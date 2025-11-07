BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live OORT hari ini adalah 0.0268 USD. Lacak informasi harga aktual OORT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OORT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live OORT hari ini adalah 0.0268 USD. Lacak informasi harga aktual OORT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OORT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OORT

Info Harga OORT

Penjelasan OORT

Whitepaper OORT

Situs Web Resmi OORT

Tokenomi OORT

Prakiraan Harga OORT

Riwayat OORT

Panduan Membeli OORT

Konverter OORT ke Mata Uang Fiat

Spot OORT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OORT

Harga OORT(OORT)

Harga Live 1 OORT ke USD:

$0.0267
$0.0267$0.0267
-2.19%1D
USD
Grafik Harga Live OORT (OORT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:48:42 (UTC+8)

Informasi Harga OORT (OORT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0262
$ 0.0262$ 0.0262
Low 24 Jam
$ 0.029
$ 0.029$ 0.029
High 24 Jam

$ 0.0262
$ 0.0262$ 0.0262

$ 0.029
$ 0.029$ 0.029

$ 1.1845033831215028
$ 1.1845033831215028$ 1.1845033831215028

$ 0.02149204573142017
$ 0.02149204573142017$ 0.02149204573142017

-3.25%

-2.19%

-19.52%

-19.52%

Harga aktual OORT (OORT) adalah $ 0.0268. Selama 24 jam terakhir, OORT diperdagangkan antara low $ 0.0262 dan high $ 0.029, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOORT adalah $ 1.1845033831215028, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02149204573142017.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OORT telah berubah sebesar -3.25% selama 1 jam terakhir, -2.19% selama 24 jam, dan -19.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OORT (OORT)

No.860

$ 16.90M
$ 16.90M$ 16.90M

$ 296.84K
$ 296.84K$ 296.84K

$ 53.60M
$ 53.60M$ 53.60M

630.53M
630.53M 630.53M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

31.52%

OORT

Kapitalisasi Pasar OORT saat ini adalah $ 16.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 296.84K. Suplai beredar OORT adalah 630.53M, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 53.60M.

Riwayat Harga OORT (OORT) USD

Pantau perubahan harga OORT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000598-2.19%
30 Days$ -0.0294-52.32%
60 Hari$ -0.0055-17.03%
90 Hari$ -0.0026-8.85%
Perubahan Harga OORT Hari Ini

Hari ini, OORT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000598 (-2.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OORT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0294 (-52.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OORT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OORT terlihat mengalami perubahan $ -0.0055 (-17.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OORT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0026 (-8.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OORT (OORT)?

Lihat halaman Riwayat Harga OORT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OORT (OORT)

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

OORT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OORT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OORT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OORT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OORT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OORT (USD)

Berapa nilai OORT (OORT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OORT (OORT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OORT.

Cek prediksi harga OORT sekarang!

Tokenomi OORT (OORT)

Memahami tokenomi OORT (OORT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OORT sekarang!

Cara membeli OORT (OORT)

Ingin mengetahui cara membeli OORT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OORT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OORT ke Mata Uang Lokal

1 OORT(OORT) ke VND
705.242
1 OORT(OORT) ke AUD
A$0.041272
1 OORT(OORT) ke GBP
0.020368
1 OORT(OORT) ke EUR
0.023048
1 OORT(OORT) ke USD
$0.0268
1 OORT(OORT) ke MYR
RM0.112024
1 OORT(OORT) ke TRY
1.130692
1 OORT(OORT) ke JPY
¥4.0736
1 OORT(OORT) ke ARS
ARS$38.896716
1 OORT(OORT) ke RUB
2.176964
1 OORT(OORT) ke INR
2.376356
1 OORT(OORT) ke IDR
Rp446.666488
1 OORT(OORT) ke PHP
1.581736
1 OORT(OORT) ke EGP
￡E.1.267372
1 OORT(OORT) ke BRL
R$0.143112
1 OORT(OORT) ke CAD
C$0.037788
1 OORT(OORT) ke BDT
3.269868
1 OORT(OORT) ke NGN
38.560912
1 OORT(OORT) ke COP
$102.681788
1 OORT(OORT) ke ZAR
R.0.465516
1 OORT(OORT) ke UAH
1.127208
1 OORT(OORT) ke TZS
T.Sh.65.8476
1 OORT(OORT) ke VES
Bs6.0836
1 OORT(OORT) ke CLP
$25.2724
1 OORT(OORT) ke PKR
Rs7.574752
1 OORT(OORT) ke KZT
14.097604
1 OORT(OORT) ke THB
฿0.86832
1 OORT(OORT) ke TWD
NT$0.830532
1 OORT(OORT) ke AED
د.إ0.098356
1 OORT(OORT) ke CHF
Fr0.02144
1 OORT(OORT) ke HKD
HK$0.208236
1 OORT(OORT) ke AMD
֏10.24832
1 OORT(OORT) ke MAD
.د.م0.24924
1 OORT(OORT) ke MXN
$0.497676
1 OORT(OORT) ke SAR
ريال0.1005
1 OORT(OORT) ke ETB
Br4.124252
1 OORT(OORT) ke KES
KSh3.461488
1 OORT(OORT) ke JOD
د.أ0.0190012
1 OORT(OORT) ke PLN
0.098356
1 OORT(OORT) ke RON
лв0.11792
1 OORT(OORT) ke SEK
kr0.256476
1 OORT(OORT) ke BGN
лв0.045292
1 OORT(OORT) ke HUF
Ft8.960044
1 OORT(OORT) ke CZK
0.564408
1 OORT(OORT) ke KWD
د.ك0.0082008
1 OORT(OORT) ke ILS
0.087636
1 OORT(OORT) ke BOB
Bs0.18492
1 OORT(OORT) ke AZN
0.04556
1 OORT(OORT) ke TJS
SM0.247096
1 OORT(OORT) ke GEL
0.072628
1 OORT(OORT) ke AOA
Kz24.564612
1 OORT(OORT) ke BHD
.د.ب0.0100768
1 OORT(OORT) ke BMD
$0.0268
1 OORT(OORT) ke DKK
kr0.173128
1 OORT(OORT) ke HNL
L0.705912
1 OORT(OORT) ke MUR
1.2328
1 OORT(OORT) ke NAD
$0.465516
1 OORT(OORT) ke NOK
kr0.273092
1 OORT(OORT) ke NZD
$0.047436
1 OORT(OORT) ke PAB
B/.0.0268
1 OORT(OORT) ke PGK
K0.11256
1 OORT(OORT) ke QAR
ر.ق0.097552
1 OORT(OORT) ke RSD
дин.2.719396
1 OORT(OORT) ke UZS
soʻm322.891492
1 OORT(OORT) ke ALL
L2.24718
1 OORT(OORT) ke ANG
ƒ0.047972
1 OORT(OORT) ke AWG
ƒ0.04824
1 OORT(OORT) ke BBD
$0.0536
1 OORT(OORT) ke BAM
KM0.045292
1 OORT(OORT) ke BIF
Fr79.0332
1 OORT(OORT) ke BND
$0.03484
1 OORT(OORT) ke BSD
$0.0268
1 OORT(OORT) ke JMD
$4.29738
1 OORT(OORT) ke KHR
107.630408
1 OORT(OORT) ke KMF
Fr11.256
1 OORT(OORT) ke LAK
582.608684
1 OORT(OORT) ke LKR
රු8.170516
1 OORT(OORT) ke MDL
L0.4556
1 OORT(OORT) ke MGA
Ar120.7206
1 OORT(OORT) ke MOP
P0.2144
1 OORT(OORT) ke MVR
0.41272
1 OORT(OORT) ke MWK
MK46.527748
1 OORT(OORT) ke MZN
MT1.71386
1 OORT(OORT) ke NPR
रु3.79756
1 OORT(OORT) ke PYG
190.0656
1 OORT(OORT) ke RWF
Fr38.8868
1 OORT(OORT) ke SBD
$0.220564
1 OORT(OORT) ke SCR
0.40334
1 OORT(OORT) ke SRD
$1.0318
1 OORT(OORT) ke SVC
$0.234232
1 OORT(OORT) ke SZL
L0.465248
1 OORT(OORT) ke TMT
m0.0938
1 OORT(OORT) ke TND
د.ت0.0793012
1 OORT(OORT) ke TTD
$0.181436
1 OORT(OORT) ke UGX
Sh93.6928
1 OORT(OORT) ke XAF
Fr15.1956
1 OORT(OORT) ke XCD
$0.07236
1 OORT(OORT) ke XOF
Fr15.1956
1 OORT(OORT) ke XPF
Fr2.7604
1 OORT(OORT) ke BWP
P0.36046
1 OORT(OORT) ke BZD
$0.053868
1 OORT(OORT) ke CVE
$2.568512
1 OORT(OORT) ke DJF
Fr4.7436
1 OORT(OORT) ke DOP
$1.723508
1 OORT(OORT) ke DZD
د.ج3.499008
1 OORT(OORT) ke FJD
$0.061104
1 OORT(OORT) ke GNF
Fr233.026
1 OORT(OORT) ke GTQ
Q0.205288
1 OORT(OORT) ke GYD
$5.605488
1 OORT(OORT) ke ISK
kr3.3768

Sumber Daya OORT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OORT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OORT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OORT

Berapa nilai OORT (OORT) hari ini?
Harga live OORT dalam USD adalah 0.0268 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OORT ke USD saat ini?
Harga OORT ke USD saat ini adalah $ 0.0268. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OORT?
Kapitalisasi pasar OORT adalah $ 16.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OORT?
Suplai beredar OORT adalah 630.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OORT?
OORT mencapai harga ATH sebesar 1.1845033831215028 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OORT?
OORT mencapai harga ATL 0.02149204573142017 USD.
Berapa volume perdagangan OORT?
Volume perdagangan 24 jam live OORT adalah $ 296.84K USD.
Akankah harga OORT naik lebih tinggi tahun ini?
OORT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OORT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:48:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OORT (OORT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OORT ke USD

Jumlah

OORT
OORT
USD
USD

1 OORT = 0.0268 USD

Perdagangkan OORT

OORT/USDT
$0.0267
$0.0267$0.0267
-2.55%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,305.60
$101,305.60$101,305.60

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.78
$3,308.78$3,308.78

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.95
$154.95$154.95

-0.62%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0387
$1.0387$1.0387

+21.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,305.60
$101,305.60$101,305.60

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.78
$3,308.78$3,308.78

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.95
$154.95$154.95

-0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2128
$2.2128$2.2128

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0107
$1.0107$1.0107

-0.53%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0620
$0.0620$0.0620

+24.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004023
$0.0004023$0.0004023

+168.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011910
$0.011910$0.011910

+1,091.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.266
$4.266$4.266

+326.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008097
$0.008097$0.008097

+279.42%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001794
$0.001794$0.001794

+64.88%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002424
$0.0000002424$0.0000002424

+61.60%