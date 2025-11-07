BursaDEX+
Harga live Omnity Network hari ini adalah 0.0729 USD. Lacak informasi harga aktual OCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OCT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Omnity Network

Harga Omnity Network(OCT)

Harga Live 1 OCT ke USD:

-2.05%1D
USD
Grafik Harga Live Omnity Network (OCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:45 (UTC+8)

Informasi Harga Omnity Network (OCT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual Omnity Network (OCT) adalah $ 0.0729. Selama 24 jam terakhir, OCT diperdagangkan antara low $ 0.06254 dan high $ 0.07636, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOCT adalah $ 7.02358152056363, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03422018341808665.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OCT telah berubah sebesar -0.51% selama 1 jam terakhir, -2.05% selama 24 jam, dan +53.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Omnity Network (OCT)

No.1285

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

$ 57.76K
$ 57.76K$ 57.76K

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Omnity Network saat ini adalah $ 7.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.76K. Suplai beredar OCT adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.29M.

Riwayat Harga Omnity Network (OCT) USD

Pantau perubahan harga Omnity Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0015257-2.05%
30 Days$ -0.00606-7.68%
60 Hari$ -0.02133-22.64%
90 Hari$ +0.02244+44.47%
Perubahan Harga Omnity Network Hari Ini

Hari ini, OCT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0015257 (-2.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Omnity Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00606 (-7.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Omnity Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OCT terlihat mengalami perubahan $ -0.02133 (-22.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Omnity Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02244 (+44.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Omnity Network (OCT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Omnity Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Omnity Network (OCT)

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Omnity Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OCT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Omnity Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Omnity Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Omnity Network (USD)

Berapa nilai Omnity Network (OCT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Omnity Network (OCT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Omnity Network.

Cek prediksi harga Omnity Network sekarang!

Tokenomi Omnity Network (OCT)

Memahami tokenomi Omnity Network (OCT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OCT sekarang!

Cara membeli Omnity Network (OCT)

Ingin mengetahui cara membeli Omnity Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Omnity Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OCT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Omnity Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Omnity Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Omnity Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Omnity Network

Berapa nilai Omnity Network (OCT) hari ini?
Harga live OCT dalam USD adalah 0.0729 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OCT ke USD saat ini?
Harga OCT ke USD saat ini adalah $ 0.0729. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Omnity Network?
Kapitalisasi pasar OCT adalah $ 7.29M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OCT?
Suplai beredar OCT adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OCT?
OCT mencapai harga ATH sebesar 7.02358152056363 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OCT?
OCT mencapai harga ATL 0.03422018341808665 USD.
Berapa volume perdagangan OCT?
Volume perdagangan 24 jam live OCT adalah $ 57.76K USD.
Akankah harga OCT naik lebih tinggi tahun ini?
OCT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OCT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:45 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

