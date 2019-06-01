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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Harmony, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Harmony, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Harmony (ONE) Hari Ini

Analisis Teknis Harmony (ONE) Hari Ini

Halaman Analisis Harmony menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ONE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Harmony di bawah ini.

Perubahan Harga Harmony (ONE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001256--+10.46%+2.36%-45.06%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Harmony

Indikator Teknikal Harmony

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Harmony di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 6
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:Strong SellJual 6Netral 5Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001257
0.001257
R2
0.001257
0.001256
R1
0.001256
0.001256
PP
0.001256
0.001256
S1
0.001255
0.001255
S2
0.001255
0.001255
S3
0.001254
0.001255

Sinyal Pasar Harmony

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.23M
$2.56 M
$2.33 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.18 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.02 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Harmony

Aliran Masuk BersihHarga ONEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.03 M0.00
2026-07-26-$0.01 M0.00
2026-07-25-$0.05 M0.00
2026-07-24-$0.07 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Harmony (ONE) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ONE/USDT
$0.001258
$0.001258$0.001258
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ONE = 0.001256 USD

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