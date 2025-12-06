Tabel Konversi MarsCoin ke Bosnia and Herzegovina Convertible Mark
Tabel Konversi MARSCOIN ke BAM
- 1 MARSCOIN0.00 BAM
- 2 MARSCOIN0.00 BAM
- 3 MARSCOIN0.00 BAM
- 4 MARSCOIN0.00 BAM
- 5 MARSCOIN0.00 BAM
- 6 MARSCOIN0.00 BAM
- 7 MARSCOIN0.00 BAM
- 8 MARSCOIN0.00 BAM
- 9 MARSCOIN0.00 BAM
- 10 MARSCOIN0.00 BAM
- 50 MARSCOIN0.01 BAM
- 100 MARSCOIN0.03 BAM
- 1,000 MARSCOIN0.28 BAM
- 5,000 MARSCOIN1.39 BAM
- 10,000 MARSCOIN2.78 BAM
Tabel di atas menampilkan konversi aktual MarsCoin ke Bosnia and Herzegovina Convertible Mark (MARSCOIN ke BAM) di berbagai rentang nilai, dari 1 MARSCOIN hingga 10,000 MARSCOIN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MARSCOIN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BAM terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MARSCOIN ke BAM khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BAM ke MARSCOIN
- 1 BAM3,592 MARSCOIN
- 2 BAM7,184 MARSCOIN
- 3 BAM10,777 MARSCOIN
- 4 BAM14,369 MARSCOIN
- 5 BAM17,961 MARSCOIN
- 6 BAM21,554 MARSCOIN
- 7 BAM25,146 MARSCOIN
- 8 BAM28,739 MARSCOIN
- 9 BAM32,331 MARSCOIN
- 10 BAM35,923 MARSCOIN
- 50 BAM179,619 MARSCOIN
- 100 BAM359,238 MARSCOIN
- 1,000 BAM3,592,388 MARSCOIN
- 5,000 BAM17,961,942 MARSCOIN
- 10,000 BAM35,923,885 MARSCOIN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ke MarsCoin (BAM ke MARSCOIN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BAM hingga 10,000 BAM. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MarsCoin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BAM yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
MarsCoin (MARSCOIN) saat ini diperdagangkan seharga BAM 0.00 BAM , yang mencerminkan perubahan -3.43% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai BAM91.59K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar BAM-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman MarsCoin Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
91.59K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-3.43%
Perubahan Harga (1 Hari)
BAM 0.0001757
High 24 Jam
BAM 0.0001636
Low 24 Jam
Grafik tren MARSCOIN ke BAM di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MarsCoin terhadap BAM. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MarsCoin saat ini.
Ringkasan Konversi MARSCOIN ke BAM
Per | 1 MARSCOIN = 0.00 BAM | 1 BAM = 3,592 MARSCOIN
Kurs untuk 1 MARSCOIN ke BAM hari ini adalah 0.00 BAM.
Pembelian 5 MARSCOIN akan dikenai biaya 0.00 BAM, sedangkan 10 MARSCOIN memiliki nilai 0.00 BAM.
1 BAM dapat di-trade dengan 3,592 MARSCOIN.
50 BAM dapat dikonversi ke 179,619 MARSCOIN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MARSCOIN ke BAM telah berubah sebesar -5.45% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.43%, sehingga mencapai high senilai 0.00029480990784331364 BAM dan low senilai 0.0002745071196537627 BAM.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MARSCOIN adalah 0.0003825649344807941 BAM yang menunjukkan perubahan -27.35% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MARSCOIN telah berubah sebesar -0.004756892935320399 BAM, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -94.50% pada nilainya.
Semua Tentang MarsCoin (MARSCOIN)
Setelah menghitung harga MarsCoin (MARSCOIN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MarsCoin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MARSCOIN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli MarsCoin, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MARSCOIN ke BAM
Dalam 24 jam terakhir, MarsCoin (MARSCOIN) telah berfluktuasi antara 0.0002745071196537627 BAM dan 0.00029480990784331364 BAM, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00025386874818835147 BAM dan high 0.00030856882215358784 BAM. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MARSCOIN ke BAM secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|BAM 0
|BAM 0
|BAM 0
|BAM 0
|Low
|BAM 0
|BAM 0
|BAM 0
|BAM 0
|Rata-rata
|BAM 0
|BAM 0
|BAM 0
|BAM 0
|Volatilitas
|+6.92%
|+18.69%
|+50.00%
|+266.47%
|Perubahan
|-5.83%
|-5.56%
|-27.76%
|-94.51%
Prakiraan Harga MarsCoin dalam BAM untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga MarsCoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MARSCOIN ke BAM untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MARSCOIN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, MarsCoin dapat mencapai sekitar BAM0.00BAM, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MARSCOIN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MARSCOIN mungkin naik menjadi sekitar BAM0.00 BAM, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MarsCoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MARSCOIN yang Tersedia di MEXC
MARSCOIN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MARSCOIN, yang mencakup pasar tempat MarsCoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MARSCOIN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MARSCOIN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MarsCoin untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli MarsCoin
Ingin menambahkan MarsCoin ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MarsCoin › atau Mulai sekarang ›
MARSCOIN dan BAM dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
MarsCoin (MARSCOIN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga MarsCoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001659
- Perubahan 7 Hari: -5.45%
- Tren 30 Hari: -27.35%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MARSCOIN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BAM, harga USD MARSCOIN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MARSCOIN] [MARSCOIN ke USD]
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark (BAM) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BAM/USD): 0.595697278556983
- Perubahan 7 Hari: +0.76%
- Tren 30 Hari: +0.76%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BAM yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MARSCOIN yang sama.
- BAM yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MARSCOIN dengan BAM secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MARSCOIN ke BAM?
Kurs antara MarsCoin (MARSCOIN) dan Bosnia and Herzegovina Convertible Mark (BAM) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MARSCOIN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MARSCOIN ke BAM. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BAM memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BAM
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BAM. Ketika BAM melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MARSCOIN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti MarsCoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MARSCOIN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BAM.
Konversikan MARSCOIN ke BAM Seketika
Gunakan konverter MARSCOIN ke BAM kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MARSCOIN ke BAM?
Masukkan Jumlah MARSCOIN
Mulailah dengan memasukkan jumlah MARSCOIN yang ingin Anda konversi ke BAM menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MARSCOIN ke BAM Secara Live
Lihat kurs MARSCOIN ke BAM yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MARSCOIN dan BAM.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MARSCOIN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MARSCOIN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MARSCOIN ke BAM dihitung?
Perhitungan kurs MARSCOIN ke BAM didasarkan pada nilai MARSCOIN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BAM menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MARSCOIN ke BAM begitu sering berubah?
Kurs MARSCOIN ke BAM sangat sering berubah karena MarsCoin dan Bosnia and Herzegovina Convertible Mark terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MARSCOIN ke BAM yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MARSCOIN ke BAM dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MARSCOIN ke BAM dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MARSCOIN ke BAM atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MARSCOIN ke BAM dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MARSCOIN terhadap BAM dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MARSCOIN terhadap BAM dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MARSCOIN ke BAM?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BAM, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MARSCOIN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MARSCOIN ke BAM?
Halving MarsCoin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MARSCOIN ke BAM.
Bisakah saya membandingkan kurs MARSCOIN ke BAM dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MARSCOIN keBAM wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MARSCOIN ke BAM sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga MarsCoin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MARSCOIN ke BAM dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BAM dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MARSCOIN ke BAM dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MarsCoin dan Bosnia and Herzegovina Convertible Mark?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MarsCoin dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MARSCOIN ke BAM dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BAM Anda ke MARSCOIN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MARSCOIN ke BAM merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MARSCOIN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MARSCOIN ke BAM dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MARSCOIN ke BAM selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BAM terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MARSCOIN ke BAM yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi MarsCoin Selengkapnya
Harga MarsCoin
Pelajari selengkapnya tentang MarsCoin (MARSCOIN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga MarsCoin
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MARSCOIN untuk lebih memahami kemungkinan arah MarsCoin.
Cara Membeli MarsCoin
Ingin membeli MarsCoin? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MARSCOIN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MARSCOIN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
MARSCOIN USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada MARSCOIN dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MARSCOIN USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi MarsCoin ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BAM
Mengapa Harus Membeli MarsCoin dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MarsCoin.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MarsCoin dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.