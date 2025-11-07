BursaDEX+
Harga live Levva Protocol Token hari ini adalah 0.002903 USD. Lacak informasi harga aktual LVVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LVVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LVVA

Info Harga LVVA

Penjelasan LVVA

Whitepaper LVVA

Situs Web Resmi LVVA

Tokenomi LVVA

Prakiraan Harga LVVA

Riwayat LVVA

Panduan Membeli LVVA

Konverter LVVA ke Mata Uang Fiat

Spot LVVA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Levva Protocol Token

Harga Levva Protocol Token(LVVA)

$0.002903
$0.002903$0.002903
-1.25%1D
Grafik Harga Live Levva Protocol Token (LVVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:01:30 (UTC+8)

Informasi Harga Levva Protocol Token (LVVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002891
$ 0.002891$ 0.002891
Low 24 Jam
$ 0.003037
$ 0.003037$ 0.003037
High 24 Jam

$ 0.002891
$ 0.002891$ 0.002891

$ 0.003037
$ 0.003037$ 0.003037

$ 0.007675062736687577
$ 0.007675062736687577$ 0.007675062736687577

$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775$ 0.001758171727495775

-1.03%

-1.25%

-6.21%

-6.21%

Harga aktual Levva Protocol Token (LVVA) adalah $ 0.002903. Selama 24 jam terakhir, LVVA diperdagangkan antara low $ 0.002891 dan high $ 0.003037, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLVVA adalah $ 0.007675062736687577, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001758171727495775.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LVVA telah berubah sebesar -1.03% selama 1 jam terakhir, -1.25% selama 24 jam, dan -6.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Levva Protocol Token (LVVA)

No.3683

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.86K
$ 99.86K$ 99.86K

$ 5.81M
$ 5.81M$ 5.81M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Levva Protocol Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 99.86K. Suplai beredar LVVA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.81M.

Riwayat Harga Levva Protocol Token (LVVA) USD

Pantau perubahan harga Levva Protocol Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003675-1.25%
30 Days$ -0.001499-34.06%
60 Hari$ -0.002216-43.29%
90 Hari$ +0.000734+33.84%
Perubahan Harga Levva Protocol Token Hari Ini

Hari ini, LVVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003675 (-1.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Levva Protocol Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001499 (-34.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Levva Protocol Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LVVA terlihat mengalami perubahan $ -0.002216 (-43.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Levva Protocol Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000734 (+33.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Levva Protocol Token (LVVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Levva Protocol Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Levva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Levva Protocol Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LVVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Levva Protocol Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Levva Protocol Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Levva Protocol Token (USD)

Berapa nilai Levva Protocol Token (LVVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Levva Protocol Token (LVVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Levva Protocol Token.

Cek prediksi harga Levva Protocol Token sekarang!

Tokenomi Levva Protocol Token (LVVA)

Memahami tokenomi Levva Protocol Token (LVVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LVVA sekarang!

Cara membeli Levva Protocol Token (LVVA)

Ingin mengetahui cara membeli Levva Protocol Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Levva Protocol Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LVVA ke Mata Uang Lokal

1 Levva Protocol Token(LVVA) ke VND
76.392445
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AUD
A$0.00447062
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke GBP
0.00220628
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke EUR
0.00249658
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke USD
$0.002903
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MYR
RM0.01213454
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TRY
0.1222163
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke JPY
¥0.444159
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ARS
ARS$4.21332711
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke RUB
0.23583972
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke INR
0.25740901
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke IDR
Rp48.38331398
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PHP
0.17136409
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke EGP
￡E.0.13728287
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BRL
R$0.01550202
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CAD
C$0.00409323
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BDT
0.35419503
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NGN
4.17695252
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke COP
$11.12258323
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ZAR
R.0.05039608
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke UAH
0.12210018
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TZS
T.Sh.7.132671
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke VES
Bs0.647369
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CLP
$2.734626
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PKR
Rs0.82050392
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KZT
1.52706509
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke THB
฿0.0940572
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TWD
NT$0.08996397
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AED
د.إ0.01065401
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CHF
Fr0.0023224
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke HKD
HK$0.02255631
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AMD
֏1.1101072
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MAD
.د.م0.02702693
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MXN
$0.05390871
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SAR
ريال0.01088625
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ETB
Br0.44558147
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KES
KSh0.37489342
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke JOD
د.أ0.002058227
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PLN
0.01068304
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke RON
лв0.0127732
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SEK
kr0.02775268
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BGN
лв0.00490607
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke HUF
Ft0.97055999
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CZK
0.06122427
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KWD
د.ك0.000888318
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ILS
0.00949281
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BOB
Bs0.0200307
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AZN
0.0049351
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TJS
SM0.02676566
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke GEL
0.00786713
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AOA
Kz2.6486972
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BHD
.د.ب0.001091528
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BMD
$0.002903
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke DKK
kr0.01875338
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke HNL
L0.07629084
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MUR
0.133538
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NAD
$0.05042511
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NOK
kr0.0296106
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NZD
$0.00513831
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PAB
B/.0.002903
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PGK
K0.01239581
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke QAR
ر.ق0.01056692
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke RSD
дин.0.29468353
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke UZS
soʻm34.55951828
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ALL
L0.24347461
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ANG
ƒ0.00519637
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AWG
ƒ0.0052254
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BBD
$0.005806
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BAM
KM0.00490607
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BIF
Fr8.560947
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BND
$0.0037739
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BSD
$0.002903
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke JMD
$0.46549605
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KHR
11.65862218
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KMF
Fr1.239581
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke LAK
63.10869439
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke LKR
රු0.88503761
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MDL
L0.04967033
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MGA
Ar13.0765635
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MOP
P0.023224
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MVR
0.0447062
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MWK
MK5.0311893
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MZN
MT0.18564685
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NPR
रु0.4113551
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PYG
20.588076
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke RWF
Fr4.218059
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SBD
$0.02386266
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SCR
0.04371918
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SRD
$0.1117655
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SVC
$0.02537222
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SZL
L0.05036705
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TMT
m0.0101605
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TND
د.ت0.008589977
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TTD
$0.01965331
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke UGX
Sh10.148888
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke XAF
Fr1.648904
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke XCD
$0.0078381
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke XOF
Fr1.648904
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke XPF
Fr0.299009
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BWP
P0.03904535
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BZD
$0.00583503
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CVE
$0.27822352
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke DJF
Fr0.516734
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke DOP
$0.1866629
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke DZD
د.ج0.37878344
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke FJD
$0.00661884
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke GNF
Fr25.241585
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke GTQ
Q0.02223698
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke GYD
$0.60719148
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ISK
kr0.365778

Sumber Daya Levva Protocol Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Levva Protocol Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Levva Protocol Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Levva Protocol Token

Berapa nilai Levva Protocol Token (LVVA) hari ini?
Harga live LVVA dalam USD adalah 0.002903 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LVVA ke USD saat ini?
Harga LVVA ke USD saat ini adalah $ 0.002903. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Levva Protocol Token?
Kapitalisasi pasar LVVA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LVVA?
Suplai beredar LVVA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LVVA?
LVVA mencapai harga ATH sebesar 0.007675062736687577 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LVVA?
LVVA mencapai harga ATL 0.001758171727495775 USD.
Berapa volume perdagangan LVVA?
Volume perdagangan 24 jam live LVVA adalah $ 99.86K USD.
Akankah harga LVVA naik lebih tinggi tahun ini?
LVVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LVVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Levva Protocol Token (LVVA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

