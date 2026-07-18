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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MAGIC, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MAGIC, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis MAGIC (MAGIC) Hari Ini

Analisis Teknis MAGIC (MAGIC) Hari Ini

Halaman Analisis MAGIC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MAGIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MAGIC di bawah ini.

Perubahan Harga MAGIC (MAGIC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04171---2.55%+0.82%-36.93%
Ketahui selengkapnya tentang Harga MAGIC

Indikator Teknikal MAGIC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MAGIC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 5
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 2Beli 12
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04171
0.04171
R2
0.04171
0.04169
R1
0.04168
0.04169
PP
0.04167
0.04167
S1
0.04165
0.04166
S2
0.04164
0.04166
S3
0.04162
0.04164

Sinyal Pasar MAGIC

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.62M
$8.16 M
$8.79 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal MAGIC

Aliran Masuk BersihHarga MAGICUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27-$0.03 M0.04
2026-07-26-$0.02 M0.04
2026-07-25-$0.02 M0.04
2026-07-24$0.00 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar MAGIC (MAGIC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MAGIC secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MAGIC/USDT
$0.04171
$0.04171$0.04171
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MAGIC = 0.04171 USD

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