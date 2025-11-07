BursaDEX+
Harga live McDonald s xStock hari ini adalah 300 USD. Lacak informasi harga aktual MCDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MCDX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MCDX

Info Harga MCDX

Penjelasan MCDX

Situs Web Resmi MCDX

Tokenomi MCDX

Prakiraan Harga MCDX

Riwayat MCDX

Panduan Membeli MCDX

Konverter MCDX ke Mata Uang Fiat

Spot MCDX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo McDonald s xStock

Harga McDonald s xStock(MCDX)

Harga Live 1 MCDX ke USD:

$300.11
$300.11
-2.21%1D
USD
Grafik Harga Live McDonald s xStock (MCDX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:41:13 (UTC+8)

Informasi Harga McDonald s xStock (MCDX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 298.95
$ 298.95
Low 24 Jam
$ 307.54
$ 307.54
High 24 Jam

$ 298.95
$ 298.95

$ 307.54
$ 307.54

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859

+0.05%

-2.21%

-0.82%

-0.82%

Harga aktual McDonald s xStock (MCDX) adalah $ 300. Selama 24 jam terakhir, MCDX diperdagangkan antara low $ 298.95 dan high $ 307.54, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMCDX adalah $ 319.1120635657469, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 293.2122259186859.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MCDX telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -2.21% selama 24 jam, dan -0.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar McDonald s xStock (MCDX)

No.2200

$ 828.94K
$ 828.94K

$ 55.80K
$ 55.80K

$ 1.65M
$ 1.65M

2.76K
2.76K

--
--

5,499.92006518
5,499.92006518

SOL

Kapitalisasi Pasar McDonald s xStock saat ini adalah $ 828.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.80K. Suplai beredar MCDX adalah 2.76K, dan total suplainya sebesar 5499.92006518. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.65M.

Riwayat Harga McDonald s xStock (MCDX) USD

Pantau perubahan harga McDonald s xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -6.7823-2.21%
30 Days$ +3.41+1.14%
60 Hari$ -15.71-4.98%
90 Hari$ -5.83-1.91%
Perubahan Harga McDonald s xStock Hari Ini

Hari ini, MCDX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -6.7823 (-2.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga McDonald s xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +3.41 (+1.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga McDonald s xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MCDX terlihat mengalami perubahan $ -15.71 (-4.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga McDonald s xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.83 (-1.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari McDonald s xStock (MCDX)?

Lihat halaman Riwayat Harga McDonald s xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. MCDx melacak harga McDonald's Corporation (yang mendasarinya). MCDx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga saham McDonald's Corporation, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

McDonald s xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi McDonald s xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MCDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang McDonald s xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli McDonald s xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga McDonald s xStock (USD)

Berapa nilai McDonald s xStock (MCDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda McDonald s xStock (MCDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk McDonald s xStock.

Cek prediksi harga McDonald s xStock sekarang!

Tokenomi McDonald s xStock (MCDX)

Memahami tokenomi McDonald s xStock (MCDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MCDX sekarang!

Cara membeli McDonald s xStock (MCDX)

Ingin mengetahui cara membeli McDonald s xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli McDonald s xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MCDX ke Mata Uang Lokal

1 McDonald s xStock(MCDX) ke VND
7,894,500
1 McDonald s xStock(MCDX) ke AUD
A$462
1 McDonald s xStock(MCDX) ke GBP
228
1 McDonald s xStock(MCDX) ke EUR
258
1 McDonald s xStock(MCDX) ke USD
$300
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MYR
RM1,254
1 McDonald s xStock(MCDX) ke TRY
12,657
1 McDonald s xStock(MCDX) ke JPY
¥45,600
1 McDonald s xStock(MCDX) ke ARS
ARS$435,411
1 McDonald s xStock(MCDX) ke RUB
24,372
1 McDonald s xStock(MCDX) ke INR
26,601
1 McDonald s xStock(MCDX) ke IDR
Rp4,999,998
1 McDonald s xStock(MCDX) ke PHP
17,706
1 McDonald s xStock(MCDX) ke EGP
￡E.14,190
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BRL
R$1,605
1 McDonald s xStock(MCDX) ke CAD
C$423
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BDT
36,603
1 McDonald s xStock(MCDX) ke NGN
431,652
1 McDonald s xStock(MCDX) ke COP
$1,149,423
1 McDonald s xStock(MCDX) ke ZAR
R.5,211
1 McDonald s xStock(MCDX) ke UAH
12,618
1 McDonald s xStock(MCDX) ke TZS
T.Sh.737,100
1 McDonald s xStock(MCDX) ke VES
Bs68,100
1 McDonald s xStock(MCDX) ke CLP
$282,900
1 McDonald s xStock(MCDX) ke PKR
Rs84,792
1 McDonald s xStock(MCDX) ke KZT
157,809
1 McDonald s xStock(MCDX) ke THB
฿9,720
1 McDonald s xStock(MCDX) ke TWD
NT$9,297
1 McDonald s xStock(MCDX) ke AED
د.إ1,101
1 McDonald s xStock(MCDX) ke CHF
Fr240
1 McDonald s xStock(MCDX) ke HKD
HK$2,331
1 McDonald s xStock(MCDX) ke AMD
֏114,720
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MAD
.د.م2,790
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MXN
$5,571
1 McDonald s xStock(MCDX) ke SAR
ريال1,125
1 McDonald s xStock(MCDX) ke ETB
Br46,167
1 McDonald s xStock(MCDX) ke KES
KSh38,748
1 McDonald s xStock(MCDX) ke JOD
د.أ212.7
1 McDonald s xStock(MCDX) ke PLN
1,101
1 McDonald s xStock(MCDX) ke RON
лв1,320
1 McDonald s xStock(MCDX) ke SEK
kr2,871
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BGN
лв507
1 McDonald s xStock(MCDX) ke HUF
Ft100,299
1 McDonald s xStock(MCDX) ke CZK
6,318
1 McDonald s xStock(MCDX) ke KWD
د.ك91.8
1 McDonald s xStock(MCDX) ke ILS
981
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BOB
Bs2,070
1 McDonald s xStock(MCDX) ke AZN
510
1 McDonald s xStock(MCDX) ke TJS
SM2,766
1 McDonald s xStock(MCDX) ke GEL
813
1 McDonald s xStock(MCDX) ke AOA
Kz274,977
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BHD
.د.ب112.8
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BMD
$300
1 McDonald s xStock(MCDX) ke DKK
kr1,938
1 McDonald s xStock(MCDX) ke HNL
L7,902
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MUR
13,800
1 McDonald s xStock(MCDX) ke NAD
$5,211
1 McDonald s xStock(MCDX) ke NOK
kr3,057
1 McDonald s xStock(MCDX) ke NZD
$531
1 McDonald s xStock(MCDX) ke PAB
B/.300
1 McDonald s xStock(MCDX) ke PGK
K1,260
1 McDonald s xStock(MCDX) ke QAR
ر.ق1,092
1 McDonald s xStock(MCDX) ke RSD
дин.30,441
1 McDonald s xStock(MCDX) ke UZS
soʻm3,614,457
1 McDonald s xStock(MCDX) ke ALL
L25,155
1 McDonald s xStock(MCDX) ke ANG
ƒ537
1 McDonald s xStock(MCDX) ke AWG
ƒ540
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BBD
$600
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BAM
KM507
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BIF
Fr884,700
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BND
$390
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BSD
$300
1 McDonald s xStock(MCDX) ke JMD
$48,105
1 McDonald s xStock(MCDX) ke KHR
1,204,818
1 McDonald s xStock(MCDX) ke KMF
Fr126,000
1 McDonald s xStock(MCDX) ke LAK
6,521,739
1 McDonald s xStock(MCDX) ke LKR
රු91,461
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MDL
L5,100
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MGA
Ar1,351,350
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MOP
P2,400
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MVR
4,620
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MWK
MK520,833
1 McDonald s xStock(MCDX) ke MZN
MT19,185
1 McDonald s xStock(MCDX) ke NPR
रु42,510
1 McDonald s xStock(MCDX) ke PYG
2,127,600
1 McDonald s xStock(MCDX) ke RWF
Fr435,300
1 McDonald s xStock(MCDX) ke SBD
$2,469
1 McDonald s xStock(MCDX) ke SCR
4,515
1 McDonald s xStock(MCDX) ke SRD
$11,550
1 McDonald s xStock(MCDX) ke SVC
$2,622
1 McDonald s xStock(MCDX) ke SZL
L5,208
1 McDonald s xStock(MCDX) ke TMT
m1,050
1 McDonald s xStock(MCDX) ke TND
د.ت887.7
1 McDonald s xStock(MCDX) ke TTD
$2,031
1 McDonald s xStock(MCDX) ke UGX
Sh1,048,800
1 McDonald s xStock(MCDX) ke XAF
Fr170,100
1 McDonald s xStock(MCDX) ke XCD
$810
1 McDonald s xStock(MCDX) ke XOF
Fr170,100
1 McDonald s xStock(MCDX) ke XPF
Fr30,900
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BWP
P4,035
1 McDonald s xStock(MCDX) ke BZD
$603
1 McDonald s xStock(MCDX) ke CVE
$28,752
1 McDonald s xStock(MCDX) ke DJF
Fr53,100
1 McDonald s xStock(MCDX) ke DOP
$19,293
1 McDonald s xStock(MCDX) ke DZD
د.ج39,168
1 McDonald s xStock(MCDX) ke FJD
$684
1 McDonald s xStock(MCDX) ke GNF
Fr2,608,500
1 McDonald s xStock(MCDX) ke GTQ
Q2,298
1 McDonald s xStock(MCDX) ke GYD
$62,748
1 McDonald s xStock(MCDX) ke ISK
kr37,800

Sumber Daya McDonald s xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai McDonald s xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi McDonald s xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang McDonald s xStock

Berapa nilai McDonald s xStock (MCDX) hari ini?
Harga live MCDX dalam USD adalah 300 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MCDX ke USD saat ini?
Harga MCDX ke USD saat ini adalah $ 300. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar McDonald s xStock?
Kapitalisasi pasar MCDX adalah $ 828.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MCDX?
Suplai beredar MCDX adalah 2.76K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MCDX?
MCDX mencapai harga ATH sebesar 319.1120635657469 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MCDX?
MCDX mencapai harga ATL 293.2122259186859 USD.
Berapa volume perdagangan MCDX?
Volume perdagangan 24 jam live MCDX adalah $ 55.80K USD.
Akankah harga MCDX naik lebih tinggi tahun ini?
MCDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MCDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:41:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MCDX ke USD

Jumlah

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 300 USD

Perdagangkan MCDX

MCDX/USDT
$300.11
$300.11
-2.18%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

