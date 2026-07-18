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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Memecoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Memecoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Memecoin (MEME) Hari Ini

Analisis Teknis Memecoin (MEME) Hari Ini

Halaman Analisis Memecoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MEME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Memecoin di bawah ini.

Perubahan Harga Memecoin (MEME)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0005225---1.53%-0.65%-8.53%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Memecoin

Indikator Teknikal Memecoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Memecoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 5
Beli 12
Moving Averages:BeliJual 3Netral 1Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0005218
0.0005218
R2
0.0005218
0.0005217
R1
0.0005217
0.0005217
PP
0.0005217
0.0005217
S1
0.0005216
0.0005216
S2
0.0005216
0.0005216
S3
0.0005215
0.0005216

Sinyal Pasar Memecoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.32M
$19.00 M
$19.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Memecoin

Aliran Masuk BersihHarga MEMEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25-$0.09 M0.00
2026-07-24$0.04 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Memecoin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Memecoin (MEME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Memecoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MEME/USDT
$0.0005223
$0.0005223$0.0005223
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MEME = 0.0005225 USD

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