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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cat in a dogs world, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cat in a dogs world, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis cat in a dogs world (MEW) Hari Ini

Analisis Teknis cat in a dogs world (MEW) Hari Ini

Halaman Analisis cat in a dogs world menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MEW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis cat in a dogs world di bawah ini.

Perubahan Harga cat in a dogs world (MEW)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0003518---2.66%-3.41%-41.18%
Ketahui selengkapnya tentang Harga cat in a dogs world

Indikator Teknikal Cat in a dogs world

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cat in a dogs world di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 3
Beli 10
Moving Averages:JualJual 10Netral 1Beli 3
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0003515
0.0003515
R2
0.0003515
0.0003514
R1
0.0003514
0.0003514
PP
0.0003514
0.0003514
S1
0.0003513
0.0003513
S2
0.0003513
0.0003513
S3
0.0003512
0.0003513

Sinyal Pasar Cat in a dogs world

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.00M
$4.81 M
$4.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Cat in a dogs world

Aliran Masuk BersihHarga MEWUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.06 M0.00
2026-07-26$0.01 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar cat in a dogs world (MEW) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MEW/USDT
$0.0003518
$0.0003518$0.0003518
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MEW = 0.0003518 USD

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