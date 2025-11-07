Apa yang dimaksud dengan Parcl (PRCL)

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Parcl Berapa nilai Parcl (PRCL) hari ini? Harga live PRCL dalam USD adalah 0.04526 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PRCL ke USD saat ini? $ 0.04526 . Cobalah Harga PRCL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Parcl? Kapitalisasi pasar PRCL adalah $ 18.66M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PRCL? Suplai beredar PRCL adalah 412.28M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PRCL? PRCL mencapai harga ATH sebesar 0.839365491354153 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PRCL? PRCL mencapai harga ATL 0.02695028383140938 USD . Berapa volume perdagangan PRCL? Volume perdagangan 24 jam live PRCL adalah $ 29.08K USD . Akankah harga PRCL naik lebih tinggi tahun ini? PRCL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRCL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Parcl (PRCL)

