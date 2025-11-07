BursaDEX+
Harga live Leeds United FC hari ini adalah 0.02536 USD. Lacak informasi harga aktual LUFC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUFC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LUFC

Info Harga LUFC

Penjelasan LUFC

Situs Web Resmi LUFC

Tokenomi LUFC

Prakiraan Harga LUFC

Riwayat LUFC

Panduan Membeli LUFC

Konverter LUFC ke Mata Uang Fiat

Spot LUFC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Leeds United FC

Harga Leeds United FC(LUFC)

Harga Live 1 LUFC ke USD:

$0.02535
$0.02535$0.02535
+1.60%1D
USD
Grafik Harga Live Leeds United FC (LUFC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:40:17 (UTC+8)

Informasi Harga Leeds United FC (LUFC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02473
$ 0.02473$ 0.02473
Low 24 Jam
$ 0.02625
$ 0.02625$ 0.02625
High 24 Jam

$ 0.02473
$ 0.02473$ 0.02473

$ 0.02625
$ 0.02625$ 0.02625

$ 61.91478374891038
$ 61.91478374891038$ 61.91478374891038

$ 0
$ 0$ 0

-2.20%

+1.60%

-16.64%

-16.64%

Harga aktual Leeds United FC (LUFC) adalah $ 0.02536. Selama 24 jam terakhir, LUFC diperdagangkan antara low $ 0.02473 dan high $ 0.02625, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUFC adalah $ 61.91478374891038, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUFC telah berubah sebesar -2.20% selama 1 jam terakhir, +1.60% selama 24 jam, dan -16.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Leeds United FC (LUFC)

No.2752

$ 82.82K
$ 82.82K$ 82.82K

$ 56.03K
$ 56.03K$ 56.03K

$ 253.60K
$ 253.60K$ 253.60K

3.27M
3.27M 3.27M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

32.65%

CHZ

Kapitalisasi Pasar Leeds United FC saat ini adalah $ 82.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.03K. Suplai beredar LUFC adalah 3.27M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 253.60K.

Riwayat Harga Leeds United FC (LUFC) USD

Pantau perubahan harga Leeds United FC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003992+1.60%
30 Days$ -0.01719-40.40%
60 Hari$ -0.01257-33.14%
90 Hari$ -0.00278-9.88%
Perubahan Harga Leeds United FC Hari Ini

Hari ini, LUFC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003992 (+1.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Leeds United FC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01719 (-40.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Leeds United FC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUFC terlihat mengalami perubahan $ -0.01257 (-33.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Leeds United FC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00278 (-9.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Leeds United FC (LUFC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Leeds United FC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Leeds United FC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Leeds United FC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUFC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Leeds United FC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Leeds United FC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Leeds United FC (USD)

Berapa nilai Leeds United FC (LUFC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Leeds United FC (LUFC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Leeds United FC.

Cek prediksi harga Leeds United FC sekarang!

Tokenomi Leeds United FC (LUFC)

Memahami tokenomi Leeds United FC (LUFC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUFC sekarang!

Cara membeli Leeds United FC (LUFC)

Ingin mengetahui cara membeli Leeds United FC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Leeds United FC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUFC ke Mata Uang Lokal

1 Leeds United FC(LUFC) ke VND
667.3484
1 Leeds United FC(LUFC) ke AUD
A$0.0390544
1 Leeds United FC(LUFC) ke GBP
0.0192736
1 Leeds United FC(LUFC) ke EUR
0.0218096
1 Leeds United FC(LUFC) ke USD
$0.02536
1 Leeds United FC(LUFC) ke MYR
RM0.1060048
1 Leeds United FC(LUFC) ke TRY
1.0699384
1 Leeds United FC(LUFC) ke JPY
¥3.85472
1 Leeds United FC(LUFC) ke ARS
ARS$36.8067432
1 Leeds United FC(LUFC) ke RUB
2.0602464
1 Leeds United FC(LUFC) ke INR
2.2486712
1 Leeds United FC(LUFC) ke IDR
Rp422.6664976
1 Leeds United FC(LUFC) ke PHP
1.4967472
1 Leeds United FC(LUFC) ke EGP
￡E.1.199528
1 Leeds United FC(LUFC) ke BRL
R$0.135676
1 Leeds United FC(LUFC) ke CAD
C$0.0357576
1 Leeds United FC(LUFC) ke BDT
3.0941736
1 Leeds United FC(LUFC) ke NGN
36.4889824
1 Leeds United FC(LUFC) ke COP
$97.1645576
1 Leeds United FC(LUFC) ke ZAR
R.0.4405032
1 Leeds United FC(LUFC) ke UAH
1.0666416
1 Leeds United FC(LUFC) ke TZS
T.Sh.62.30952
1 Leeds United FC(LUFC) ke VES
Bs5.75672
1 Leeds United FC(LUFC) ke CLP
$23.91448
1 Leeds United FC(LUFC) ke PKR
Rs7.1677504
1 Leeds United FC(LUFC) ke KZT
13.3401208
1 Leeds United FC(LUFC) ke THB
฿0.821664
1 Leeds United FC(LUFC) ke TWD
NT$0.7859064
1 Leeds United FC(LUFC) ke AED
د.إ0.0930712
1 Leeds United FC(LUFC) ke CHF
Fr0.020288
1 Leeds United FC(LUFC) ke HKD
HK$0.1970472
1 Leeds United FC(LUFC) ke AMD
֏9.697664
1 Leeds United FC(LUFC) ke MAD
.د.م0.235848
1 Leeds United FC(LUFC) ke MXN
$0.4709352
1 Leeds United FC(LUFC) ke SAR
ريال0.0951
1 Leeds United FC(LUFC) ke ETB
Br3.9026504
1 Leeds United FC(LUFC) ke KES
KSh3.2754976
1 Leeds United FC(LUFC) ke JOD
د.أ0.01798024
1 Leeds United FC(LUFC) ke PLN
0.0930712
1 Leeds United FC(LUFC) ke RON
лв0.111584
1 Leeds United FC(LUFC) ke SEK
kr0.2426952
1 Leeds United FC(LUFC) ke BGN
лв0.0428584
1 Leeds United FC(LUFC) ke HUF
Ft8.4786088
1 Leeds United FC(LUFC) ke CZK
0.5340816
1 Leeds United FC(LUFC) ke KWD
د.ك0.00776016
1 Leeds United FC(LUFC) ke ILS
0.0829272
1 Leeds United FC(LUFC) ke BOB
Bs0.174984
1 Leeds United FC(LUFC) ke AZN
0.043112
1 Leeds United FC(LUFC) ke TJS
SM0.2338192
1 Leeds United FC(LUFC) ke GEL
0.0687256
1 Leeds United FC(LUFC) ke AOA
Kz23.2447224
1 Leeds United FC(LUFC) ke BHD
.د.ب0.00953536
1 Leeds United FC(LUFC) ke BMD
$0.02536
1 Leeds United FC(LUFC) ke DKK
kr0.1638256
1 Leeds United FC(LUFC) ke HNL
L0.6679824
1 Leeds United FC(LUFC) ke MUR
1.16656
1 Leeds United FC(LUFC) ke NAD
$0.4405032
1 Leeds United FC(LUFC) ke NOK
kr0.2584184
1 Leeds United FC(LUFC) ke NZD
$0.0448872
1 Leeds United FC(LUFC) ke PAB
B/.0.02536
1 Leeds United FC(LUFC) ke PGK
K0.106512
1 Leeds United FC(LUFC) ke QAR
ر.ق0.0923104
1 Leeds United FC(LUFC) ke RSD
дин.2.5732792
1 Leeds United FC(LUFC) ke UZS
soʻm305.5420984
1 Leeds United FC(LUFC) ke ALL
L2.126436
1 Leeds United FC(LUFC) ke ANG
ƒ0.0453944
1 Leeds United FC(LUFC) ke AWG
ƒ0.045648
1 Leeds United FC(LUFC) ke BBD
$0.05072
1 Leeds United FC(LUFC) ke BAM
KM0.0428584
1 Leeds United FC(LUFC) ke BIF
Fr74.78664
1 Leeds United FC(LUFC) ke BND
$0.032968
1 Leeds United FC(LUFC) ke BSD
$0.02536
1 Leeds United FC(LUFC) ke JMD
$4.066476
1 Leeds United FC(LUFC) ke KHR
101.8472816
1 Leeds United FC(LUFC) ke KMF
Fr10.6512
1 Leeds United FC(LUFC) ke LAK
551.3043368
1 Leeds United FC(LUFC) ke LKR
රු7.7315032
1 Leeds United FC(LUFC) ke MDL
L0.43112
1 Leeds United FC(LUFC) ke MGA
Ar114.23412
1 Leeds United FC(LUFC) ke MOP
P0.20288
1 Leeds United FC(LUFC) ke MVR
0.390544
1 Leeds United FC(LUFC) ke MWK
MK44.0277496
1 Leeds United FC(LUFC) ke MZN
MT1.621772
1 Leeds United FC(LUFC) ke NPR
रु3.593512
1 Leeds United FC(LUFC) ke PYG
179.85312
1 Leeds United FC(LUFC) ke RWF
Fr36.79736
1 Leeds United FC(LUFC) ke SBD
$0.2087128
1 Leeds United FC(LUFC) ke SCR
0.381668
1 Leeds United FC(LUFC) ke SRD
$0.97636
1 Leeds United FC(LUFC) ke SVC
$0.2216464
1 Leeds United FC(LUFC) ke SZL
L0.4402496
1 Leeds United FC(LUFC) ke TMT
m0.08876
1 Leeds United FC(LUFC) ke TND
د.ت0.07504024
1 Leeds United FC(LUFC) ke TTD
$0.1716872
1 Leeds United FC(LUFC) ke UGX
Sh88.65856
1 Leeds United FC(LUFC) ke XAF
Fr14.37912
1 Leeds United FC(LUFC) ke XCD
$0.068472
1 Leeds United FC(LUFC) ke XOF
Fr14.37912
1 Leeds United FC(LUFC) ke XPF
Fr2.61208
1 Leeds United FC(LUFC) ke BWP
P0.341092
1 Leeds United FC(LUFC) ke BZD
$0.0509736
1 Leeds United FC(LUFC) ke CVE
$2.4305024
1 Leeds United FC(LUFC) ke DJF
Fr4.48872
1 Leeds United FC(LUFC) ke DOP
$1.6309016
1 Leeds United FC(LUFC) ke DZD
د.ج3.3110016
1 Leeds United FC(LUFC) ke FJD
$0.0578208
1 Leeds United FC(LUFC) ke GNF
Fr220.5052
1 Leeds United FC(LUFC) ke GTQ
Q0.1942576
1 Leeds United FC(LUFC) ke GYD
$5.3042976
1 Leeds United FC(LUFC) ke ISK
kr3.19536

Sumber Daya Leeds United FC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Leeds United FC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Leeds United FC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Leeds United FC

Berapa nilai Leeds United FC (LUFC) hari ini?
Harga live LUFC dalam USD adalah 0.02536 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUFC ke USD saat ini?
Harga LUFC ke USD saat ini adalah $ 0.02536. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Leeds United FC?
Kapitalisasi pasar LUFC adalah $ 82.82K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUFC?
Suplai beredar LUFC adalah 3.27M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUFC?
LUFC mencapai harga ATH sebesar 61.91478374891038 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUFC?
LUFC mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan LUFC?
Volume perdagangan 24 jam live LUFC adalah $ 56.03K USD.
Akankah harga LUFC naik lebih tinggi tahun ini?
LUFC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUFC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:40:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Leeds United FC (LUFC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LUFC ke USD

Jumlah

LUFC
LUFC
USD
USD

1 LUFC = 0.02536 USD

Perdagangkan LUFC

LUFC/USDT
$0.02535
$0.02535$0.02535
+1.48%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

