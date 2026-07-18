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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Quack AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Quack AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Quack AI (Q) Hari Ini

Analisis Teknis Quack AI (Q) Hari Ini

Halaman Analisis Quack AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari Q. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Quack AI di bawah ini.

Perubahan Harga Quack AI (Q)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.022566--+16.02%+32.03%+126.63%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Quack AI

Indikator Teknikal Quack AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Quack AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 1
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.022652
0.022648
R2
0.022648
0.022643
R1
0.022639
0.02264
PP
0.022635
0.022635
S1
0.022626
0.02263
S2
0.022622
0.022627
S3
0.022613
0.022622

Sinyal Pasar Quack AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.39M
$6.26 M
$6.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Quack AI

Aliran Masuk BersihHarga QUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.00 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Quack AI (Q) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
Q/USDT
$0.022566
$0.022566$0.022566
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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