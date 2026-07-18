Analisis Teknis cat in a dogs world (MEW) Hari Ini Halaman Analisis cat in a dogs world menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MEW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis cat in a dogs world di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga cat in a dogs world (MEW) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0003518 -- -2.66% -3.41% -41.18%

Indikator Teknikal Cat in a dogs world

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cat in a dogs world di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 3 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 1 Beli 3 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0003515 0.0003515 R2 0.0003515 0.0003514 R1 0.0003514 0.0003514 PP 0.0003514 0.0003514 S1 0.0003513 0.0003513 S2 0.0003513 0.0003513 S3 0.0003512 0.0003513

Sinyal Pasar Cat in a dogs world Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.00M $4.81 M $4.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Cat in a dogs world Aliran Masuk Bersih Harga MEWUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.06 M 0.00 2026-07-26 $0.01 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 $0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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