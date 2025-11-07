Apa yang dimaksud dengan OVR (OVR)

OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain.

Tokenomi OVR (OVR)

Memahami tokenomi OVR (OVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OVR sekarang!

Sumber Daya OVR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OVR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OVR Berapa nilai OVR (OVR) hari ini? Harga live OVR dalam USD adalah 0.0783 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OVR ke USD saat ini? $ 0.0783 . Cobalah Harga OVR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OVR? Kapitalisasi pasar OVR adalah $ 3.99M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OVR? Suplai beredar OVR adalah 50.99M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OVR? OVR mencapai harga ATH sebesar 4.115787653027664 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OVR? OVR mencapai harga ATL 0.02451178 USD . Berapa volume perdagangan OVR? Volume perdagangan 24 jam live OVR adalah $ 103.17K USD . Akankah harga OVR naik lebih tinggi tahun ini? OVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

