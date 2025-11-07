BursaDEX+
Harga live Public Masterpiece hari ini adalah 0.11139 USD. Lacak informasi harga aktual PMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PMT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Public Masterpiece hari ini adalah 0.11139 USD. Lacak informasi harga aktual PMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PMT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PMT

Info Harga PMT

Penjelasan PMT

Whitepaper PMT

Situs Web Resmi PMT

Tokenomi PMT

Prakiraan Harga PMT

Riwayat PMT

Panduan Membeli PMT

Konverter PMT ke Mata Uang Fiat

Spot PMT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Public Masterpiece

Harga Public Masterpiece(PMT)

Harga Live 1 PMT ke USD:

$0.11133
+0.35%1D
USD
Grafik Harga Live Public Masterpiece (PMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:07:41 (UTC+8)

Informasi Harga Public Masterpiece (PMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10931
Low 24 Jam
$ 0.121
High 24 Jam

$ 0.10931
$ 0.121
$ 0.11314820332630245
$ 0.05461824789246768
+0.58%

+0.35%

+1.18%

+1.18%

Harga aktual Public Masterpiece (PMT) adalah $ 0.11139. Selama 24 jam terakhir, PMT diperdagangkan antara low $ 0.10931 dan high $ 0.121, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPMT adalah $ 0.11314820332630245, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05461824789246768.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PMT telah berubah sebesar +0.58% selama 1 jam terakhir, +0.35% selama 24 jam, dan +1.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Public Masterpiece (PMT)

No.916

$ 15.36M
$ 119.66K
$ 222.78M
137.94M
2,000,000,000
316,071,410
6.89%

BSC

Kapitalisasi Pasar Public Masterpiece saat ini adalah $ 15.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 119.66K. Suplai beredar PMT adalah 137.94M, dan total suplainya sebesar 316071410. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 222.78M.

Riwayat Harga Public Masterpiece (PMT) USD

Pantau perubahan harga Public Masterpiece untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003883+0.35%
30 Days$ +0.00248+2.27%
60 Hari$ +0.00865+8.41%
90 Hari$ +0.01554+16.21%
Perubahan Harga Public Masterpiece Hari Ini

Hari ini, PMT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003883 (+0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Public Masterpiece 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00248 (+2.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Public Masterpiece 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PMT terlihat mengalami perubahan $ +0.00865 (+8.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Public Masterpiece 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01554 (+16.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Public Masterpiece (PMT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Public Masterpiece sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Public Masterpiece Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Public Masterpiece di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Public Masterpiece dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Public Masterpiece (USD)

Berapa nilai Public Masterpiece (PMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Public Masterpiece (PMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Public Masterpiece.

Cek prediksi harga Public Masterpiece sekarang!

Tokenomi Public Masterpiece (PMT)

Memahami tokenomi Public Masterpiece (PMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PMT sekarang!

Cara membeli Public Masterpiece (PMT)

Ingin mengetahui cara membeli Public Masterpiece? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Public Masterpiece di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PMT ke Mata Uang Lokal

1 Public Masterpiece(PMT) ke VND
2,931.22785
A$0.1715406
0.0846564
0.0957954
$0.11139
RM0.4644963
4.700658
¥17.04267
ARS$161.6681043
9.0493236
9.8769513
Rp1,856.4992574
6.5798073
￡E.5.268747
R$0.5959365
C$0.1570599
13.5906939
160.2723876
$426.7807599
R.1.9359582
4.6850634
T.Sh.273.68523
Bs25.28553
$105.04077
Rs31.4832696
58.5944817
฿3.609036
NT$3.4519761
د.إ0.4088013
Fr0.089112
HK$0.8655003
֏42.595536
.د.م1.035927
$2.0696262
ريال0.4177125
Br17.1418071
KSh14.3849046
د.أ0.07897551
0.4099152
лв0.490116
kr1.0671162
лв0.1882491
Ft37.3033971
2.3492151
د.ك0.03408534
0.3642453
Bs0.768591
0.189363
SM1.0270158
0.3018669
Kz102.0989601
.د.ب0.04199403
$0.11139
kr0.7206933
L2.9340126
5.1172566
$1.9348443
kr1.1372919
$0.1971603
B/.0.11139
K0.467838
ر.ق0.4054596
дин.11.3161101
soʻm1,342.0478841
L9.3400515
ƒ0.1993881
ƒ0.200502
$0.22278
KM0.1882491
Fr328.48911
$0.144807
$0.11139
$17.8613865
447.3489234
Fr46.7838
2,421.5216907
රු33.9594693
L1.89363
Ar501.756255
P0.89112
1.715406
MK193.3852929
MT7.1233905
रु15.783963
789.97788
Fr161.62689
$0.9167397
1.55946
$4.288515
$0.9735486
L1.9337304
m0.389865
د.ت0.32960301
$0.7541103
Sh389.41944
Fr63.26952
$0.300753
Fr63.26952
Fr11.47317
P1.4981955
$0.2238939
$10.6756176
Fr19.71603
$7.1634909
د.ج14.5341672
$0.2539692
Fr968.53605
Q0.8532474
$23.2983324
kr14.03514

Sumber Daya Public Masterpiece

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Public Masterpiece, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Public Masterpiece
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Public Masterpiece

Berapa nilai Public Masterpiece (PMT) hari ini?
Harga live PMT dalam USD adalah 0.11139 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PMT ke USD saat ini?
Harga PMT ke USD saat ini adalah $ 0.11139. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Public Masterpiece?
Kapitalisasi pasar PMT adalah $ 15.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PMT?
Suplai beredar PMT adalah 137.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PMT?
PMT mencapai harga ATH sebesar 0.11314820332630245 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PMT?
PMT mencapai harga ATL 0.05461824789246768 USD.
Berapa volume perdagangan PMT?
Volume perdagangan 24 jam live PMT adalah $ 119.66K USD.
Akankah harga PMT naik lebih tinggi tahun ini?
PMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

