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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Phala, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Phala, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Phala (PHA) Hari Ini

Analisis Teknis Phala (PHA) Hari Ini

Halaman Analisis Phala menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PHA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Phala di bawah ini.

Perubahan Harga Phala (PHA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02193---4.78%-29.08%-31.02%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Phala

Indikator Teknikal Phala

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Phala di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 2
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 1Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0219
0.0219
R2
0.0219
0.02189
R1
0.02189
0.02189
PP
0.02189
0.02189
S1
0.02188
0.02188
S2
0.02188
0.02188
S3
0.02187
0.02188

Sinyal Pasar Phala

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.45M
$10.05 M
$10.50 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.13 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.44 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.44 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Phala

Aliran Masuk BersihHarga PHAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.02
2026-07-27-$0.10 M0.02
2026-07-26$0.01 M0.02
2026-07-25-$0.04 M0.02
2026-07-24$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Phala Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Phala (PHA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Phala secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PHA/USDT
$0.02193
$0.02193$0.02193
0.00%
0.00% (USDT)
PHA/USDC
$0.02191
$0.02191$0.02191
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator PHA ke USD

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PHA
PHA
USD
USD

1 PHA = 0.02193 USD

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