BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Matrix AI Network hari ini adalah 0.00462 USD. Lacak informasi harga aktual MAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Matrix AI Network hari ini adalah 0.00462 USD. Lacak informasi harga aktual MAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAN

Info Harga MAN

Penjelasan MAN

Whitepaper MAN

Situs Web Resmi MAN

Tokenomi MAN

Prakiraan Harga MAN

Riwayat MAN

Panduan Membeli MAN

Konverter MAN ke Mata Uang Fiat

Spot MAN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Matrix AI Network

Harga Matrix AI Network(MAN)

Harga Live 1 MAN ke USD:

$0.00462
$0.00462$0.00462
+3.12%1D
USD
Grafik Harga Live Matrix AI Network (MAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:47:52 (UTC+8)

Informasi Harga Matrix AI Network (MAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00441
$ 0.00441$ 0.00441
Low 24 Jam
$ 0.00488
$ 0.00488$ 0.00488
High 24 Jam

$ 0.00441
$ 0.00441$ 0.00441

$ 0.00488
$ 0.00488$ 0.00488

$ 1.7901400327682495
$ 1.7901400327682495$ 1.7901400327682495

$ 0.002571595654983904
$ 0.002571595654983904$ 0.002571595654983904

+0.43%

+3.12%

-5.33%

-5.33%

Harga aktual Matrix AI Network (MAN) adalah $ 0.00462. Selama 24 jam terakhir, MAN diperdagangkan antara low $ 0.00441 dan high $ 0.00488, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAN adalah $ 1.7901400327682495, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002571595654983904.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAN telah berubah sebesar +0.43% selama 1 jam terakhir, +3.12% selama 24 jam, dan -5.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Matrix AI Network (MAN)

No.1736

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

468.60M
468.60M 468.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

768,595,035.3926044
768,595,035.3926044 768,595,035.3926044

46.85%

MAN

Kapitalisasi Pasar Matrix AI Network saat ini adalah $ 2.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.31K. Suplai beredar MAN adalah 468.60M, dan total suplainya sebesar 768595035.3926044. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.62M.

Riwayat Harga Matrix AI Network (MAN) USD

Pantau perubahan harga Matrix AI Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001398+3.12%
30 Days$ -0.00233-33.53%
60 Hari$ -0.00238-34.00%
90 Hari$ -0.00245-34.66%
Perubahan Harga Matrix AI Network Hari Ini

Hari ini, MAN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001398 (+3.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Matrix AI Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00233 (-33.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Matrix AI Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAN terlihat mengalami perubahan $ -0.00238 (-34.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Matrix AI Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00245 (-34.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Matrix AI Network (MAN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Matrix AI Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Matrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Matrix AI Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Matrix AI Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Matrix AI Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Matrix AI Network (USD)

Berapa nilai Matrix AI Network (MAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Matrix AI Network (MAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Matrix AI Network.

Cek prediksi harga Matrix AI Network sekarang!

Tokenomi Matrix AI Network (MAN)

Memahami tokenomi Matrix AI Network (MAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAN sekarang!

Cara membeli Matrix AI Network (MAN)

Ingin mengetahui cara membeli Matrix AI Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Matrix AI Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAN ke Mata Uang Lokal

1 Matrix AI Network(MAN) ke VND
121.5753
1 Matrix AI Network(MAN) ke AUD
A$0.0071148
1 Matrix AI Network(MAN) ke GBP
0.0035112
1 Matrix AI Network(MAN) ke EUR
0.0039732
1 Matrix AI Network(MAN) ke USD
$0.00462
1 Matrix AI Network(MAN) ke MYR
RM0.0193116
1 Matrix AI Network(MAN) ke TRY
0.1949178
1 Matrix AI Network(MAN) ke JPY
¥0.70224
1 Matrix AI Network(MAN) ke ARS
ARS$6.7053294
1 Matrix AI Network(MAN) ke RUB
0.3753288
1 Matrix AI Network(MAN) ke INR
0.4096554
1 Matrix AI Network(MAN) ke IDR
Rp76.9999692
1 Matrix AI Network(MAN) ke PHP
0.2723952
1 Matrix AI Network(MAN) ke EGP
￡E.0.218526
1 Matrix AI Network(MAN) ke BRL
R$0.024717
1 Matrix AI Network(MAN) ke CAD
C$0.0065142
1 Matrix AI Network(MAN) ke BDT
0.5636862
1 Matrix AI Network(MAN) ke NGN
6.6474408
1 Matrix AI Network(MAN) ke COP
$17.7011142
1 Matrix AI Network(MAN) ke ZAR
R.0.0802956
1 Matrix AI Network(MAN) ke UAH
0.1943172
1 Matrix AI Network(MAN) ke TZS
T.Sh.11.35134
1 Matrix AI Network(MAN) ke VES
Bs1.04874
1 Matrix AI Network(MAN) ke CLP
$4.35666
1 Matrix AI Network(MAN) ke PKR
Rs1.3057968
1 Matrix AI Network(MAN) ke KZT
2.4302586
1 Matrix AI Network(MAN) ke THB
฿0.1495956
1 Matrix AI Network(MAN) ke TWD
NT$0.1431738
1 Matrix AI Network(MAN) ke AED
د.إ0.0169554
1 Matrix AI Network(MAN) ke CHF
Fr0.003696
1 Matrix AI Network(MAN) ke HKD
HK$0.0358974
1 Matrix AI Network(MAN) ke AMD
֏1.766688
1 Matrix AI Network(MAN) ke MAD
.د.م0.042966
1 Matrix AI Network(MAN) ke MXN
$0.0857934
1 Matrix AI Network(MAN) ke SAR
ريال0.017325
1 Matrix AI Network(MAN) ke ETB
Br0.7109718
1 Matrix AI Network(MAN) ke KES
KSh0.5966268
1 Matrix AI Network(MAN) ke JOD
د.أ0.00327558
1 Matrix AI Network(MAN) ke PLN
0.0170016
1 Matrix AI Network(MAN) ke RON
лв0.020328
1 Matrix AI Network(MAN) ke SEK
kr0.0442134
1 Matrix AI Network(MAN) ke BGN
лв0.0078078
1 Matrix AI Network(MAN) ke HUF
Ft1.5456672
1 Matrix AI Network(MAN) ke CZK
0.0973896
1 Matrix AI Network(MAN) ke KWD
د.ك0.00141372
1 Matrix AI Network(MAN) ke ILS
0.0151074
1 Matrix AI Network(MAN) ke BOB
Bs0.031878
1 Matrix AI Network(MAN) ke AZN
0.007854
1 Matrix AI Network(MAN) ke TJS
SM0.0425964
1 Matrix AI Network(MAN) ke GEL
0.0125202
1 Matrix AI Network(MAN) ke AOA
Kz4.2346458
1 Matrix AI Network(MAN) ke BHD
.د.ب0.00173712
1 Matrix AI Network(MAN) ke BMD
$0.00462
1 Matrix AI Network(MAN) ke DKK
kr0.0298914
1 Matrix AI Network(MAN) ke HNL
L0.1216908
1 Matrix AI Network(MAN) ke MUR
0.2123814
1 Matrix AI Network(MAN) ke NAD
$0.0802494
1 Matrix AI Network(MAN) ke NOK
kr0.047124
1 Matrix AI Network(MAN) ke NZD
$0.0081774
1 Matrix AI Network(MAN) ke PAB
B/.0.00462
1 Matrix AI Network(MAN) ke PGK
K0.019404
1 Matrix AI Network(MAN) ke QAR
ر.ق0.0168168
1 Matrix AI Network(MAN) ke RSD
дин.0.4692072
1 Matrix AI Network(MAN) ke UZS
soʻm55.6626378
1 Matrix AI Network(MAN) ke ALL
L0.387387
1 Matrix AI Network(MAN) ke ANG
ƒ0.0082698
1 Matrix AI Network(MAN) ke AWG
ƒ0.008316
1 Matrix AI Network(MAN) ke BBD
$0.00924
1 Matrix AI Network(MAN) ke BAM
KM0.0078078
1 Matrix AI Network(MAN) ke BIF
Fr13.62438
1 Matrix AI Network(MAN) ke BND
$0.006006
1 Matrix AI Network(MAN) ke BSD
$0.00462
1 Matrix AI Network(MAN) ke JMD
$0.740817
1 Matrix AI Network(MAN) ke KHR
18.5541972
1 Matrix AI Network(MAN) ke KMF
Fr1.9404
1 Matrix AI Network(MAN) ke LAK
100.4347806
1 Matrix AI Network(MAN) ke LKR
රු1.4084994
1 Matrix AI Network(MAN) ke MDL
L0.07854
1 Matrix AI Network(MAN) ke MGA
Ar20.81079
1 Matrix AI Network(MAN) ke MOP
P0.03696
1 Matrix AI Network(MAN) ke MVR
0.071148
1 Matrix AI Network(MAN) ke MWK
MK8.0208282
1 Matrix AI Network(MAN) ke MZN
MT0.295449
1 Matrix AI Network(MAN) ke NPR
रु0.654654
1 Matrix AI Network(MAN) ke PYG
32.76504
1 Matrix AI Network(MAN) ke RWF
Fr6.70362
1 Matrix AI Network(MAN) ke SBD
$0.0380226
1 Matrix AI Network(MAN) ke SCR
0.0666666
1 Matrix AI Network(MAN) ke SRD
$0.17787
1 Matrix AI Network(MAN) ke SVC
$0.0403788
1 Matrix AI Network(MAN) ke SZL
L0.0802032
1 Matrix AI Network(MAN) ke TMT
m0.01617
1 Matrix AI Network(MAN) ke TND
د.ت0.01367058
1 Matrix AI Network(MAN) ke TTD
$0.0312774
1 Matrix AI Network(MAN) ke UGX
Sh16.15152
1 Matrix AI Network(MAN) ke XAF
Fr2.62416
1 Matrix AI Network(MAN) ke XCD
$0.012474
1 Matrix AI Network(MAN) ke XOF
Fr2.62416
1 Matrix AI Network(MAN) ke XPF
Fr0.47586
1 Matrix AI Network(MAN) ke BWP
P0.062139
1 Matrix AI Network(MAN) ke BZD
$0.0092862
1 Matrix AI Network(MAN) ke CVE
$0.4427808
1 Matrix AI Network(MAN) ke DJF
Fr0.81774
1 Matrix AI Network(MAN) ke DOP
$0.2971122
1 Matrix AI Network(MAN) ke DZD
د.ج0.6032796
1 Matrix AI Network(MAN) ke FJD
$0.0105336
1 Matrix AI Network(MAN) ke GNF
Fr40.1709
1 Matrix AI Network(MAN) ke GTQ
Q0.0353892
1 Matrix AI Network(MAN) ke GYD
$0.9663192
1 Matrix AI Network(MAN) ke ISK
kr0.58212

Sumber Daya Matrix AI Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Matrix AI Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Matrix AI Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Matrix AI Network

Berapa nilai Matrix AI Network (MAN) hari ini?
Harga live MAN dalam USD adalah 0.00462 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAN ke USD saat ini?
Harga MAN ke USD saat ini adalah $ 0.00462. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Matrix AI Network?
Kapitalisasi pasar MAN adalah $ 2.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAN?
Suplai beredar MAN adalah 468.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAN?
MAN mencapai harga ATH sebesar 1.7901400327682495 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAN?
MAN mencapai harga ATL 0.002571595654983904 USD.
Berapa volume perdagangan MAN?
Volume perdagangan 24 jam live MAN adalah $ 12.31K USD.
Akankah harga MAN naik lebih tinggi tahun ini?
MAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:47:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Matrix AI Network (MAN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MAN ke USD

Jumlah

MAN
MAN
USD
USD

1 MAN = 0.00462 USD

Perdagangkan MAN

MAN/USDT
$0.00462
$0.00462$0.00462
+3.12%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,383.13
$101,383.13$101,383.13

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.79
$3,324.79$3,324.79

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.35
$156.35$156.35

+0.27%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0476
$1.0476$1.0476

+22.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,383.13
$101,383.13$101,383.13

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.79
$3,324.79$3,324.79

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.35
$156.35$156.35

+0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2230
$2.2230$2.2230

-0.51%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0318
$1.0318$1.0318

+1.54%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0767
$0.0767$0.0767

+53.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017500
$0.017500$0.017500

+1,650.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009659
$0.009659$0.009659

+352.62%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.253
$4.253$4.253

+325.30%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.226
$2.226$2.226

+61.42%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0767
$0.0767$0.0767

+53.40%