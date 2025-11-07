Apa yang dimaksud dengan OORT (OORT)

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

Tokenomi OORT (OORT)

Memahami tokenomi OORT (OORT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OORT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OORT Berapa nilai OORT (OORT) hari ini? Harga live OORT dalam USD adalah 0.0268 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OORT ke USD saat ini? $ 0.0268 . Cobalah Harga OORT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OORT? Kapitalisasi pasar OORT adalah $ 16.90M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OORT? Suplai beredar OORT adalah 630.53M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OORT? OORT mencapai harga ATH sebesar 1.1845033831215028 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OORT? OORT mencapai harga ATL 0.02149204573142017 USD . Berapa volume perdagangan OORT? Volume perdagangan 24 jam live OORT adalah $ 296.84K USD . Akankah harga OORT naik lebih tinggi tahun ini? OORT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OORT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

