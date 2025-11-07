Apa yang dimaksud dengan Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth. Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Berapa nilai Project Merlin (MRLN) hari ini? Harga live MRLN dalam USD adalah 0.008 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MRLN ke USD saat ini? $ 0.008 . Berapa kapitalisasi pasar Project Merlin? Kapitalisasi pasar MRLN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MRLN? Suplai beredar MRLN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MRLN? MRLN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MRLN? MRLN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan MRLN? Volume perdagangan 24 jam live MRLN adalah $ 0.00 USD .

