BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live pSTAKE Finance hari ini adalah 0.011409 USD. Lacak informasi harga aktual PSTAKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PSTAKE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live pSTAKE Finance hari ini adalah 0.011409 USD. Lacak informasi harga aktual PSTAKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PSTAKE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PSTAKE

Info Harga PSTAKE

Penjelasan PSTAKE

Whitepaper PSTAKE

Situs Web Resmi PSTAKE

Tokenomi PSTAKE

Prakiraan Harga PSTAKE

Riwayat PSTAKE

Panduan Membeli PSTAKE

Konverter PSTAKE ke Mata Uang Fiat

Spot PSTAKE

Futures USDT-M PSTAKE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo pSTAKE Finance

Harga pSTAKE Finance(PSTAKE)

Harga Live 1 PSTAKE ke USD:

$0.011404
$0.011404$0.011404
-2.17%1D
USD
Grafik Harga Live pSTAKE Finance (PSTAKE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:38 (UTC+8)

Informasi Harga pSTAKE Finance (PSTAKE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01117
$ 0.01117$ 0.01117
Low 24 Jam
$ 0.012196
$ 0.012196$ 0.012196
High 24 Jam

$ 0.01117
$ 0.01117$ 0.01117

$ 0.012196
$ 0.012196$ 0.012196

$ 1.2477214231597014
$ 1.2477214231597014$ 1.2477214231597014

$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736$ 0.00862981543543736

+0.33%

-2.17%

-15.95%

-15.95%

Harga aktual pSTAKE Finance (PSTAKE) adalah $ 0.011409. Selama 24 jam terakhir, PSTAKE diperdagangkan antara low $ 0.01117 dan high $ 0.012196, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPSTAKE adalah $ 1.2477214231597014, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00862981543543736.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PSTAKE telah berubah sebesar +0.33% selama 1 jam terakhir, -2.17% selama 24 jam, dan -15.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar pSTAKE Finance (PSTAKE)

No.1363

$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M

$ 57.78K
$ 57.78K$ 57.78K

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

439.65M
439.65M 439.65M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

87.93%

ETH

Kapitalisasi Pasar pSTAKE Finance saat ini adalah $ 5.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.78K. Suplai beredar PSTAKE adalah 439.65M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.70M.

Riwayat Harga pSTAKE Finance (PSTAKE) USD

Pantau perubahan harga pSTAKE Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00025296-2.17%
30 Days$ -0.01009-46.94%
60 Hari$ -0.016275-58.79%
90 Hari$ -0.018269-61.56%
Perubahan Harga pSTAKE Finance Hari Ini

Hari ini, PSTAKE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00025296 (-2.17%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga pSTAKE Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01009 (-46.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga pSTAKE Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PSTAKE terlihat mengalami perubahan $ -0.016275 (-58.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga pSTAKE Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.018269 (-61.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari pSTAKE Finance (PSTAKE)?

Lihat halaman Riwayat Harga pSTAKE Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi pSTAKE Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PSTAKE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang pSTAKE Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli pSTAKE Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga pSTAKE Finance (USD)

Berapa nilai pSTAKE Finance (PSTAKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda pSTAKE Finance (PSTAKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk pSTAKE Finance.

Cek prediksi harga pSTAKE Finance sekarang!

Tokenomi pSTAKE Finance (PSTAKE)

Memahami tokenomi pSTAKE Finance (PSTAKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PSTAKE sekarang!

Cara membeli pSTAKE Finance (PSTAKE)

Ingin mengetahui cara membeli pSTAKE Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli pSTAKE Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PSTAKE ke Mata Uang Lokal

1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke VND
300.227835
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AUD
A$0.01756986
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke GBP
0.00867084
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke EUR
0.00981174
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke USD
$0.011409
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MYR
RM0.04768962
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TRY
0.48134571
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke JPY
¥1.734168
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ARS
ARS$16.55868033
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke RUB
0.92675307
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke INR
1.01163603
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke IDR
Rp190.14992394
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PHP
0.67335918
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke EGP
￡E.0.53953161
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BRL
R$0.06092406
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CAD
C$0.01608669
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BDT
1.39201209
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NGN
16.41572556
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke COP
$43.71255669
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ZAR
R.0.19817433
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke UAH
0.47986254
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TZS
T.Sh.28.031913
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke VES
Bs2.589843
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CLP
$10.758687
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PKR
Rs3.22463976
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KZT
6.00147627
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke THB
฿0.3696516
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TWD
NT$0.35356491
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AED
د.إ0.04187103
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CHF
Fr0.0091272
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke HKD
HK$0.08864793
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AMD
֏4.3628016
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MAD
.د.م0.1061037
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MXN
$0.21186513
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SAR
ريال0.04278375
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ETB
Br1.75573101
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KES
KSh1.47358644
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke JOD
د.أ0.008088981
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PLN
0.04187103
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke RON
лв0.0501996
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SEK
kr0.10907004
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BGN
лв0.01928121
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke HUF
Ft3.81437097
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CZK
0.24038763
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KWD
د.ك0.003491154
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ILS
0.03730743
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BOB
Bs0.0787221
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AZN
0.0193953
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TJS
SM0.10519098
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke GEL
0.03091839
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AOA
Kz10.45737531
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BHD
.د.ب0.004289784
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BMD
$0.011409
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke DKK
kr0.07370214
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke HNL
L0.30051306
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MUR
0.524814
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NAD
$0.19817433
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NOK
kr0.11625771
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NZD
$0.02019393
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PAB
B/.0.011409
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PGK
K0.0479178
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke QAR
ر.ق0.04152876
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke RSD
дин.1.15789941
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke UZS
soʻm137.45779971
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ALL
L0.95664465
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ANG
ƒ0.02042211
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AWG
ƒ0.0205362
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BBD
$0.022818
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BAM
KM0.01928121
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BIF
Fr33.645141
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BND
$0.0148317
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BSD
$0.011409
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke JMD
$1.82943315
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KHR
45.81922854
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KMF
Fr4.79178
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke LAK
248.02173417
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke LKR
රු3.47826183
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MDL
L0.193953
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MGA
Ar51.3918405
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MOP
P0.091272
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MVR
0.1756986
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MWK
MK19.80727899
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MZN
MT0.72960555
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NPR
रु1.6166553
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PYG
80.912628
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke RWF
Fr16.554459
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SBD
$0.09389607
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SCR
0.17170545
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SRD
$0.4392465
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SVC
$0.09971466
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SZL
L0.19806024
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TMT
m0.0399315
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TND
د.ت0.033759231
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TTD
$0.07723893
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke UGX
Sh39.885864
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke XAF
Fr6.468903
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke XCD
$0.0308043
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke XOF
Fr6.468903
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke XPF
Fr1.175127
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BWP
P0.15345105
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BZD
$0.02293209
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CVE
$1.09343856
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke DJF
Fr2.019393
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke DOP
$0.73371279
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke DZD
د.ج1.48955904
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke FJD
$0.02601252
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke GNF
Fr99.201255
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke GTQ
Q0.08739294
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke GYD
$2.38630644
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ISK
kr1.437534

Sumber Daya pSTAKE Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pSTAKE Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi pSTAKE Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang pSTAKE Finance

Berapa nilai pSTAKE Finance (PSTAKE) hari ini?
Harga live PSTAKE dalam USD adalah 0.011409 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PSTAKE ke USD saat ini?
Harga PSTAKE ke USD saat ini adalah $ 0.011409. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar pSTAKE Finance?
Kapitalisasi pasar PSTAKE adalah $ 5.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PSTAKE?
Suplai beredar PSTAKE adalah 439.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PSTAKE?
PSTAKE mencapai harga ATH sebesar 1.2477214231597014 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PSTAKE?
PSTAKE mencapai harga ATL 0.00862981543543736 USD.
Berapa volume perdagangan PSTAKE?
Volume perdagangan 24 jam live PSTAKE adalah $ 57.78K USD.
Akankah harga PSTAKE naik lebih tinggi tahun ini?
PSTAKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PSTAKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting pSTAKE Finance (PSTAKE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PSTAKE ke USD

Jumlah

PSTAKE
PSTAKE
USD
USD

1 PSTAKE = 0.011409 USD

Perdagangkan PSTAKE

PSTAKE/USDT
$0.011404
$0.011404$0.011404
-1.97%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,291.57
$101,291.57$101,291.57

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.96
$3,307.96$3,307.96

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.02
$155.02$155.02

-0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0275
$1.0275$1.0275

+19.75%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,291.57
$101,291.57$101,291.57

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.96
$3,307.96$3,307.96

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.02
$155.02$155.02

-0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2102
$2.2102$2.2102

-1.08%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0108
$1.0108$1.0108

-0.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0704
$0.0704$0.0704

+40.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004023
$0.0004023$0.0004023

+168.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012300
$0.012300$0.012300

+1,130.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.272
$4.272$4.272

+327.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008030
$0.008030$0.008030

+276.28%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002434
$0.0000002434$0.0000002434

+62.26%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001804
$0.001804$0.001804

+65.80%