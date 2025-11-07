BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pentagon Games hari ini adalah 0.000423 USD. Lacak informasi harga aktual PEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pentagon Games hari ini adalah 0.000423 USD. Lacak informasi harga aktual PEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEN

Info Harga PEN

Penjelasan PEN

Whitepaper PEN

Situs Web Resmi PEN

Tokenomi PEN

Prakiraan Harga PEN

Riwayat PEN

Panduan Membeli PEN

Konverter PEN ke Mata Uang Fiat

Spot PEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pentagon Games

Harga Pentagon Games(PEN)

Harga Live 1 PEN ke USD:

$0.000423
$0.000423$0.000423
-1.16%1D
USD
Grafik Harga Live Pentagon Games (PEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:18:50 (UTC+8)

Informasi Harga Pentagon Games (PEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000392
$ 0.000392$ 0.000392
Low 24 Jam
$ 0.000483
$ 0.000483$ 0.000483
High 24 Jam

$ 0.000392
$ 0.000392$ 0.000392

$ 0.000483
$ 0.000483$ 0.000483

$ 0.17572123813221321
$ 0.17572123813221321$ 0.17572123813221321

$ 0.000380110352677523
$ 0.000380110352677523$ 0.000380110352677523

+0.23%

-1.16%

-25.79%

-25.79%

Harga aktual Pentagon Games (PEN) adalah $ 0.000423. Selama 24 jam terakhir, PEN diperdagangkan antara low $ 0.000392 dan high $ 0.000483, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEN adalah $ 0.17572123813221321, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000380110352677523.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEN telah berubah sebesar +0.23% selama 1 jam terakhir, -1.16% selama 24 jam, dan -25.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pentagon Games (PEN)

No.2931

$ 159.82K
$ 159.82K$ 159.82K

$ 48.17K
$ 48.17K$ 48.17K

$ 423.00K
$ 423.00K$ 423.00K

377.83M
377.83M 377.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

37.78%

ETH

Kapitalisasi Pasar Pentagon Games saat ini adalah $ 159.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 48.17K. Suplai beredar PEN adalah 377.83M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 423.00K.

Riwayat Harga Pentagon Games (PEN) USD

Pantau perubahan harga Pentagon Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000496-1.16%
30 Days$ -0.000668-61.23%
60 Hari$ -0.001281-75.18%
90 Hari$ -0.001715-80.22%
Perubahan Harga Pentagon Games Hari Ini

Hari ini, PEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000496 (-1.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pentagon Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000668 (-61.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pentagon Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PEN terlihat mengalami perubahan $ -0.001281 (-75.18%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pentagon Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001715 (-80.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pentagon Games (PEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pentagon Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pentagon Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pentagon Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pentagon Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pentagon Games (USD)

Berapa nilai Pentagon Games (PEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pentagon Games (PEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pentagon Games.

Cek prediksi harga Pentagon Games sekarang!

Tokenomi Pentagon Games (PEN)

Memahami tokenomi Pentagon Games (PEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEN sekarang!

Cara membeli Pentagon Games (PEN)

Ingin mengetahui cara membeli Pentagon Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pentagon Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PEN ke Mata Uang Lokal

1 Pentagon Games(PEN) ke VND
11.131245
1 Pentagon Games(PEN) ke AUD
A$0.00065142
1 Pentagon Games(PEN) ke GBP
0.00032148
1 Pentagon Games(PEN) ke EUR
0.00036378
1 Pentagon Games(PEN) ke USD
$0.000423
1 Pentagon Games(PEN) ke MYR
RM0.00176814
1 Pentagon Games(PEN) ke TRY
0.0178083
1 Pentagon Games(PEN) ke JPY
¥0.064719
1 Pentagon Games(PEN) ke ARS
ARS$0.61392951
1 Pentagon Games(PEN) ke RUB
0.03436029
1 Pentagon Games(PEN) ke INR
0.03750741
1 Pentagon Games(PEN) ke IDR
Rp7.04999718
1 Pentagon Games(PEN) ke PHP
0.02496546
1 Pentagon Games(PEN) ke EGP
￡E.0.0200079
1 Pentagon Games(PEN) ke BRL
R$0.00226305
1 Pentagon Games(PEN) ke CAD
C$0.00059643
1 Pentagon Games(PEN) ke BDT
0.05161023
1 Pentagon Games(PEN) ke NGN
0.60862932
1 Pentagon Games(PEN) ke COP
$1.62068643
1 Pentagon Games(PEN) ke ZAR
R.0.00735174
1 Pentagon Games(PEN) ke UAH
0.01779138
1 Pentagon Games(PEN) ke TZS
T.Sh.1.039311
1 Pentagon Games(PEN) ke VES
Bs0.096021
1 Pentagon Games(PEN) ke CLP
$0.398889
1 Pentagon Games(PEN) ke PKR
Rs0.11955672
1 Pentagon Games(PEN) ke KZT
0.22251069
1 Pentagon Games(PEN) ke THB
฿0.01370943
1 Pentagon Games(PEN) ke TWD
NT$0.01310877
1 Pentagon Games(PEN) ke AED
د.إ0.00155241
1 Pentagon Games(PEN) ke CHF
Fr0.0003384
1 Pentagon Games(PEN) ke HKD
HK$0.00328671
1 Pentagon Games(PEN) ke AMD
֏0.1617552
1 Pentagon Games(PEN) ke MAD
.د.م0.0039339
1 Pentagon Games(PEN) ke MXN
$0.00785934
1 Pentagon Games(PEN) ke SAR
ريال0.00158625
1 Pentagon Games(PEN) ke ETB
Br0.06492627
1 Pentagon Games(PEN) ke KES
KSh0.05463468
1 Pentagon Games(PEN) ke JOD
د.أ0.000299907
1 Pentagon Games(PEN) ke PLN
0.00155664
1 Pentagon Games(PEN) ke RON
лв0.0018612
1 Pentagon Games(PEN) ke SEK
kr0.00404388
1 Pentagon Games(PEN) ke BGN
лв0.00071487
1 Pentagon Games(PEN) ke HUF
Ft0.14142159
1 Pentagon Games(PEN) ke CZK
0.00891684
1 Pentagon Games(PEN) ke KWD
د.ك0.000129438
1 Pentagon Games(PEN) ke ILS
0.00138321
1 Pentagon Games(PEN) ke BOB
Bs0.0029187
1 Pentagon Games(PEN) ke AZN
0.0007191
1 Pentagon Games(PEN) ke TJS
SM0.00390006
1 Pentagon Games(PEN) ke GEL
0.00114633
1 Pentagon Games(PEN) ke AOA
Kz0.3859452
1 Pentagon Games(PEN) ke BHD
.د.ب0.000159048
1 Pentagon Games(PEN) ke BMD
$0.000423
1 Pentagon Games(PEN) ke DKK
kr0.00273258
1 Pentagon Games(PEN) ke HNL
L0.01111644
1 Pentagon Games(PEN) ke MUR
0.019458
1 Pentagon Games(PEN) ke NAD
$0.00734751
1 Pentagon Games(PEN) ke NOK
kr0.0043146
1 Pentagon Games(PEN) ke NZD
$0.00074871
1 Pentagon Games(PEN) ke PAB
B/.0.000423
1 Pentagon Games(PEN) ke PGK
K0.00180621
1 Pentagon Games(PEN) ke QAR
ر.ق0.00153972
1 Pentagon Games(PEN) ke RSD
дин.0.04295142
1 Pentagon Games(PEN) ke UZS
soʻm5.03571348
1 Pentagon Games(PEN) ke ALL
L0.03547701
1 Pentagon Games(PEN) ke ANG
ƒ0.00075717
1 Pentagon Games(PEN) ke AWG
ƒ0.0007614
1 Pentagon Games(PEN) ke BBD
$0.000846
1 Pentagon Games(PEN) ke BAM
KM0.00071487
1 Pentagon Games(PEN) ke BIF
Fr1.247427
1 Pentagon Games(PEN) ke BND
$0.0005499
1 Pentagon Games(PEN) ke BSD
$0.000423
1 Pentagon Games(PEN) ke JMD
$0.06782805
1 Pentagon Games(PEN) ke KHR
1.69879338
1 Pentagon Games(PEN) ke KMF
Fr0.17766
1 Pentagon Games(PEN) ke LAK
9.19565199
1 Pentagon Games(PEN) ke LKR
රු0.12896001
1 Pentagon Games(PEN) ke MDL
L0.00723753
1 Pentagon Games(PEN) ke MGA
Ar1.9054035
1 Pentagon Games(PEN) ke MOP
P0.003384
1 Pentagon Games(PEN) ke MVR
0.0065142
1 Pentagon Games(PEN) ke MWK
MK0.7331013
1 Pentagon Games(PEN) ke MZN
MT0.02705085
1 Pentagon Games(PEN) ke NPR
रु0.0599391
1 Pentagon Games(PEN) ke PYG
2.999916
1 Pentagon Games(PEN) ke RWF
Fr0.613773
1 Pentagon Games(PEN) ke SBD
$0.00347706
1 Pentagon Games(PEN) ke SCR
0.00636615
1 Pentagon Games(PEN) ke SRD
$0.0162855
1 Pentagon Games(PEN) ke SVC
$0.00369702
1 Pentagon Games(PEN) ke SZL
L0.00734328
1 Pentagon Games(PEN) ke TMT
m0.0014805
1 Pentagon Games(PEN) ke TND
د.ت0.001251657
1 Pentagon Games(PEN) ke TTD
$0.00286371
1 Pentagon Games(PEN) ke UGX
Sh1.478808
1 Pentagon Games(PEN) ke XAF
Fr0.240264
1 Pentagon Games(PEN) ke XCD
$0.0011421
1 Pentagon Games(PEN) ke XOF
Fr0.240264
1 Pentagon Games(PEN) ke XPF
Fr0.043569
1 Pentagon Games(PEN) ke BWP
P0.00568935
1 Pentagon Games(PEN) ke BZD
$0.00085023
1 Pentagon Games(PEN) ke CVE
$0.04054032
1 Pentagon Games(PEN) ke DJF
Fr0.074871
1 Pentagon Games(PEN) ke DOP
$0.02720313
1 Pentagon Games(PEN) ke DZD
د.ج0.05521842
1 Pentagon Games(PEN) ke FJD
$0.00096444
1 Pentagon Games(PEN) ke GNF
Fr3.677985
1 Pentagon Games(PEN) ke GTQ
Q0.00324018
1 Pentagon Games(PEN) ke GYD
$0.08847468
1 Pentagon Games(PEN) ke ISK
kr0.053298

Sumber Daya Pentagon Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pentagon Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pentagon Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pentagon Games

Berapa nilai Pentagon Games (PEN) hari ini?
Harga live PEN dalam USD adalah 0.000423 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEN ke USD saat ini?
Harga PEN ke USD saat ini adalah $ 0.000423. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pentagon Games?
Kapitalisasi pasar PEN adalah $ 159.82K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEN?
Suplai beredar PEN adalah 377.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEN?
PEN mencapai harga ATH sebesar 0.17572123813221321 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEN?
PEN mencapai harga ATL 0.000380110352677523 USD.
Berapa volume perdagangan PEN?
Volume perdagangan 24 jam live PEN adalah $ 48.17K USD.
Akankah harga PEN naik lebih tinggi tahun ini?
PEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:18:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pentagon Games (PEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PEN ke USD

Jumlah

PEN
PEN
USD
USD

1 PEN = 0.000423 USD

Perdagangkan PEN

PEN/USDT
$0.000423
$0.000423$0.000423
-0.70%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,136.75
$101,136.75$101,136.75

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.61
$3,317.61$3,317.61

+0.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.06
$156.06$156.06

+0.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1259
$1.1259$1.1259

+31.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,136.75
$101,136.75$101,136.75

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.61
$3,317.61$3,317.61

+0.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.06
$156.06$156.06

+0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2221
$2.2221$2.2221

-0.55%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0135
$1.0135$1.0135

-0.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1126
$0.1126$0.1126

+125.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003921
$0.0003921$0.0003921

+161.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013150
$0.013150$0.013150

+1,215.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.549
$4.549$4.549

+354.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007696
$0.007696$0.007696

+260.63%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1126
$0.1126$0.1126

+125.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002295
$0.0000002295$0.0000002295

+53.00%