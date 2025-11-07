BursaDEX+
Harga live NEO hari ini adalah 4.934 USD. Lacak informasi harga aktual NEO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEO

Info Harga NEO

Penjelasan NEO

Whitepaper NEO

Situs Web Resmi NEO

Tokenomi NEO

Prakiraan Harga NEO

Riwayat NEO

Panduan Membeli NEO

Konverter NEO ke Mata Uang Fiat

Spot NEO

Futures USDT-M NEO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NEO

Harga NEO(NEO)

Harga Live 1 NEO ke USD:

$4.923
+4.32%1D
USD
Grafik Harga Live NEO (NEO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:01:11 (UTC+8)

Informasi Harga NEO (NEO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4.666
Low 24 Jam
$ 4.961
High 24 Jam

$ 4.666
$ 4.961
$ 196.85299682617188
$ 0.07228679955005646
+0.32%

+4.32%

+0.16%

+0.16%

Harga aktual NEO (NEO) adalah $ 4.934. Selama 24 jam terakhir, NEO diperdagangkan antara low $ 4.666 dan high $ 4.961, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEO adalah $ 196.85299682617188, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07228679955005646.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEO telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, +4.32% selama 24 jam, dan +0.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NEO (NEO)

No.127

$ 348.04M
$ 1.85M
$ 493.40M
70.54M
100,000,000
0.01%

2014-06-01 00:00:00

$ 0.159
NONE

Kapitalisasi Pasar NEO saat ini adalah $ 348.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.85M. Suplai beredar NEO adalah 70.54M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 493.40M.

Riwayat Harga NEO (NEO) USD

Pantau perubahan harga NEO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.20387+4.32%
30 Days$ -1.261-20.36%
60 Hari$ -1.729-25.95%
90 Hari$ -1.519-23.54%
Perubahan Harga NEO Hari Ini

Hari ini, NEO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.20387 (+4.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NEO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.261 (-20.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NEO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEO terlihat mengalami perubahan $ -1.729 (-25.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NEO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.519 (-23.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NEO (NEO)?

Lihat halaman Riwayat Harga NEO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NEO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NEO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NEO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NEO (USD)

Berapa nilai NEO (NEO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NEO (NEO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEO.

Cek prediksi harga NEO sekarang!

Tokenomi NEO (NEO)

Memahami tokenomi NEO (NEO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEO sekarang!

Cara membeli NEO (NEO)

Ingin mengetahui cara membeli NEO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NEO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEO ke Mata Uang Lokal

1 NEO(NEO) ke VND
129,838.21
1 NEO(NEO) ke AUD
A$7.59836
1 NEO(NEO) ke GBP
3.74984
1 NEO(NEO) ke EUR
4.24324
1 NEO(NEO) ke USD
$4.934
1 NEO(NEO) ke MYR
RM20.57478
1 NEO(NEO) ke TRY
208.2148
1 NEO(NEO) ke JPY
¥754.902
1 NEO(NEO) ke ARS
ARS$7,161.05958
1 NEO(NEO) ke RUB
400.83816
1 NEO(NEO) ke INR
437.49778
1 NEO(NEO) ke IDR
Rp82,233.30044
1 NEO(NEO) ke PHP
291.45138
1 NEO(NEO) ke EGP
￡E.233.3782
1 NEO(NEO) ke BRL
R$26.3969
1 NEO(NEO) ke CAD
C$6.95694
1 NEO(NEO) ke BDT
601.99734
1 NEO(NEO) ke NGN
7,099.23656
1 NEO(NEO) ke COP
$18,904.17694
1 NEO(NEO) ke ZAR
R.85.75292
1 NEO(NEO) ke UAH
207.52404
1 NEO(NEO) ke TZS
T.Sh.12,122.838
1 NEO(NEO) ke VES
Bs1,120.018
1 NEO(NEO) ke CLP
$4,652.762
1 NEO(NEO) ke PKR
Rs1,394.54576
1 NEO(NEO) ke KZT
2,595.43202
1 NEO(NEO) ke THB
฿159.8616
1 NEO(NEO) ke TWD
NT$152.90466
1 NEO(NEO) ke AED
د.إ18.10778
1 NEO(NEO) ke CHF
Fr3.9472
1 NEO(NEO) ke HKD
HK$38.33718
1 NEO(NEO) ke AMD
֏1,886.7616
1 NEO(NEO) ke MAD
.د.م45.8862
1 NEO(NEO) ke MXN
$91.67372
1 NEO(NEO) ke SAR
ريال18.5025
1 NEO(NEO) ke ETB
Br759.29326
1 NEO(NEO) ke KES
KSh637.17676
1 NEO(NEO) ke JOD
د.أ3.498206
1 NEO(NEO) ke PLN
18.15712
1 NEO(NEO) ke RON
лв21.7096
1 NEO(NEO) ke SEK
kr47.26772
1 NEO(NEO) ke BGN
лв8.33846
1 NEO(NEO) ke HUF
Ft1,652.34726
1 NEO(NEO) ke CZK
104.05806
1 NEO(NEO) ke KWD
د.ك1.509804
1 NEO(NEO) ke ILS
16.13418
1 NEO(NEO) ke BOB
Bs34.0446
1 NEO(NEO) ke AZN
8.3878
1 NEO(NEO) ke TJS
SM45.49148
1 NEO(NEO) ke GEL
13.37114
1 NEO(NEO) ke AOA
Kz4,522.45506
1 NEO(NEO) ke BHD
.د.ب1.860118
1 NEO(NEO) ke BMD
$4.934
1 NEO(NEO) ke DKK
kr31.92298
1 NEO(NEO) ke HNL
L129.96156
1 NEO(NEO) ke MUR
226.66796
1 NEO(NEO) ke NAD
$85.70358
1 NEO(NEO) ke NOK
kr50.37614
1 NEO(NEO) ke NZD
$8.73318
1 NEO(NEO) ke PAB
B/.4.934
1 NEO(NEO) ke PGK
K20.7228
1 NEO(NEO) ke QAR
ر.ق17.95976
1 NEO(NEO) ke RSD
дин.501.24506
1 NEO(NEO) ke UZS
soʻm59,445.76946
1 NEO(NEO) ke ALL
L413.7159
1 NEO(NEO) ke ANG
ƒ8.83186
1 NEO(NEO) ke AWG
ƒ8.8812
1 NEO(NEO) ke BBD
$9.868
1 NEO(NEO) ke BAM
KM8.33846
1 NEO(NEO) ke BIF
Fr14,550.366
1 NEO(NEO) ke BND
$6.4142
1 NEO(NEO) ke BSD
$4.934
1 NEO(NEO) ke JMD
$791.1669
1 NEO(NEO) ke KHR
19,815.24004
1 NEO(NEO) ke KMF
Fr2,072.28
1 NEO(NEO) ke LAK
107,260.86742
1 NEO(NEO) ke LKR
රු1,504.22858
1 NEO(NEO) ke MDL
L83.878
1 NEO(NEO) ke MGA
Ar22,225.203
1 NEO(NEO) ke MOP
P39.472
1 NEO(NEO) ke MVR
75.9836
1 NEO(NEO) ke MWK
MK8,565.96674
1 NEO(NEO) ke MZN
MT315.5293
1 NEO(NEO) ke NPR
रु699.1478
1 NEO(NEO) ke PYG
34,991.928
1 NEO(NEO) ke RWF
Fr7,159.234
1 NEO(NEO) ke SBD
$40.60682
1 NEO(NEO) ke SCR
69.076
1 NEO(NEO) ke SRD
$189.959
1 NEO(NEO) ke SVC
$43.12316
1 NEO(NEO) ke SZL
L85.65424
1 NEO(NEO) ke TMT
m17.269
1 NEO(NEO) ke TND
د.ت14.599706
1 NEO(NEO) ke TTD
$33.40318
1 NEO(NEO) ke UGX
Sh17,249.264
1 NEO(NEO) ke XAF
Fr2,802.512
1 NEO(NEO) ke XCD
$13.3218
1 NEO(NEO) ke XOF
Fr2,802.512
1 NEO(NEO) ke XPF
Fr508.202
1 NEO(NEO) ke BWP
P66.3623
1 NEO(NEO) ke BZD
$9.91734
1 NEO(NEO) ke CVE
$472.87456
1 NEO(NEO) ke DJF
Fr873.318
1 NEO(NEO) ke DOP
$317.30554
1 NEO(NEO) ke DZD
د.ج643.78832
1 NEO(NEO) ke FJD
$11.24952
1 NEO(NEO) ke GNF
Fr42,901.13
1 NEO(NEO) ke GTQ
Q37.79444
1 NEO(NEO) ke GYD
$1,031.99544
1 NEO(NEO) ke ISK
kr621.684

Sumber Daya NEO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NEO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NEO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NEO

Berapa nilai NEO (NEO) hari ini?
Harga live NEO dalam USD adalah 4.934 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEO ke USD saat ini?
Harga NEO ke USD saat ini adalah $ 4.934. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NEO?
Kapitalisasi pasar NEO adalah $ 348.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEO?
Suplai beredar NEO adalah 70.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEO?
NEO mencapai harga ATH sebesar 196.85299682617188 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEO?
NEO mencapai harga ATL 0.07228679955005646 USD.
Berapa volume perdagangan NEO?
Volume perdagangan 24 jam live NEO adalah $ 1.85M USD.
Akankah harga NEO naik lebih tinggi tahun ini?
NEO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NEO (NEO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

