Apa yang dimaksud dengan First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan untuk membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NEIROCTO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang First Neiro on ETH di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli First Neiro on ETH dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga First Neiro on ETH (USD)

Berapa nilai First Neiro on ETH (NEIROCTO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda First Neiro on ETH (NEIROCTO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Cek prediksi harga First Neiro on ETH sekarang!

Tokenomi First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Memahami tokenomi First Neiro on ETH (NEIROCTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEIROCTO sekarang!

Cara membeli First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Ingin mengetahui cara membeli First Neiro on ETH? Prosesnya mudah dan tidak repot!

NEIROCTO ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya First Neiro on ETH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai First Neiro on ETH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang First Neiro on ETH Berapa nilai First Neiro on ETH (NEIROCTO) hari ini? Harga live NEIROCTO dalam USD adalah 0.00015078 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NEIROCTO ke USD saat ini? $ 0.00015078 . Cobalah Harga NEIROCTO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar First Neiro on ETH? Kapitalisasi pasar NEIROCTO adalah $ 63.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NEIROCTO? Suplai beredar NEIROCTO adalah 420.68B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NEIROCTO? NEIROCTO mencapai harga ATH sebesar 0.003092736459733308 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NEIROCTO? NEIROCTO mencapai harga ATL 0.000002433929875167 USD . Berapa volume perdagangan NEIROCTO? Volume perdagangan 24 jam live NEIROCTO adalah $ 67.99K USD . Akankah harga NEIROCTO naik lebih tinggi tahun ini? NEIROCTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEIROCTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

