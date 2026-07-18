Analisis Teknis Quack AI (Q) Hari Ini Halaman Analisis Quack AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari Q. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Quack AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Quack AI (Q) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.022566 -- +16.02% +32.03% +126.63%

Indikator Teknikal Quack AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Quack AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 1 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 0 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.022652 0.022648 R2 0.022648 0.022643 R1 0.022639 0.02264 PP 0.022635 0.022635 S1 0.022626 0.02263 S2 0.022622 0.022627 S3 0.022613 0.022622

Sinyal Pasar Quack AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.39M $6.26 M $6.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Quack AI Aliran Masuk Bersih Harga QUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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