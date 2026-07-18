Analisis Teknis MAGIC (MAGIC) Hari Ini Halaman Analisis MAGIC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MAGIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MAGIC di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MAGIC (MAGIC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04171 -- -2.55% +0.82% -36.93%

Indikator Teknikal MAGIC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MAGIC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 5 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 2 Beli 12 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04171 0.04171 R2 0.04171 0.04169 R1 0.04168 0.04169 PP 0.04167 0.04167 S1 0.04165 0.04166 S2 0.04164 0.04166 S3 0.04162 0.04164

Sinyal Pasar MAGIC Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.62M $8.16 M $8.79 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MAGIC Aliran Masuk Bersih Harga MAGICUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 -$0.03 M 0.04 2026-07-26 -$0.02 M 0.04 2026-07-25 -$0.02 M 0.04 2026-07-24 $0.00 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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