BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Propbase hari ini adalah 0.010937 USD. Lacak informasi harga aktual PROPS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PROPS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Propbase hari ini adalah 0.010937 USD. Lacak informasi harga aktual PROPS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PROPS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PROPS

Info Harga PROPS

Penjelasan PROPS

Whitepaper PROPS

Situs Web Resmi PROPS

Tokenomi PROPS

Prakiraan Harga PROPS

Riwayat PROPS

Panduan Membeli PROPS

Konverter PROPS ke Mata Uang Fiat

Spot PROPS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Propbase

Harga Propbase(PROPS)

Harga Live 1 PROPS ke USD:

$0.010935
$0.010935$0.010935
+9.24%1D
USD
Grafik Harga Live Propbase (PROPS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:08:26 (UTC+8)

Informasi Harga Propbase (PROPS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009704
$ 0.009704$ 0.009704
Low 24 Jam
$ 0.010968
$ 0.010968$ 0.010968
High 24 Jam

$ 0.009704
$ 0.009704$ 0.009704

$ 0.010968
$ 0.010968$ 0.010968

$ 0.2718274596699227
$ 0.2718274596699227$ 0.2718274596699227

$ 0.009630280616865557
$ 0.009630280616865557$ 0.009630280616865557

+0.56%

+9.24%

-8.61%

-8.61%

Harga aktual Propbase (PROPS) adalah $ 0.010937. Selama 24 jam terakhir, PROPS diperdagangkan antara low $ 0.009704 dan high $ 0.010968, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPROPS adalah $ 0.2718274596699227, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009630280616865557.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PROPS telah berubah sebesar +0.56% selama 1 jam terakhir, +9.24% selama 24 jam, dan -8.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Propbase (PROPS)

No.1388

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

$ 771.74K
$ 771.74K$ 771.74K

$ 13.12M
$ 13.12M$ 13.12M

451.07M
451.07M 451.07M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

37.58%

APTOS

Kapitalisasi Pasar Propbase saat ini adalah $ 4.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 771.74K. Suplai beredar PROPS adalah 451.07M, dan total suplainya sebesar 1200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.12M.

Riwayat Harga Propbase (PROPS) USD

Pantau perubahan harga Propbase untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00092493+9.24%
30 Days$ -0.010527-49.05%
60 Hari$ -0.012956-54.23%
90 Hari$ -0.020897-65.65%
Perubahan Harga Propbase Hari Ini

Hari ini, PROPS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00092493 (+9.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Propbase 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.010527 (-49.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Propbase 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PROPS terlihat mengalami perubahan $ -0.012956 (-54.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Propbase 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.020897 (-65.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Propbase (PROPS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Propbase sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Propbase (PROPS)

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Propbase tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Propbase Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PROPS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Propbase di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Propbase dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Propbase (USD)

Berapa nilai Propbase (PROPS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Propbase (PROPS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Propbase.

Cek prediksi harga Propbase sekarang!

Tokenomi Propbase (PROPS)

Memahami tokenomi Propbase (PROPS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PROPS sekarang!

Cara membeli Propbase (PROPS)

Ingin mengetahui cara membeli Propbase? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Propbase di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PROPS ke Mata Uang Lokal

1 Propbase(PROPS) ke VND
287.807155
1 Propbase(PROPS) ke AUD
A$0.01684298
1 Propbase(PROPS) ke GBP
0.00831212
1 Propbase(PROPS) ke EUR
0.00940582
1 Propbase(PROPS) ke USD
$0.010937
1 Propbase(PROPS) ke MYR
RM0.04560729
1 Propbase(PROPS) ke TRY
0.4615414
1 Propbase(PROPS) ke JPY
¥1.673361
1 Propbase(PROPS) ke ARS
ARS$15.87363369
1 Propbase(PROPS) ke RUB
0.88852188
1 Propbase(PROPS) ke INR
0.96978379
1 Propbase(PROPS) ke IDR
Rp182.28326042
1 Propbase(PROPS) ke PHP
0.64604859
1 Propbase(PROPS) ke EGP
￡E.0.5173201
1 Propbase(PROPS) ke BRL
R$0.05851295
1 Propbase(PROPS) ke CAD
C$0.01542117
1 Propbase(PROPS) ke BDT
1.33442337
1 Propbase(PROPS) ke NGN
15.73659308
1 Propbase(PROPS) ke COP
$41.90413117
1 Propbase(PROPS) ke ZAR
R.0.19008506
1 Propbase(PROPS) ke UAH
0.46001022
1 Propbase(PROPS) ke TZS
T.Sh.26.872209
1 Propbase(PROPS) ke VES
Bs2.482699
1 Propbase(PROPS) ke CLP
$10.313591
1 Propbase(PROPS) ke PKR
Rs3.09123368
1 Propbase(PROPS) ke KZT
5.75319011
1 Propbase(PROPS) ke THB
฿0.3543588
1 Propbase(PROPS) ke TWD
NT$0.33893763
1 Propbase(PROPS) ke AED
د.إ0.04013879
1 Propbase(PROPS) ke CHF
Fr0.0087496
1 Propbase(PROPS) ke HKD
HK$0.08498049
1 Propbase(PROPS) ke AMD
֏4.1823088
1 Propbase(PROPS) ke MAD
.د.م0.1017141
1 Propbase(PROPS) ke MXN
$0.20320946
1 Propbase(PROPS) ke SAR
ريال0.04101375
1 Propbase(PROPS) ke ETB
Br1.68309493
1 Propbase(PROPS) ke KES
KSh1.41240418
1 Propbase(PROPS) ke JOD
د.أ0.007754333
1 Propbase(PROPS) ke PLN
0.04024816
1 Propbase(PROPS) ke RON
лв0.0481228
1 Propbase(PROPS) ke SEK
kr0.10477646
1 Propbase(PROPS) ke BGN
лв0.01848353
1 Propbase(PROPS) ke HUF
Ft3.66269193
1 Propbase(PROPS) ke CZK
0.23066133
1 Propbase(PROPS) ke KWD
د.ك0.003346722
1 Propbase(PROPS) ke ILS
0.03576399
1 Propbase(PROPS) ke BOB
Bs0.0754653
1 Propbase(PROPS) ke AZN
0.0185929
1 Propbase(PROPS) ke TJS
SM0.10083914
1 Propbase(PROPS) ke GEL
0.02963927
1 Propbase(PROPS) ke AOA
Kz10.02474483
1 Propbase(PROPS) ke BHD
.د.ب0.004123249
1 Propbase(PROPS) ke BMD
$0.010937
1 Propbase(PROPS) ke DKK
kr0.07076239
1 Propbase(PROPS) ke HNL
L0.28808058
1 Propbase(PROPS) ke MUR
0.50244578
1 Propbase(PROPS) ke NAD
$0.18997569
1 Propbase(PROPS) ke NOK
kr0.11166677
1 Propbase(PROPS) ke NZD
$0.01935849
1 Propbase(PROPS) ke PAB
B/.0.010937
1 Propbase(PROPS) ke PGK
K0.0459354
1 Propbase(PROPS) ke QAR
ر.ق0.03981068
1 Propbase(PROPS) ke RSD
дин.1.11108983
1 Propbase(PROPS) ke UZS
soʻm131.77105403
1 Propbase(PROPS) ke ALL
L0.91706745
1 Propbase(PROPS) ke ANG
ƒ0.01957723
1 Propbase(PROPS) ke AWG
ƒ0.0196866
1 Propbase(PROPS) ke BBD
$0.021874
1 Propbase(PROPS) ke BAM
KM0.01848353
1 Propbase(PROPS) ke BIF
Fr32.253213
1 Propbase(PROPS) ke BND
$0.0142181
1 Propbase(PROPS) ke BSD
$0.010937
1 Propbase(PROPS) ke JMD
$1.75374795
1 Propbase(PROPS) ke KHR
43.92364822
1 Propbase(PROPS) ke KMF
Fr4.59354
1 Propbase(PROPS) ke LAK
237.76086481
1 Propbase(PROPS) ke LKR
රු3.33436319
1 Propbase(PROPS) ke MDL
L0.185929
1 Propbase(PROPS) ke MGA
Ar49.2657165
1 Propbase(PROPS) ke MOP
P0.087496
1 Propbase(PROPS) ke MVR
0.1684298
1 Propbase(PROPS) ke MWK
MK18.98783507
1 Propbase(PROPS) ke MZN
MT0.69942115
1 Propbase(PROPS) ke NPR
रु1.5497729
1 Propbase(PROPS) ke PYG
77.565204
1 Propbase(PROPS) ke RWF
Fr15.869587
1 Propbase(PROPS) ke SBD
$0.09001151
1 Propbase(PROPS) ke SCR
0.153118
1 Propbase(PROPS) ke SRD
$0.4210745
1 Propbase(PROPS) ke SVC
$0.09558938
1 Propbase(PROPS) ke SZL
L0.18986632
1 Propbase(PROPS) ke TMT
m0.0382795
1 Propbase(PROPS) ke TND
د.ت0.032362583
1 Propbase(PROPS) ke TTD
$0.07404349
1 Propbase(PROPS) ke UGX
Sh38.235752
1 Propbase(PROPS) ke XAF
Fr6.212216
1 Propbase(PROPS) ke XCD
$0.0295299
1 Propbase(PROPS) ke XOF
Fr6.212216
1 Propbase(PROPS) ke XPF
Fr1.126511
1 Propbase(PROPS) ke BWP
P0.14710265
1 Propbase(PROPS) ke BZD
$0.02198337
1 Propbase(PROPS) ke CVE
$1.04820208
1 Propbase(PROPS) ke DJF
Fr1.935849
1 Propbase(PROPS) ke DOP
$0.70335847
1 Propbase(PROPS) ke DZD
د.ج1.42705976
1 Propbase(PROPS) ke FJD
$0.02493636
1 Propbase(PROPS) ke GNF
Fr95.097215
1 Propbase(PROPS) ke GTQ
Q0.08377742
1 Propbase(PROPS) ke GYD
$2.28758292
1 Propbase(PROPS) ke ISK
kr1.378062

Sumber Daya Propbase

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Propbase, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Propbase
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Propbase

Berapa nilai Propbase (PROPS) hari ini?
Harga live PROPS dalam USD adalah 0.010937 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PROPS ke USD saat ini?
Harga PROPS ke USD saat ini adalah $ 0.010937. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Propbase?
Kapitalisasi pasar PROPS adalah $ 4.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PROPS?
Suplai beredar PROPS adalah 451.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PROPS?
PROPS mencapai harga ATH sebesar 0.2718274596699227 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PROPS?
PROPS mencapai harga ATL 0.009630280616865557 USD.
Berapa volume perdagangan PROPS?
Volume perdagangan 24 jam live PROPS adalah $ 771.74K USD.
Akankah harga PROPS naik lebih tinggi tahun ini?
PROPS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PROPS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:08:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Propbase (PROPS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PROPS ke USD

Jumlah

PROPS
PROPS
USD
USD

1 PROPS = 0.010937 USD

Perdagangkan PROPS

PROPS/USDT
$0.010935
$0.010935$0.010935
+9.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,541.53
$101,541.53$101,541.53

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.10
$3,322.10$3,322.10

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.39
$157.39$157.39

+0.94%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0185
$1.0185$1.0185

+18.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,541.53
$101,541.53$101,541.53

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.10
$3,322.10$3,322.10

+0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2173
$2.2173$2.2173

-0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.39
$157.39$157.39

+0.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0140
$1.0140$1.0140

-0.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0778
$0.0778$0.0778

+55.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012200
$0.012200$0.012200

+1,120.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.315
$4.315$4.315

+331.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009018
$0.009018$0.009018

+322.58%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001706
$0.00001706$0.00001706

+58.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001734
$0.001734$0.001734

+59.37%