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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NAVI Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NAVI Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis NAVI Protocol (NAVX) Hari Ini

Analisis Teknis NAVI Protocol (NAVX) Hari Ini

Halaman Analisis NAVI Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NAVX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis NAVI Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga NAVI Protocol (NAVX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008511---17.15%+18.88%-2.95%
Ketahui selengkapnya tentang Harga NAVI Protocol

Aliran Modal NAVI Protocol

Aliran Masuk BersihHarga NAVXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi NAVI Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar NAVI Protocol (NAVX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume NAVI Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NAVX/USDT
$0.008511
$0.008511$0.008511
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NAVX = 0.008511 USD

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