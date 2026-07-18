Analisis Teknis Memecoin (MEME) Hari Ini Halaman Analisis Memecoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MEME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Memecoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Memecoin (MEME) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0005225 -- -1.53% -0.65% -8.53%

Indikator Teknikal Memecoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Memecoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 5 Beli 12 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0005218 0.0005218 R2 0.0005218 0.0005217 R1 0.0005217 0.0005217 PP 0.0005217 0.0005217 S1 0.0005216 0.0005216 S2 0.0005216 0.0005216 S3 0.0005215 0.0005216

Sinyal Pasar Memecoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.32M $19.00 M $19.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Memecoin Aliran Masuk Bersih Harga MEMEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 -$0.09 M 0.00 2026-07-24 $0.04 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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