Apa yang dimaksud dengan pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi pSTAKE Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PSTAKE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang pSTAKE Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli pSTAKE Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga pSTAKE Finance (USD)

Berapa nilai pSTAKE Finance (PSTAKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda pSTAKE Finance (PSTAKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk pSTAKE Finance.

Cek prediksi harga pSTAKE Finance sekarang!

Tokenomi pSTAKE Finance (PSTAKE)

Memahami tokenomi pSTAKE Finance (PSTAKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PSTAKE sekarang!

Cara membeli pSTAKE Finance (PSTAKE)

Ingin mengetahui cara membeli pSTAKE Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli pSTAKE Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PSTAKE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya pSTAKE Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pSTAKE Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang pSTAKE Finance Berapa nilai pSTAKE Finance (PSTAKE) hari ini? Harga live PSTAKE dalam USD adalah 0.011409 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PSTAKE ke USD saat ini? $ 0.011409 . Cobalah Harga PSTAKE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar pSTAKE Finance? Kapitalisasi pasar PSTAKE adalah $ 5.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PSTAKE? Suplai beredar PSTAKE adalah 439.65M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PSTAKE? PSTAKE mencapai harga ATH sebesar 1.2477214231597014 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PSTAKE? PSTAKE mencapai harga ATL 0.00862981543543736 USD . Berapa volume perdagangan PSTAKE? Volume perdagangan 24 jam live PSTAKE adalah $ 57.78K USD . Akankah harga PSTAKE naik lebih tinggi tahun ini? PSTAKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PSTAKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting pSTAKE Finance (PSTAKE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi