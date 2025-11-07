BursaDEX+
Harga live PoP Planet hari ini adalah 0.03563 USD. Lacak informasi harga aktual P ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga P dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga PoP Planet(P)

Harga Live 1 P ke USD:

$0.03562
+7.32%1D
USD
Grafik Harga Live PoP Planet (P)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:56:39 (UTC+8)

Informasi Harga PoP Planet (P) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03295
Low 24 Jam
$ 0.03768
High 24 Jam

$ 0.03295
$ 0.03768
$ 0.15013296267605908
$ 0.029023761565933663
+0.25%

+7.32%

-70.30%

-70.30%

Harga aktual PoP Planet (P) adalah $ 0.03563. Selama 24 jam terakhir, P diperdagangkan antara low $ 0.03295 dan high $ 0.03768, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highP adalah $ 0.15013296267605908, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.029023761565933663.

Dalam hal kinerja jangka pendek, P telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, +7.32% selama 24 jam, dan -70.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PoP Planet (P)

No.1365

$ 4.99M
$ 1.10M
$ 35.63M
140.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar PoP Planet saat ini adalah $ 4.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.10M. Suplai beredar P adalah 140.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.63M.

Riwayat Harga PoP Planet (P) USD

Pantau perubahan harga PoP Planet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0024295+7.32%
30 Days$ -0.05096-58.86%
60 Hari$ +0.01563+78.15%
90 Hari$ +0.01563+78.15%
Perubahan Harga PoP Planet Hari Ini

Hari ini, P tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0024295 (+7.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PoP Planet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05096 (-58.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PoP Planet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, P terlihat mengalami perubahan $ +0.01563 (+78.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PoP Planet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01563 (+78.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PoP Planet (P)?

Lihat halaman Riwayat Harga PoP Planet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PoP Planet (P)

PoPP adalah platform identitas terdesentralisasi bertenaga AI yang menganalisis perilaku on-chain untuk menandai pengguna secara dinamis, menghubungkan mereka secara mulus dengan dApps yang disesuaikan sekaligus memungkinkan penargetan audiens yang tepat dan mengutamakan privasi bagi para pengembang.

PoP Planet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PoP Planet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa P ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PoP Planet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PoP Planet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PoP Planet (USD)

Berapa nilai PoP Planet (P) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PoP Planet (P) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PoP Planet.

Cek prediksi harga PoP Planet sekarang!

Tokenomi PoP Planet (P)

Memahami tokenomi PoP Planet (P) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token P sekarang!

Cara membeli PoP Planet (P)

Ingin mengetahui cara membeli PoP Planet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PoP Planet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

P ke Mata Uang Lokal

1 PoP Planet(P) ke VND
937.60345
1 PoP Planet(P) ke AUD
A$0.0548702
1 PoP Planet(P) ke GBP
0.0270788
1 PoP Planet(P) ke EUR
0.0306418
1 PoP Planet(P) ke USD
$0.03563
1 PoP Planet(P) ke MYR
RM0.1489334
1 PoP Planet(P) ke TRY
1.5032297
1 PoP Planet(P) ke JPY
¥5.45139
1 PoP Planet(P) ke ARS
ARS$51.7123131
1 PoP Planet(P) ke RUB
2.8945812
1 PoP Planet(P) ke INR
3.1593121
1 PoP Planet(P) ke IDR
Rp593.8330958
1 PoP Planet(P) ke PHP
2.1014574
1 PoP Planet(P) ke EGP
￡E.1.685299
1 PoP Planet(P) ke BRL
R$0.1906205
1 PoP Planet(P) ke CAD
C$0.0502383
1 PoP Planet(P) ke BDT
4.3472163
1 PoP Planet(P) ke NGN
51.2658692
1 PoP Planet(P) ke COP
$136.5131383
1 PoP Planet(P) ke ZAR
R.0.6188931
1 PoP Planet(P) ke UAH
1.4985978
1 PoP Planet(P) ke TZS
T.Sh.87.54291
1 PoP Planet(P) ke VES
Bs8.08801
1 PoP Planet(P) ke CLP
$33.59909
1 PoP Planet(P) ke PKR
Rs10.0704632
1 PoP Planet(P) ke KZT
18.7424489
1 PoP Planet(P) ke THB
฿1.1536994
1 PoP Planet(P) ke TWD
NT$1.1034611
1 PoP Planet(P) ke AED
د.إ0.1307621
1 PoP Planet(P) ke CHF
Fr0.028504
1 PoP Planet(P) ke HKD
HK$0.2768451
1 PoP Planet(P) ke AMD
֏13.624912
1 PoP Planet(P) ke MAD
.د.م0.331359
1 PoP Planet(P) ke MXN
$0.6616491
1 PoP Planet(P) ke SAR
ريال0.1336125
1 PoP Planet(P) ke ETB
Br5.4831007
1 PoP Planet(P) ke KES
KSh4.6012582
1 PoP Planet(P) ke JOD
د.أ0.02526167
1 PoP Planet(P) ke PLN
0.1311184
1 PoP Planet(P) ke RON
лв0.156772
1 PoP Planet(P) ke SEK
kr0.3409791
1 PoP Planet(P) ke BGN
лв0.0602147
1 PoP Planet(P) ke HUF
Ft11.9282114
1 PoP Planet(P) ke CZK
0.7514367
1 PoP Planet(P) ke KWD
د.ك0.01090278
1 PoP Planet(P) ke ILS
0.1165101
1 PoP Planet(P) ke BOB
Bs0.245847
1 PoP Planet(P) ke AZN
0.060571
1 PoP Planet(P) ke TJS
SM0.3285086
1 PoP Planet(P) ke GEL
0.0965573
1 PoP Planet(P) ke AOA
Kz32.6581017
1 PoP Planet(P) ke BHD
.د.ب0.01343251
1 PoP Planet(P) ke BMD
$0.03563
1 PoP Planet(P) ke DKK
kr0.2305261
1 PoP Planet(P) ke HNL
L0.9384942
1 PoP Planet(P) ke MUR
1.6379111
1 PoP Planet(P) ke NAD
$0.6188931
1 PoP Planet(P) ke NOK
kr0.363426
1 PoP Planet(P) ke NZD
$0.0630651
1 PoP Planet(P) ke PAB
B/.0.03563
1 PoP Planet(P) ke PGK
K0.149646
1 PoP Planet(P) ke QAR
ر.ق0.1296932
1 PoP Planet(P) ke RSD
дин.3.6192954
1 PoP Planet(P) ke UZS
soʻm429.2770097
1 PoP Planet(P) ke ALL
L2.9875755
1 PoP Planet(P) ke ANG
ƒ0.0637777
1 PoP Planet(P) ke AWG
ƒ0.064134
1 PoP Planet(P) ke BBD
$0.07126
1 PoP Planet(P) ke BAM
KM0.0602147
1 PoP Planet(P) ke BIF
Fr105.07287
1 PoP Planet(P) ke BND
$0.046319
1 PoP Planet(P) ke BSD
$0.03563
1 PoP Planet(P) ke JMD
$5.7132705
1 PoP Planet(P) ke KHR
143.0922178
1 PoP Planet(P) ke KMF
Fr14.9646
1 PoP Planet(P) ke LAK
774.5652019
1 PoP Planet(P) ke LKR
රු10.8625181
1 PoP Planet(P) ke MDL
L0.60571
1 PoP Planet(P) ke MGA
Ar160.495335
1 PoP Planet(P) ke MOP
P0.28504
1 PoP Planet(P) ke MVR
0.548702
1 PoP Planet(P) ke MWK
MK61.8575993
1 PoP Planet(P) ke MZN
MT2.2785385
1 PoP Planet(P) ke NPR
रु5.048771
1 PoP Planet(P) ke PYG
252.68796
1 PoP Planet(P) ke RWF
Fr51.69913
1 PoP Planet(P) ke SBD
$0.2932349
1 PoP Planet(P) ke SCR
0.5141409
1 PoP Planet(P) ke SRD
$1.371755
1 PoP Planet(P) ke SVC
$0.3114062
1 PoP Planet(P) ke SZL
L0.6185368
1 PoP Planet(P) ke TMT
m0.124705
1 PoP Planet(P) ke TND
د.ت0.10542917
1 PoP Planet(P) ke TTD
$0.2412151
1 PoP Planet(P) ke UGX
Sh124.56248
1 PoP Planet(P) ke XAF
Fr20.23784
1 PoP Planet(P) ke XCD
$0.096201
1 PoP Planet(P) ke XOF
Fr20.23784
1 PoP Planet(P) ke XPF
Fr3.66989
1 PoP Planet(P) ke BWP
P0.4792235
1 PoP Planet(P) ke BZD
$0.0716163
1 PoP Planet(P) ke CVE
$3.4147792
1 PoP Planet(P) ke DJF
Fr6.30651
1 PoP Planet(P) ke DOP
$2.2913653
1 PoP Planet(P) ke DZD
د.ج4.6529217
1 PoP Planet(P) ke FJD
$0.0812364
1 PoP Planet(P) ke GNF
Fr309.80285
1 PoP Planet(P) ke GTQ
Q0.2729258
1 PoP Planet(P) ke GYD
$7.4523708
1 PoP Planet(P) ke ISK
kr4.48938

Sumber Daya PoP Planet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PoP Planet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PoP Planet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PoP Planet

Berapa nilai PoP Planet (P) hari ini?
Harga live P dalam USD adalah 0.03563 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga P ke USD saat ini?
Harga P ke USD saat ini adalah $ 0.03563. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PoP Planet?
Kapitalisasi pasar P adalah $ 4.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar P?
Suplai beredar P adalah 140.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) P?
P mencapai harga ATH sebesar 0.15013296267605908 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) P?
P mencapai harga ATL 0.029023761565933663 USD.
Berapa volume perdagangan P?
Volume perdagangan 24 jam live P adalah $ 1.10M USD.
Akankah harga P naik lebih tinggi tahun ini?
P mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga P untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PoP Planet (P)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

