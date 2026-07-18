Analisis Teknis RIF (RIF) Hari Ini Halaman Analisis RIF menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RIF. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis RIF di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga RIF (RIF) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.09568 -- -21.18% +56.03% +79.71%

Indikator Teknikal RIF

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari RIF di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 1 Beli 12 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.09524 0.09521 R2 0.09521 0.09518 R1 0.09516 0.09516 PP 0.09513 0.09513 S1 0.09508 0.0951 S2 0.09505 0.09508 S3 0.095 0.09505

Sinyal Pasar RIF Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.16M $12.49 M $13.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $5.10 M Penjualan Aktif 3 Hari $5.12 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.09M Pembelian Aktif 7 Hari $23.78 M Penjualan Aktif 7 Hari $23.87 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal RIF Aliran Masuk Bersih Harga RIFUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.16 M 0.09 2026-07-27 -$0.14 M 0.07 2026-07-26 -$0.37 M 0.09 2026-07-25 -$0.17 M 0.09 2026-07-24 $0.35 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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