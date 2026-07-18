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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang RIF, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang RIF, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis RIF (RIF) Hari Ini

Analisis Teknis RIF (RIF) Hari Ini

Halaman Analisis RIF menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RIF. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis RIF di bawah ini.

Perubahan Harga RIF (RIF)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.09568---21.18%+56.03%+79.71%
Ketahui selengkapnya tentang Harga RIF

Indikator Teknikal RIF

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari RIF di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 1
Beli 12
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.09524
0.09521
R2
0.09521
0.09518
R1
0.09516
0.09516
PP
0.09513
0.09513
S1
0.09508
0.0951
S2
0.09505
0.09508
S3
0.095
0.09505

Sinyal Pasar RIF

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.16M
$12.49 M
$13.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$5.10 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$5.12 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.09M
Pembelian Aktif 7 Hari
$23.78 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$23.87 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal RIF

Aliran Masuk BersihHarga RIFUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.16 M0.09
2026-07-27-$0.14 M0.07
2026-07-26-$0.37 M0.09
2026-07-25-$0.17 M0.09
2026-07-24$0.35 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RIF/USDT
$0.09568
$0.09568$0.09568
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 RIF = 0.09568 USD

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