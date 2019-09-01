Analisis Teknis Phala (PHA) Hari Ini Halaman Analisis Phala menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PHA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Phala di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Phala (PHA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02193 -- -4.78% -29.08% -31.02%

Indikator Teknikal Phala

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Phala di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 2 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 1 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0219 0.0219 R2 0.0219 0.02189 R1 0.02189 0.02189 PP 0.02189 0.02189 S1 0.02188 0.02188 S2 0.02188 0.02188 S3 0.02187 0.02188

Sinyal Pasar Phala Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.45M $10.05 M $10.50 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.13 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.44 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.44 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Phala Aliran Masuk Bersih Harga PHAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.02 2026-07-27 -$0.10 M 0.02 2026-07-26 $0.01 M 0.02 2026-07-25 -$0.04 M 0.02 2026-07-24 $0.01 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Phala (PHA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Phala secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PHA / USDT $0.02193 $0.02193 $0.02193 0.00% 0.00% (USDT) Trade PHA / USDC $0.02191 $0.02191 $0.02191 0.00% 0.00% (USDT) Trade