring(LRC) ke GYD
$12.6897372
1 Loopring(LRC) ke ISK
kr7.64442

Sumber Daya Loopring

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Loopring, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Loopring
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Loopring

Berapa nilai Loopring (LRC) hari ini?
Harga live LRC dalam USD adalah 0.06067 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LRC ke USD saat ini?
Harga LRC ke USD saat ini adalah $ 0.06067. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Loopring?
Kapitalisasi pasar LRC adalah $ 82.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LRC?
Suplai beredar LRC adalah 1.37B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LRC?
LRC mencapai harga ATH sebesar 3.827154981643715 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LRC?
LRC mencapai harga ATL 0.019860698096 USD.
Berapa volume perdagangan LRC?
Volume perdagangan 24 jam live LRC adalah $ 302.27K USD.
Akankah harga LRC naik lebih tinggi tahun ini?
LRC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LRC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Loopring (LRC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LRC ke USD

Jumlah

LRC
LRC
USD
USD

1 LRC = 0.06067 USD

Perdagangkan LRC

LRC/USDT
$0.06067
+4.36%

