Harga live Propy hari ini adalah 0.4423 USD. Lacak informasi harga aktual PRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 PRO ke USD:

-7.62%1D
Grafik Harga Live Propy (PRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:08:11 (UTC+8)

Informasi Harga Propy (PRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.54%

-7.62%

-22.65%

-22.65%

Harga aktual Propy (PRO) adalah $ 0.4423. Selama 24 jam terakhir, PRO diperdagangkan antara low $ 0.4272 dan high $ 0.4991, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPRO adalah $ 6.152480125427246, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0295550249115.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PRO telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, -7.62% selama 24 jam, dan -22.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Propy (PRO)

No.516

ETH

Kapitalisasi Pasar Propy saat ini adalah $ 44.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 855.03K. Suplai beredar PRO adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.23M.

Riwayat Harga Propy (PRO) USD

Pantau perubahan harga Propy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.036492-7.62%
30 Days$ -0.293-39.85%
60 Hari$ -0.2617-37.18%
90 Hari$ -0.3472-43.98%
Perubahan Harga Propy Hari Ini

Hari ini, PRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.036492 (-7.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Propy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.293 (-39.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Propy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PRO terlihat mengalami perubahan $ -0.2617 (-37.18%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Propy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3472 (-43.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Propy (PRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Propy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Propy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Propy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Propy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Propy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Propy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Propy (USD)

Berapa nilai Propy (PRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Propy (PRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Propy.

Cek prediksi harga Propy sekarang!

Tokenomi Propy (PRO)

Memahami tokenomi Propy (PRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRO sekarang!

Cara membeli Propy (PRO)

Ingin mengetahui cara membeli Propy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Propy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PRO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Propy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Propy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Propy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Propy

Berapa nilai Propy (PRO) hari ini?
Harga live PRO dalam USD adalah 0.4423 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PRO ke USD saat ini?
Harga PRO ke USD saat ini adalah $ 0.4423. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Propy?
Kapitalisasi pasar PRO adalah $ 44.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PRO?
Suplai beredar PRO adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PRO?
PRO mencapai harga ATH sebesar 6.152480125427246 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PRO?
PRO mencapai harga ATL 0.0295550249115 USD.
Berapa volume perdagangan PRO?
Volume perdagangan 24 jam live PRO adalah $ 855.03K USD.
Akankah harga PRO naik lebih tinggi tahun ini?
PRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:08:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

