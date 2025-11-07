Apa yang dimaksud dengan McDonald s xStock (MCDX)

McDonald's xStock (MCDx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. MCDx melacak harga McDonald's Corporation (yang mendasarinya). MCDx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga saham McDonald's Corporation, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

McDonald s xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi McDonald s xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MCDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang McDonald s xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli McDonald s xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga McDonald s xStock (USD)

Berapa nilai McDonald s xStock (MCDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda McDonald s xStock (MCDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk McDonald s xStock.

Cek prediksi harga McDonald s xStock sekarang!

Tokenomi McDonald s xStock (MCDX)

Memahami tokenomi McDonald s xStock (MCDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MCDX sekarang!

Cara membeli McDonald s xStock (MCDX)

Ingin mengetahui cara membeli McDonald s xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli McDonald s xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MCDX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya McDonald s xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai McDonald s xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang McDonald s xStock Berapa nilai McDonald s xStock (MCDX) hari ini? Harga live MCDX dalam USD adalah 300 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MCDX ke USD saat ini? $ 300 . Cobalah Harga MCDX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar McDonald s xStock? Kapitalisasi pasar MCDX adalah $ 828.94K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MCDX? Suplai beredar MCDX adalah 2.76K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MCDX? MCDX mencapai harga ATH sebesar 319.1120635657469 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MCDX? MCDX mencapai harga ATL 293.2122259186859 USD . Berapa volume perdagangan MCDX? Volume perdagangan 24 jam live MCDX adalah $ 55.80K USD . Akankah harga MCDX naik lebih tinggi tahun ini? MCDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MCDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

