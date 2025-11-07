Apa yang dimaksud dengan Propy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Prediksi Harga Propy (USD)

Berapa nilai Propy (PRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Propy (PRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Propy.

Tokenomi Propy (PRO)

Memahami tokenomi Propy (PRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRO sekarang!

Cara membeli Propy (PRO)

PRO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Propy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Propy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Propy Berapa nilai Propy (PRO) hari ini? Harga live PRO dalam USD adalah 0.4423 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PRO ke USD saat ini? $ 0.4423 . Berapa kapitalisasi pasar Propy? Kapitalisasi pasar PRO adalah $ 44.23M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PRO? Suplai beredar PRO adalah 100.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PRO? PRO mencapai harga ATH sebesar 6.152480125427246 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PRO? PRO mencapai harga ATL 0.0295550249115 USD . Berapa volume perdagangan PRO? Volume perdagangan 24 jam live PRO adalah $ 855.03K USD . Akankah harga PRO naik lebih tinggi tahun ini? PRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek.

