Harga live Project Merlin hari ini adalah 0.008 USD. Lacak informasi harga aktual MRLN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MRLN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Project Merlin(MRLN)

Harga Live 1 MRLN ke USD:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Project Merlin (MRLN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:51:55 (UTC+8)

Informasi Harga Project Merlin (MRLN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Low 24 Jam
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
High 24 Jam

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Harga aktual Project Merlin (MRLN) adalah $ 0.008. Selama 24 jam terakhir, MRLN diperdagangkan antara low $ 0.008 dan high $ 0.008, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMRLN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MRLN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Kapitalisasi Pasar Project Merlin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar MRLN adalah --, dan total suplainya sebesar 800000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.40M.

Riwayat Harga Project Merlin (MRLN) USD

Pantau perubahan harga Project Merlin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.004562+132.69%
60 Hari$ -0.017-68.00%
90 Hari$ -0.017-68.00%
Perubahan Harga Project Merlin Hari Ini

Hari ini, MRLN tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Project Merlin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.004562 (+132.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Project Merlin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MRLN terlihat mengalami perubahan $ -0.017 (-68.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Project Merlin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.017 (-68.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Project Merlin (MRLN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Project Merlin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Project Merlin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MRLN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Project Merlin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Project Merlin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Project Merlin (USD)

Berapa nilai Project Merlin (MRLN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Project Merlin (MRLN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Project Merlin.

Cek prediksi harga Project Merlin sekarang!

Tokenomi Project Merlin (MRLN)

Memahami tokenomi Project Merlin (MRLN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MRLN sekarang!

Cara membeli Project Merlin (MRLN)

Ingin mengetahui cara membeli Project Merlin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Project Merlin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Project Merlin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Project Merlin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Project Merlin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Project Merlin

Berapa nilai Project Merlin (MRLN) hari ini?
Harga live MRLN dalam USD adalah 0.008 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MRLN ke USD saat ini?
Harga MRLN ke USD saat ini adalah $ 0.008. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Project Merlin?
Kapitalisasi pasar MRLN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MRLN?
Suplai beredar MRLN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MRLN?
MRLN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MRLN?
MRLN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MRLN?
Volume perdagangan 24 jam live MRLN adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga MRLN naik lebih tinggi tahun ini?
MRLN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MRLN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Project Merlin (MRLN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

