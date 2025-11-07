BursaDEX+
Harga live First Neiro on ETH hari ini adalah 0.00015078 USD. Lacak informasi harga aktual NEIROCTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEIROCTO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEIROCTO

Info Harga NEIROCTO

Penjelasan NEIROCTO

Situs Web Resmi NEIROCTO

Tokenomi NEIROCTO

Prakiraan Harga NEIROCTO

Riwayat NEIROCTO

Panduan Membeli NEIROCTO

Konverter NEIROCTO ke Mata Uang Fiat

Logo First Neiro on ETH

Harga First Neiro on ETH(NEIROCTO)

Harga Live 1 NEIROCTO ke USD:

$0.0001507
$0.0001507$0.0001507
+1.76%1D
USD
Grafik Harga Live First Neiro on ETH (NEIROCTO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:11:07 (UTC+8)

Informasi Harga First Neiro on ETH (NEIROCTO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00014475
$ 0.00014475$ 0.00014475
Low 24 Jam
$ 0.00015883
$ 0.00015883$ 0.00015883
High 24 Jam

$ 0.00014475
$ 0.00014475$ 0.00014475

$ 0.00015883
$ 0.00015883$ 0.00015883

$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308

$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167

+0.42%

+1.76%

-11.00%

-11.00%

Harga aktual First Neiro on ETH (NEIROCTO) adalah $ 0.00015078. Selama 24 jam terakhir, NEIROCTO diperdagangkan antara low $ 0.00014475 dan high $ 0.00015883, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEIROCTO adalah $ 0.003092736459733308, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000002433929875167.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEIROCTO telah berubah sebesar +0.42% selama 1 jam terakhir, +1.76% selama 24 jam, dan -11.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar First Neiro on ETH (NEIROCTO)

No.385

$ 63.43M
$ 63.43M$ 63.43M

$ 67.99K
$ 67.99K$ 67.99K

$ 63.43M
$ 63.43M$ 63.43M

420.68B
420.68B 420.68B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

99.99%

ETH

Kapitalisasi Pasar First Neiro on ETH saat ini adalah $ 63.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.99K. Suplai beredar NEIROCTO adalah 420.68B, dan total suplainya sebesar 420690000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.43M.

Riwayat Harga First Neiro on ETH (NEIROCTO) USD

Pantau perubahan harga First Neiro on ETH untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000026064+1.76%
30 Days$ -0.00011824-43.96%
60 Hari$ -0.00019975-56.99%
90 Hari$ -0.00025745-63.07%
Perubahan Harga First Neiro on ETH Hari Ini

Hari ini, NEIROCTO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000026064 (+1.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga First Neiro on ETH 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00011824 (-43.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga First Neiro on ETH 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEIROCTO terlihat mengalami perubahan $ -0.00019975 (-56.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga First Neiro on ETH 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00025745 (-63.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari First Neiro on ETH (NEIROCTO)?

Lihat halaman Riwayat Harga First Neiro on ETH sekarang.

Apa yang dimaksud dengan First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi First Neiro on ETH Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEIROCTO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang First Neiro on ETH di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli First Neiro on ETH dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga First Neiro on ETH (USD)

Berapa nilai First Neiro on ETH (NEIROCTO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda First Neiro on ETH (NEIROCTO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk First Neiro on ETH.

Cek prediksi harga First Neiro on ETH sekarang!

Tokenomi First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Memahami tokenomi First Neiro on ETH (NEIROCTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEIROCTO sekarang!

Cara membeli First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Ingin mengetahui cara membeli First Neiro on ETH? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli First Neiro on ETH di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEIROCTO ke Mata Uang Lokal

1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke VND
3.9677757
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke AUD
A$0.0002322012
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke GBP
0.0001145928
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke EUR
0.0001296708
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke USD
$0.00015078
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MYR
RM0.0006302604
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke TRY
0.006347838
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke JPY
¥0.02306934
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke ARS
ARS$0.2188375686
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke RUB
0.0122478594
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke INR
0.0133696626
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke IDR
Rp2.5129989948
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke PHP
0.0088990356
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke EGP
￡E.0.007131894
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BRL
R$0.000806673
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke CAD
C$0.0002125998
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BDT
0.0183966678
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke NGN
0.2169482952
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke COP
$0.5776999998
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke ZAR
R.0.0026205564
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke UAH
0.0063418068
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke TZS
T.Sh.0.37046646
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke VES
Bs0.03422706
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke CLP
$0.14218554
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke PKR
Rs0.0426164592
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke KZT
0.0793148034
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke THB
฿0.0048867798
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke TWD
NT$0.0046726722
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke AED
د.إ0.0005533626
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke CHF
Fr0.000120624
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke HKD
HK$0.0011715606
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke AMD
֏0.057658272
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MAD
.د.م0.001402254
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MXN
$0.0028014924
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke SAR
ريال0.000565425
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke ETB
Br0.0231432222
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke KES
KSh0.0194747448
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke JOD
د.أ0.00010690302
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke PLN
0.0005548704
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke RON
лв0.000663432
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke SEK
kr0.0014414568
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BGN
лв0.0002548182
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke HUF
Ft0.0504102774
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke CZK
0.0031784424
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke KWD
د.ك0.00004613868
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke ILS
0.0004930506
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BOB
Bs0.001040382
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke AZN
0.000256326
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke TJS
SM0.0013901916
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke GEL
0.0004086138
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke AOA
Kz0.137571672
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BHD
.د.ب0.00005669328
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BMD
$0.00015078
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke DKK
kr0.0009740388
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke HNL
L0.0039624984
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MUR
0.00693588
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke NAD
$0.0026190486
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke NOK
kr0.001537956
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke NZD
$0.0002668806
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke PAB
B/.0.00015078
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke PGK
K0.0006438306
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke QAR
ر.ق0.0005488392
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke RSD
дин.0.0153102012
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke UZS
soʻm1.7949997128
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke ALL
L0.0126459186
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke ANG
ƒ0.0002698962
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke AWG
ƒ0.000271404
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BBD
$0.00030156
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BAM
KM0.0002548182
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BIF
Fr0.44465022
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BND
$0.000196014
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BSD
$0.00015078
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke JMD
$0.024177573
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke KHR
0.6055415268
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke KMF
Fr0.0633276
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke LAK
3.2778260214
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke LKR
රු0.0459682986
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MDL
L0.0025798458
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MGA
Ar0.67918851
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MOP
P0.00120624
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MVR
0.002322012
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MWK
MK0.261316818
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke MZN
MT0.009642381
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke NPR
रु0.021365526
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke PYG
1.06933176
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke RWF
Fr0.21878178
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke SBD
$0.0012394116
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke SCR
0.002269239
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke SRD
$0.00580503
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke SVC
$0.0013178172
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke SZL
L0.0026175408
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke TMT
m0.00052773
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke TND
د.ت0.00044615802
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke TTD
$0.0010207806
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke UGX
Sh0.52712688
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke XAF
Fr0.08564304
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke XCD
$0.000407106
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke XOF
Fr0.08564304
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke XPF
Fr0.01553034
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BWP
P0.002027991
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke BZD
$0.0003030678
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke CVE
$0.0144507552
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke DJF
Fr0.02668806
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke DOP
$0.0096966618
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke DZD
د.ج0.0196828212
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke FJD
$0.0003437784
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke GNF
Fr1.3110321
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke GTQ
Q0.0011549748
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke GYD
$0.0315371448
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) ke ISK
kr0.01899828

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai First Neiro on ETH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi First Neiro on ETH
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang First Neiro on ETH

Berapa nilai First Neiro on ETH (NEIROCTO) hari ini?
Harga live NEIROCTO dalam USD adalah 0.00015078 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEIROCTO ke USD saat ini?
Harga NEIROCTO ke USD saat ini adalah $ 0.00015078. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar First Neiro on ETH?
Kapitalisasi pasar NEIROCTO adalah $ 63.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEIROCTO?
Suplai beredar NEIROCTO adalah 420.68B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEIROCTO?
NEIROCTO mencapai harga ATH sebesar 0.003092736459733308 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEIROCTO?
NEIROCTO mencapai harga ATL 0.000002433929875167 USD.
Berapa volume perdagangan NEIROCTO?
Volume perdagangan 24 jam live NEIROCTO adalah $ 67.99K USD.
Akankah harga NEIROCTO naik lebih tinggi tahun ini?
NEIROCTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEIROCTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:11:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

