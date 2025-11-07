BursaDEX+
Harga live OVR hari ini adalah 0.0783 USD. Lacak informasi harga aktual OVR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OVR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 OVR ke USD:

$0.0784
+0.77%1D
USD
Grafik Harga Live OVR (OVR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:05:04 (UTC+8)

Informasi Harga OVR (OVR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0768
Low 24 Jam
$ 0.0797
High 24 Jam

$ 0.0768
$ 0.0797
$ 4.115787653027664
$ 0.02451178
0.00%

+0.77%

-18.53%

-18.53%

Harga aktual OVR (OVR) adalah $ 0.0783. Selama 24 jam terakhir, OVR diperdagangkan antara low $ 0.0768 dan high $ 0.0797, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOVR adalah $ 4.115787653027664, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02451178.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OVR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.77% selama 24 jam, dan -18.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OVR (OVR)

No.1478

$ 3.99M
$ 103.17K
$ 7.04M
50.99M
89,893,757
89,893,757
56.72%

ETH

Kapitalisasi Pasar OVR saat ini adalah $ 3.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.17K. Suplai beredar OVR adalah 50.99M, dan total suplainya sebesar 89893757. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.04M.

Riwayat Harga OVR (OVR) USD

Pantau perubahan harga OVR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000599+0.77%
30 Days$ -0.0499-38.93%
60 Hari$ -0.0393-33.42%
90 Hari$ -0.0632-44.67%
Perubahan Harga OVR Hari Ini

Hari ini, OVR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000599 (+0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OVR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0499 (-38.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OVR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OVR terlihat mengalami perubahan $ -0.0393 (-33.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OVR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0632 (-44.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OVR (OVR)?

Lihat halaman Riwayat Harga OVR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OVR (OVR)

OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain.

OVR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OVR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OVR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OVR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OVR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OVR (USD)

Berapa nilai OVR (OVR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OVR (OVR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OVR.

Cek prediksi harga OVR sekarang!

Tokenomi OVR (OVR)

Memahami tokenomi OVR (OVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OVR sekarang!

Cara membeli OVR (OVR)

Ingin mengetahui cara membeli OVR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OVR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OVR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya OVR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OVR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OVR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OVR

Berapa nilai OVR (OVR) hari ini?
Harga live OVR dalam USD adalah 0.0783 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OVR ke USD saat ini?
Harga OVR ke USD saat ini adalah $ 0.0783. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OVR?
Kapitalisasi pasar OVR adalah $ 3.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OVR?
Suplai beredar OVR adalah 50.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OVR?
OVR mencapai harga ATH sebesar 4.115787653027664 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OVR?
OVR mencapai harga ATL 0.02451178 USD.
Berapa volume perdagangan OVR?
Volume perdagangan 24 jam live OVR adalah $ 103.17K USD.
Akankah harga OVR naik lebih tinggi tahun ini?
OVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OVR (OVR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

