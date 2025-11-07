Apa yang dimaksud dengan Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Tokenomi Public Masterpiece (PMT)

Memahami tokenomi Public Masterpiece (PMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PMT sekarang!

PMT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Public Masterpiece

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Public Masterpiece, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Public Masterpiece Berapa nilai Public Masterpiece (PMT) hari ini? Harga live PMT dalam USD adalah 0.11139 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PMT ke USD saat ini? $ 0.11139 . Cobalah Harga PMT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Public Masterpiece? Kapitalisasi pasar PMT adalah $ 15.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PMT? Suplai beredar PMT adalah 137.94M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PMT? PMT mencapai harga ATH sebesar 0.11314820332630245 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PMT? PMT mencapai harga ATL 0.05461824789246768 USD . Berapa volume perdagangan PMT? Volume perdagangan 24 jam live PMT adalah $ 119.66K USD . Akankah harga PMT naik lebih tinggi tahun ini? PMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Public Masterpiece (PMT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

