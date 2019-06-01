Analisis Teknis Harmony (ONE) Hari Ini Halaman Analisis Harmony menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ONE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Harmony di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Harmony (ONE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001256 -- +10.46% +2.36% -45.06%

Indikator Teknikal Harmony

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Harmony di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 6 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 6 Netral 5 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001257 0.001257 R2 0.001257 0.001256 R1 0.001256 0.001256 PP 0.001256 0.001256 S1 0.001255 0.001255 S2 0.001255 0.001255 S3 0.001254 0.001255

Sinyal Pasar Harmony Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.23M $2.56 M $2.33 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.18 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $3.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Harmony Aliran Masuk Bersih Harga ONEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.03 M 0.00 2026-07-26 -$0.01 M 0.00 2026-07-25 -$0.05 M 0.00 2026-07-24 -$0.07 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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